«لومينا»: الإمارات تقود المشهد الدينامي لأنشطة الاندماج والاستحواذ إقليمياً

أعلنت لومينا كابيتال أدفايزرز (لومينا)، العاملة في مجال الاستشارات المالية للشركات، طرح أحدث استباناتها عن بيئة الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط لسنة 2023، والذي يُقدم تحليلات دقيقة لسوق الاندماج والاستحواذ المزدهرة وتقلباتها الديناميكية وتطوراتها المبتكرة في السوق.

ويشير التحليل الشامل إلى وفرة أنشطة التعاون الاستراتيجي والصفقات النوعية بين منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة في العام الماضي، كما يُسلط الضوء على أبرز الاتجاهات والأطراف الفاعلة في السوق، والآثار متعددة الجوانب لأنشطة الاندماج والاستحواذ في مختلف القطاعات.

ويتوقع التقرير أن تشهد سوق الاندماج والاستحواذ أداءً لافتاً في ما يتعلق بعدد الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط بحلول نهاية العام الحالي، ولا سيما في ضوء المرونة العالية لبيئة الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود في المنطقة والمترافقة مع زيادة النشاط في القطاعات التقليدية، ومنها خدمات البنية التحتية، والتحول الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.

أبرز النتائج

- الإمارات تقود استراتيجيات الاستحواذ في حين تركز السعودية على المشروعات المشتركة والشراكات.

تُسهم العديد من الصفقات في رسم ملامح السوق في ظل المشهد الدينامي الحالي لأنشطة الاندماج والاستحواذ، إذ تؤدي إلى ظهور أطراف إقليمية بارزة وتدعم مشهد المشروعات المشتركة. وتكتسب اليوم أنشطة الاستحواذ زخماً كبيراً، وخصوصاً مع دعم دولة الإمارات المساعي الرامية إلى تشكيل شركات إقليمية رائدة على مستوى الدولة، والذي بدوره يعزز أنشطة الاستحواذ، ولا سيما في أسواق البنية التحتية والبناء والمقاولات، في إشارةٍ إلى التوافق الاستراتيجي لهذه الأنشطة مع الأهداف التنموية للدولة.

وفي الوقت ذاته، تشهد المنطقة نمواً واضحاً في المشروعات المشتركة والشراكات نتيجة لحجم وتطور المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن هذه الفئة. ويسهم هذا المنهج في ظهور مراكز للتميز واعتماد متطلبات محددة في السعودية، ما يعكس طبيعة التعاون المعقدة بين مختلف القطاعات والمناطق.

وقال أندرو نيكول، الشريك لدى لومينا كابيتال أدفايزرز: ((تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في رسم ملامح المشهد الإقليمي، ولا سيما مع سعيها إلى تشكيل شركات رائدة إقليمياً بوضع استراتيجيات الاستحواذ وتنفيذها على مستوى الدولة)).

- تزايد الاهتمام بالصفقات الواردة في الإمارات والسعودية.

تشهد الأسواق زيادة كبيرة في الاهتمام بالصفقات الواردة، ويسعى نحو 40 % من المستثمرين للاستفادة من الصفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط في الـ18 شهراً المقبلة، في حين يتطلع 19 % إلى الصفقات الصادرة منها.

وتؤكد زيادة الاهتمام مدى جاذبية السوق الإقليمية الآخذة في الازدهار، كما يقوم نحو 70 % من المستثمرين بإبرام الصفقات العابرة للحدود ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤكد مرونة المنطقة وقوتها في مواجهة التباطؤ العالمي. وتستقطب كل من الإمارات والسعودية المستوى الكبير نفسه من الاهتمام، ما يجعلهما أكثر أسواق الاندماج والاستحواذ رواجاً في المنطقة. ومن ناحية أخرى، ينظر الكثير من المستثمرين إلى الإمارات أنها مركز إقليمي.