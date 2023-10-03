أحمد بن شعفار يشارك بمؤتمر طاقة المناطق 2023 في أمريكا اللاتينية

شارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور))، متحدثاً رئيساً في الجلسات النقاشية لمؤتمر ومعرض طاقة المناطق الذي انعقد في ((Cartagena)) بكولومبيا وتحت شعار ((حلول مستدامة لأمريكا اللاتينية ومناطق البحر الكاريبي))، وبحضور ممثلين من وزارتي المناجم والطاقة، والبيئة والتنمية الإقليمية في كولومبيا، حيث حضر افتتاح المؤتمر والمعرض سالم راشد العويس سفير الإمارات لدى جمهورية كولومبيا.

وفي فعاليات اليوم الأول وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شارك أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ((إمباور))، المستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مبادرة ((تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة)) في حلقة نقاشية بعنوان نظرة عامة عالمية على طاقة المناطق.

وفي حلقة النقاش، تناول الرئيس التنفيذي لإمباور بحماس التحديات البيئية الملحة التي تواجه العالم اليوم، وشدد على أهمية تبني حلول موفرة للطاقة مثل تبريد المناطق لمكافحة تغير المناخ كما ألقى الضوء على أهمية تبريد المناطق في منطقة الشرق الأوسط إذ تصل نسبة استهلاك الطاقة لتبريد المساحات والمباني إلى 70%، وأن تبريد المناطق يؤدي دوراً محورياً في الحفاظ على هذه الطاقة (الكهرباء)، ما يقلل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بوسائل التبريد التقليدية.

ومن جهة أخرى أشار ابن شعفار إلى أن دبي تتمتع بقدرة تبريد إجمالية تبلغ نحو مليوني طن تبريد، وأنها تمثل نموذجاً عالمياً في تنفيذ خطة طاقة المناطق إذ وضعت الحكومة هدفاً طموحاً يتمثل في التوسع والتشجيع على تبني حلول تبريد مستدامة للمناطق والسعي للوصول إلى 40% بحلول سنة 2030.

وتعد إمباور أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وفي طليعة المساهمين في تحقيق أهداف دبي المستدامة، فتقوم بتزويد عدة مشروعات ضخمة ومختلفة في دبي خدمات تبريد المناطق باستخدام أنظمة وتقنيات التحكم المتقدمة .

وكذلك استخدام المياه المعاد تدويرها في تبريد الأجهزة لتوليد طاقة تبريد المناطق والذي يمثل 25%، لتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر، وبلغت نسبة القدرة الموصلة للشركة أكثر من 1.5 مليون طن تبريد. وحظيت ورقة عمل ابن شعفار بتفاعل واسع من المشاركين في الجلسة النقاشية.