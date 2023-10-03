«داماك كازا» المستوحى من حياة العطلات ينطلق في منطقة الصفوح بدبي

كشفت داماك العقارية، النقاب عن أحدث مشاريعها المعمارية ((داماك كازا)) في وسط مدينة دبي، والذي يعيد صياغة مفهوم ((العيش في المجتمعات السكنية العمودية))، ويوفر لساكنيه مزيجاً فريداً من حياة الجزر وسط السحاب المحاطة بالمياه والمفعمة بالهدوء والرفاهية.

((داماك كازا)) مستوحى من جوهر المياه التي تمثّل القوة الدافعة وراء هذا التصميم المعماري المبتكر. يقع البرج الجديد في منطقة الصفوح بدبي، وتشكِّل نخلة جميرا الشهيرة خلفية رائعة له، ليجسّد هدوء الحياة في الجزيرة في كل جوانب تصميمه. كما يهدف البرح الذي يرمز تصميمه إلى زهرة اللوتس التي تزدهر في البيئات المائية، إلى تعزيز تجربة السكان بتوفير مناظر مائية فريدة من مختلف جوانبه.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية: ((نفخر بتقديم أحدث عروضنا، ((داماك كازا))، الذي يشكّل إضافة نوعية إلى محفظتنا الغنية والمتنوعة من الأبراج الفاخرة الفريدة في تصاميمها ومفاهيمها. يعكس البرج الجديد الذي صُمّمت جميع تفاصيله بعناية ودقة، رؤيتنا المتمثلة في تقديم تجارب لا مثيل لها لعملائنا المتميزين، إذ تجسّد هذه الإضافة جوهر ما تقدّمه شركة داماك، وذلك استناداً إلى خبراتنا الممتدة على مدى سنوات عديدة)).

ويقع البرج الجديد بالقرب من كافالي تاور، ويضم مرافق تعيد تعريف مفاهيم المعيشة الفاخرة، إذ يشتمل البرج على ((الجزيرة الطائرة)) وهي واحة خلابة تأسر الألباب وتحيطها المياه من كل الجوانب.