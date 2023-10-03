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أفضل 15 مدينة سكنية أقل تكلفة في العالم

10/3/2023 7:26:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت هونج كونج تربعها على قائمة أفضل المدن السكنية الأقل تكلفة في العالم للعام الثالث عشر على التوالي، بحسب بيانات ((Demographia)) الذي يقيس القدرة على تحمل تكاليف سوق الإسكان في 94 دولة، بحسب أسعار الربع الثالث من عام 2022، بينما جاءت سيدني في المركز الثاني، فيما احتلت مدينة فانكوفر المركز الثالث.

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