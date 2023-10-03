أفضل 15 مدينة سكنية أقل تكلفة في العالم

أفضل 15 مدينة سكنية أقل تكلفة في العالم
التاريخ
10/3/2023 7:26:25 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
واصلت هونج كونج تربعها على قائمة أفضل المدن السكنية الأقل تكلفة في العالم للعام الثالث عشر على التوالي، بحسب بيانات ((Demographia)) الذي يقيس القدرة على تحمل تكاليف سوق الإسكان في 94 دولة، بحسب أسعار الربع الثالث من عام 2022، بينما جاءت سيدني في المركز الثاني، فيما احتلت مدينة فانكوفر المركز الثالث.
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