ضربة قوية لأسهم الطاقة المتجددة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة

شهدت أسهم شركات الطاقة المتجددة عمليات بيع حادة في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى ضعف كبير بأدائها مقارنةً بشركات الوقود الأحفوري، ذلك أن القطاع يعاني من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والعقود التي أبرمت بأسعار غير ملائمة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي للطاقة النظيفة، والذي يضم 100 من أكبر الشركات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الشركات المرتبطة بمجال الطاقة المتجددة، بنسبة 20.2 % خلال الشهرين الماضيين، ما يؤذن بتسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2013، وفي المقابل، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للطاقة، والذي تغلب عليه أسهم النفط والغاز بنسبة 6 %.

وتأتي هذه التراجعات رغم إنفاق عشرات المليارات من الدولارات في صورة إعفاءات ضريبية وإعانات وقروض من الحكومات لشركات الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة وأوروبا، ويسلط ذلك الضوء على حجم العبء والضغوط على الأداء المالي لهذه الشركات.

وقد وافق العديد من الشركات على عقود طويلة الأجل بأسعار محددة مسبقاً لبيع الطاقة، قبل البدء في المشروعات محل التعاقد، ثم تلقت بعد ذلك المزيد من الضربات بسبب الارتفاع الهائل في التكاليف مع ارتفاع معدلات التضخم العالمي، في حين تسببت أسعار الفائدة المرتفعة في زيادة خدمة الدين بمستويات كبيرة.

وقال مارتن فراندسن، وهو مدير محفظة أعمال في شركة بريميير لإدارة الأصول، إن ((هناك سحابة سوداء تخيم على الأسهم الخضراء، فقبل عامين شهدنا زيادة هائلة في الالتزامات المقررة للوصول إلى الحياد الكربوني (صافي الانبعاثات الصفرية)، وهو ما تُرجم إلى الكثير من الفرص الاستثمارية. غير أننا تعرضنا لاحقاً لموجة التضخم الحالية وأصبحت الشركات التي قامت بتثبيت أسعار الكهرباء معرضة لخطر شديد، وتظهر الآن التأثيرات السلبية للتأخر)).

وتعد أسهم الشركات المتخصصة في الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح من بين الأكثر تضرراً، فقد أعلنت شركة فاتنفول السويدية لتطوير توربينات الرياح في يوليو أن تكاليفها قد ارتفعت بنسبة 40 %، بينما انخفضت أسهم الشركة الكورية ((سي إس ويند)) بنسبة 28 % منذ بداية أغسطس، في حين أعلنت شركة ((نكست إيرا إنرجي)) المتخصصة في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومقرها الولايات المتحدة عن خفض توقعاتها للنمو للسنوات الثلاث المقبلة. وصرح جون كيتشوم، الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: ((من الواضح أن السياسة النقدية المتشددة وأسعار الفائدة المرتفعة تؤثران على التمويل اللازم لزيادة توزيعات الأرباح على المساهمين بنسبة 12 %)).

وقد تكبدت شركة فيستاس المصنعة للتوربينات خسارة قدرها 130 مليون يورو في الربع الثاني، كما صارت الأمور أكثر تعقيداً بالنسبة لشركة التطوير الدنماركية أورستد في ضوء مخاطر تقليل الإعفاءات الضريبية والتأخيرات التي تؤثر على الشركات الأمريكية المصنعة لأساسات التوربينات، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسهم أورستد بنحو 30 % منذ أواخر أغسطس.

ويقدر المحللون في بنك يو بي إس أن الحساسية تجاه أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تكلف أورستد ما بين 5 - 10 مليارات كرونة دنماركية (ما بين 709 ملايين – 1,42 مليار دولار). ويرى بعض المتداولين بالأسواق أن نماذج أعمال شركات الطاقة المتجددة لا تتناسب مع عالم يتسم بالتضخم المرتفع وزيادة أسعار الفائدة.

وعلق ديفيد سوكار، مدير محفظة الأعمال في شركة فونتوبل لإدارة الأصول: ((الأمر الأكثر أهمية هنا هو أن الكثير من هذه الشركات كانت محبطة في ربحيتها، ولدعم نمو متسارع تحتاج هذه الشركات إلى الاستمرار في تعزيز ميزانياتها أو إصدار أسهم جديدة. وقد كانت هذه المعادلة ناجحة عندما كان معدل الفائدة صفراً، لكنها تفشل في حالة ارتفاع المعدل)).

وقال رينو سالور، مسؤول التداول السابق في شركة سوروس لإدارة الصناديق، والذي يرأس حالياً شركة أناكوندا إنفست، ويمارس البيع على المكشوف لأسهم طاقة الرياح في شركتي فيستاس وأورستد (أي الرهان على سعر أقل للسهم): ((إن العقود الموقعة لأنشطة طاقة الرياح البحرية ستتسبب في خسائر فادحة لفترة طويلة حتى تدرك الحكومات المختلفة أنها بحاجة إلى تقديم ما بين 80 - 100 دولار لكل ميجاوات في الساعة، وليس 30 - 40 دولاراً)).

وقد حذر مصنّعو وحدات الطاقة الشمسية الأوروبية الشهر الماضي من أن طوفاناً من البدائل الصينية الرخيصة قد يؤدي إلى إخراج الشركات المحلية من السوق.

وقالت فيونا مانينج، مديرة محفظة الأسواق الناشئة في شركة بريميير ميتون: ((لقد تفاقمت الاختلالات الكبيرة في التوازن بين العرض والطلب خلال العام الماضي أو قرابته))، ومع ذلك، فإن المصنعين الصينيين، الذين يهيمنون على سلسلة توريد الطاقة الشمسية، يتكبدون خسائر فادحة في أسعار أسهمهم، بعد أن وقعوا في فخ عمليات البيع في أسواق الأسهم هذا العام.

ومنذ يناير، انخفضت شركات مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي للطاقة النظيفة، سنجرو باور سبلاي، وجيه ايه سولار تكنولوجي، ورايزين إنيرجي، بنحو 32 %، و33 %، و44 % على التوالي، كما تم تداول الشركات المتوسطة في قطاع تصنيع الألواح الشمسية العالمية بقيمة مؤسسية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء تبلغ حوالي 9 أضعاف، وذلك وفقاً لتقارير بلومبيرج إن إي إف، وهذا أقل من معدل العام الماضي الذي بلغ حوالي 16 ضعفاً.

ورغم ذلك، قال سالور، رئيس أناكوندا، إنه لم يعد يقوم بالبيع على المكشوف في شركات الطاقة الشمسية وإنه قد اشترى بعض الأسهم في هذا القطاع، وعلق بأنه يعتقد أن الجزء الأكبر من التخفيض المدمر للقيمة قد انتهى.