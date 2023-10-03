التداول على «مقياس الخوف» عند أعلى مستوياته مع تحوط المستثمرين ضد هشاشة الأسواق

تتجه التداولات في عقود الخيارات في الأسهم المرتبطة بمؤشر فيكس للتقلبات، المعروف شعبياً في وول ستريت باسم ((مقياس الخوف))، نحو بلوغ مستوى قياسي هذا العام.

حيث يتطلع المستثمرون الحذرون إلى حماية أنفسهم من خطر الانعكاس المفاجئ في سوق الأسهم. وقد تداول المستثمرون نحو 742 ألفاً من عقود الخيارات المرتبطة بمؤشر فيكس في المتوسط يومياً، وذلك منذ بداية العام حتى الآن، وفقاً لما أعلنته شركة سي بوي، بزيادة أكثر من 40% على أساس سنوي وأعلى من الرقم القياسي البالغ 723 ألفاً، والذي سُجل في عام 2017.

ويُظهر مؤشر فيكس توقعات التقلبات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الشهر التالي، وقد جاء الجزء الأكبر من الزيادة في التداول هذا العام من المستثمرين المتعاملين على عقود خيارات الشراء المشروط، وهو نوع من المشتقات المالية التي من شأنها أن تؤتي ثمارها إذا ارتفع المؤشر. وتعكس القفزة في تداولات فيكس الحاجة المتزايدة للمستثمرين للتحوط وسط ارتفاع هش في سوق الأسهم.

لقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 12% هذا العام، غير أن المكاسب كانت قد تركزت في عدد قليل من شركات التكنولوجيا الكبرى، بينما يواصل المستثمرون مواجهة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة المرتفعة وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

وقد صرح تشارلي ماكيليجوت، خبير في استراتيجيات المشتقات المالية في بنك نومورا، بأن الارتفاع قد أجبر المستثمرين، بما في ذلك المتشككون منهم، على زيادة التداول عقب عمليات البيع في عام 2022، ولكن الحقيقة هي أنه لا يزال هناك عدد من (المخاطر) القائمة. فقد ظهرت الحاجة إلى التحوط مجدداً بعد أن عاد الناس إلى تداول الأسهم ومع تدفق الأموال من الخطوط الجانبية. وحظيت عقود الخيارات على مؤشر فيكس بشعبية خاصة؛ لأن المؤشر كان منخفضاً بشكل غير عادي في معظم أيام العام، مما يزيد من فرصة الحصول على عوائد كبيرة في حالة تحقيقه لقفزات فجائية.

جدير بالذكر، أن متوسط مؤشر فيكس على المدى الطويل حوالي 20 نقطة، ولكن منذ بداية عام 2023 وحتى الآن بلغ متوسطه حوالي 17 نقطة، وسجل انخفاضاً وصل إلى 12.7 نقطة في وقت سابق من سبتمبر، بينما كان المتوسط في العام الماضي نحو 26 نقطة. وقال ماندي شو، رئيس إدارة أبحاث سوق المشتقات المالية في بنك شيكاغو المركزي:

((عندما يبلغ مؤشر فيكس المنتصف أو ينخفض، فإن وصول التقلبات إلى ضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف تكون أسهل بكثير. وفي السابق، عندما كان المؤشر يصل إلى 25 نقطة، كانت مضاعفة هذا الرقم بمثابة حدث يقع مرة واحدة في الجيل. ويمثل النمو في تداول مؤشر فيكس هذا العام تحولاً حاداً بعد سنوات عدة من النمو الهزيل وزيادة التساؤلات حول فعالية المؤشر وأهميته.

ورغم أن المؤشر يميل إلى الارتفاع عندما تنخفض الأسهم، فإن العلاقة لن تكون قوية إذا تراجعت الأسواق ببطء كما حدث في عام 2022، الأمر الذي خيب آمال المستثمرين عندما اعتمدوا عليه كبديل للتحوط ضد التراجع.

وفي الوقت ذاته، تتركز نسبة متزايدة من أنشطة المستثمرين في الخيارات قصيرة الأجل للغاية، والتي لا يغطيها مؤشر فيكس الرئيسي. كما انهار العديد من الشركات التي كانت تلعب أدواراً مهمة في مؤشر فيكس منذ آخر مرة ارتفعت فيها أحجام التداول بشكل كبير. وحذر ماكيليجوت من أن هذا قد يثقل على البنوك مهمة بيع خيارات مؤشر فيكس للمستثمرين كآلية تحوط لتأمين مراكزهم، مما يعرضهم للخطر وقت الأزمات.