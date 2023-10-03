أحمد بن سعيد: دور محوري لـ«دناتا» في مستقبل الطيران

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن دناتا، التي تُعدّ من أكبر مزودي الخدمات الجوية المتكاملة في العالم، تلعب دوراً محورياً في تشكيل وإلهام مستقبل السفر والطيران.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على منصة ((إكس)) تعليقاً على لقاء قادة أعمال دناتا عبر العالم في دبي. وأضاف سموه: التقى قادة أعمال دناتا عبر العالم في دبي، للتخطيط ومواجهة التحديات وقيادة العمليات القائمة على القيم.

كانت دناتا نجحت في السنة المالية 2022/ 2023 في زيادة أرباحها بنسبة %201 إلى 331 مليون درهم (90 مليون دولار أمريكي). ومع نمو حركة الطيران والسفر في جميع أنحاء العالم، ارتفع إجمالي إيرادات دناتا بنسبة 74 % إلى 14.9 مليار درهم (4.1 مليارات دولار).

وساهمت عمليات دناتا العالمية بنسبة %72 من إجمالي إيراداتها، بنمو نسبته 10 % عن السنة السابقة. وعملت دناتا طوال العام مع عملائها وسط تحديات نقص العمالة وارتفاع التضخم في أسواقها الرئيسية، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا.