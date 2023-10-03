سوق دبي المالي يرتفع متجاوزاً مستوى 4200 نقطة

عزز سوق دبي المالي مكاسبه، أمس، وربح رأسماله السوقي ما يقارب 3.8 مليارات درهم، ليصعد صوب أعلى مستوياته في أكثر من 98 شهراً، تحديداً منذ جلسة 22 يوليو 2015.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي من 698.99 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 702.78 مليار درهم بنهاية تداولات أمس.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.45% أو ما يعادل 18.70 نقطة ليغلق عند 4201.84 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ جلسة 22 يوليو 2015، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي ارتفع 3.8%، وقطاع المواد الأساسية 2.2%، والصناعة 1.4%.

وقاد سهم ((إعمار للتطوير)) ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً بأكثر من 4%، ليغلق عند 7.45 دراهم، ليحقق أعلى إغلاق منذ إدراجه، وكان سهم الشركة قد سجل خلال الجلسة أعلى سعر له عند 7.60 دراهم. وتعزز أداء سوق دبي مع صعود أسهم ((تعليم القابضة)) 3.8%، و((العربية للطيران)) 3.6%، و((بنك السلام- البحرين)) 2.3%، و((الأسمنت الوطنية)) 2.2%.

وواصل ((إعمار العقارية)) تصدره النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 220 مليون درهم، ليستحوذ على 28% من سيولة سوق دبي الإجمالية، تلاه ((الخليج للملاحة)) جاذباً 116.8 مليون درهم، ثم ((مصرف عجمان)) بسيولة 96.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.53% إلى مستوى 9839.09 نقطة، ليشهد السوق صعود أسهم ((أي دي سي كوربوريشن)) 14.9% و((بنك الشارقة)) 14.9% بالحد الأقصى، وزاد ((هيلي القابضة)) 8%، و((فودكو الوطنية)) 7.9%، و((مجموعة أرام)) 7.9%، و((الدار العقارية)) 2.4%، و((أبوظبي الأول)) 0.44%.

واستحوذ ((العالمية القابضة)) على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 246.2 مليون درهم ليغلق عند 403.7 دراهم، تلاه ((الدار العقارية)) جاذباً 138.7 مليون درهم وأقفل عند 5.99 دراهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 114.6 مليون درهم.

مكاسب

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المحلية المدرجة من 3.548 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 3.554 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، لتربح الأسواق ما يقارب 6 مليارات درهم، موزعة بواقع 2.851 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و702.78 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة في جلسة أمس بقيمة 1.97 مليار درهم، موزعة بواقع 1.18 مليار درهم في سوق أبوظبي، و785.85 مليون درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 422.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 25.8 ألف صفقة.