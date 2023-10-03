«الإمارات دبي الوطني» يطلق سندات خضراء لأجل 5 سنوات بـ 750 مليون دولار

أظهرت وثيقة أن بنك الإمارات دبي الوطني بصدد جمع 750 مليون دولار من أول سندات خضراء يصدرها. ووفقاً للوثيقة، فقد جرى تحديد سعر الإصدار عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل من السعر الاسترشادي الذي أعلنه البنك في وقت سابق عند 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بعد أن تجاوزت الطلبات التي تلقاها 1.90 مليار دولار. يأتي الإصدار.

وهو لسندات خضراء مقومة بالدولار وغير مضمونة لأجل خمس سنوات، ضمن برنامج للبنك بقيمة 20 مليار دولار للسندات الدولية متوسطة الأجل.