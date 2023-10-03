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3.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

10/3/2023 7:26:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 3.6 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 262 مبايعة بقيمة 772.57 مليون درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 367.67 مليون درهم، و202 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 404.91 ملايين درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 33.28 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 38.3 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا.

في سياق متصل، سجلت دائرة الأراضي أمس أولى صفقات بيع الوحدات في مشروع نخلة جبل علي التي أطلقتها ((نخيل)) 18 سبتمبر الماضي. وكان قد تم بيع كل وحدات المرحلة الأولى ضمن 4 سعفات من النخلة، والتي تتضمن فللاً وقطع أراضي خلال ساعات قليلة. وفي ظل هذا الإقبال غير المسبوق، طرحت ((نخيل)) في 27 سبتمبر الماضي مجموعة محدودة من فلل المرحلة الثانية من وحدات نخلة جبل علي للبيع ضمن سعفتين إضافيتين.

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