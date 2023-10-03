«مصدر» تستكشف فرص تطوير الطاقة النظيفة في طاجيكستان

أعلنت ((إم دبليو إنرجي))؛ الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، وشركة ((دبليو سولار إنفستمنت))، عن توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة والموارد المائية في طاجيكستان، لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط على أقل تقدير، وتشمل مشاريع طاقة شمسية عائمة، وطاقة كهرومائية، في طاجيكستان، التي تعتبر دولة غير ساحلية وغنية بالموارد المائية.

وبحضور كل من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ودالر جمعة وزير الطاقة والموارد المائية في جمهورية طاجيكستان، جرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش منتدى دوشانبي الدولي للاستثمار. كما شهدت مراسم التوقيع حضور الدكتور محمد سعيد العريقي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية طاجيكستان، وشريفي بهادور محمود زاده سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة.

ونظراً لوفرة البحيرات والأنهار والأنهار الجليدية، تعتمد طاجيكستان على الطاقة الكهرومائية، فضلاً عن امتلاكها لإمكانات هائلة، تتيح لها تطوير وتنمية مصادر أخرى للطاقة المتجددة. ويهدف هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص إلى تطوير مشاريع تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، على أن تستهدف المرحلة الأولى تطوير مشاريع بقدرة إجمالية لا تقل عن 500 ميغاواط.

شراكة مهمة

وقال سهيل المزروعي: ((تفخر دولة الإمارات بإبرام هذه الشراكة المهمة مع شركائنا في جمهورية طاجيكستان، بهدف استكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة مبتكرة، تسهم في تعزيز أمن الطاقة والحد من الانبعاثات. ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ COP28، فإننا نتطلع إلى مواصلة التعاون مع مختلف دول العالم، بما يخدم تسريع الخطى نحو بناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات)).

وقال دالر جمعة: ((تلتزم طاجيكستان بتعزيز قدرتها الإنتاجية من الطاقة الكهربائية، وتطوير قطاع الطاقة النظيفة الواعد. وتمتلك بلادنا موارد طبيعية وافرة، وإننا نتطلع إلى العمل مع شركائنا للاستفادة من هذه الإمكانات، والعمل على تحقيق أهدافنا الخاصة بالطاقة والتنمية)).

وأضاف: ((تهدف خططنا إلى تحقيق زيادة كبيرة في إنتاج الطاقة، من خلال إضافة مصادر الطاقة المتجددة، حيث نتطلع إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 700 ميغاواط بحلول عام 2030، ويجري حالياً تطوير مشاريع بقدرة 450 ميغاواط كجزء منها.

حيث تمت دراسة الجدوى بمشاركة شركات استشارية عالمية، في حين تم تأمين الدعم المالي من مؤسسات مالية دولية. وهذا التوجه جديد نسبياً بالنسبة لنا، ولكننا بدأنا نتخذ خطوات ملموسة)).

وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة ((مصدر)): ((تعتبر هذه الشراكة بمثابة بوابة لدخول سوق طاجيكتسان لكل من ((مصدر)) و((دبليو سولار إنفستمنت))، كما تعكس مدى خبرة كلا الشركتين في مجال تطوير مشاريع طاقة متجددة على مستوى المرافق. وإننا نتطلع إلى المساهمة في دعم جهود جمهورية طاجيكستان لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من وفرة مصادر الطاقة لديها من شمس ورياح ومياه لإنتاج طاقة نظيفة، وتعزيز التنمية المستدامة)).

وقال محمد ظفر الرئيس التنفيذي لشركة ((دبليو سولار)): ((تعكس شراكتنا مع ((مصدر)) في طاجيكستان، التزام ((دبليو سولار)) بدعم جهود تطوير قطاع الطاقة المتجددة حول العالم. وإن مشروعنا هذا في طاجيكستان، لا يقتصر على توليد الطاقة وحسب، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز المرونة، وتمكين المجتمعات، والمساهمة في بناء عالم أكثر استدامة)).