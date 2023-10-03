مصفاة الرويس تحصل على شهادة دولية لإنتاج وقود الطيران المستدام

شهد جناح مجموعة ((أدنوك)) نشاطاً واسعاً خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر ((أديبك 2023)). وأعلنت ((أدنوك)) حصول مصفاة الرويس التابعة لها على شهادة دولية لإنتاج وقود الطيران المستدام، ومنحت ((أدنوك للغا)) ((بتروفاك)) عقداً بقيمة 2.26 مليار درهم لتشييد وحدات لالتقاط الكربون، فيما أعلنت ((أدنوك)) و((فيرتيغلوب)) بدء التطبيق التجريبي لأول وحدة معيارية لالتقاط الكربون.

وقود الطيران المستدام

أعلنت ((أدنوك)) حصول مصفاة الرويس التابعة لها على ((الشهادة الدولية للاستدامة والكربون)) (ISCC) لإنتاج وقود الطيران المستدام، ما يجعلها الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي تحصل على هذا التقدير الدولي المميز.

. بحصولها على الشهادة الدولية لإنتاج وقود الطائرات المستدام ستتمكن ((أدنوك)) من تزويد شركات الطيران الدولية في ((مطار أبوظبي الدولي)) بوقود الطيران المستدام الذي يتم إنتاجه باستخدام زيوت الطهي المستعملة كمادة أولية يتم مزجها بوقود الطائرات في مصفاة ((الرويس)).

وقال سلطان البقيشي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ((أدنوك للتكرير))، بهذه المناسبة: يعد تطوير وقود الطيران المستدام جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة لتوفير وقود منخفض الانبعاثات لعملائها، ضمن التزامها بدعم جهود قطاع الطيران التي تهدف إلى تعزيز استخدام وقود الطيران المستدام كإحدى الركائز الأساسية لخفض انبعاثات الرحلات الجوية.

وقال أحمد بن ثالث، الرئيس التنفيذي لشركة ((أدنوك للتجارة العالمية)): يمثل الحصول على الشهادة الدولية للاستدامة والكربون تقدماً مهماً في مسيرة ((أدنوك)) لتحقيق الاستدامة، ويسهم في توفير مجموعة من الفرص الجديدة في دولة الإمارات وخارجها.

ترسية

وأعلنت ((أدنوك للغاز بي إل سي)) ترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بقيمة 2.26 مليار درهم على شركة ((بتروفاك الإمارات)) لتشييد وحدات لالتقاط الكربون في ((مصنع حبشان لمعالجة الغاز))، وبنية تحتية من خطوط الأنابيب وشبكة آبار لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، كجزء من جهود ((أدنوك)) لتسريع تنفيذ خطتها لخفض الانبعاثات.

وسيتم إعادة توجيه أكثر من %65 من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال ((برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة))، مما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي والصناعي في الدولة.

وقال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة ((أدنوك للغاز))، بهذه المناسبة: تشكل مشاريع التقاط الكربون المتكاملة، مثل ((مشروع حبشان لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه)) مرتكزات أساسية لجهود ((أدنوك للغاز)) لتحقيق أهدافها في مجال خفض الانبعاثات.

((الالتقاط المباشر للهواء))

وأعلنت ((أدنوك)) و((أوكسيدنتال))، الاتفاق على إجراء دراسة هندسية أولية مشتركة لبناء أول منشأة لـ((الالتقاط المباشر للهواء)) (بقدرة تقاس بالميغا طن) خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل الاتفاق أول مشروع يصل إلى مرحلة الجدوى الفنية منذ توقيع الشركتين على اتفاقية تعاون استراتيجي في أغسطس 2023، لاستكشاف فرص تطوير مشاريع التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في ((أدنوك)): يعطي إعلان اليوم مزيداً من الزخم الإيجابي المستمر للشراكة الاستراتيجية بين ((أدنوك)) و((أوكسيدنتال))، والتي تهدف للتوسع في استخدام التقنيات الواعدة لإدارة الكربون.

ويجسد الاستثمار المشترك في أول منشأة مقترحة بقدرة تقاس بالميغا طن لـ((الالتقاط المباشر للهواء)) يتم إنشاؤها في المنطقة التزام ((أدنوك)) بالاستفادة من الشراكات والتكنولوجيا الواعدة لتسريع جهودها لخفض الانبعاثات ضمن مساعيها المستمرة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.

وقالت فيكي هولوب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ((أوكسيدنتال)): تؤكد سرعة فريقي ((أوكسي))، و((أدنوك)) في تطوير خطة الجدوى الاقتصادية وخدمات التصاميم الهندسية الأوّلية لمنشأة ((الالتقاط المباشر للهواء)) في أبوظبي، الحاجة الملحة لتقديم حلول مناخية عالمية النطاق وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

تقنية معيارية لالتقاط الكربون

وأعلنت ((أدنوك)) و((فيرتيغلوب)) بدء التطبيق التجريبي لأول وحدة معيارية لالتقاط الكربون في العالم تستخدم تقنية ((CycloneCC)) في مصنع الأسمدة النيتروجينية المملوك بالكامل لـشركة ((فيرتيغلوب)) في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي.

وقالت صوفيا هيلديبراند، رئيسة قطاع التكنولوجيا في ((أدنوك)): تعمل ((أدنوك)) على استكشاف جميع الفرص التي تسهم في خفض انبعاثات عملياتها والاستفادة من أحدث التقنيات والشراكات لتحقيق هدف الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2045..