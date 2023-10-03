«المركزي» يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد 2024 عند 4.3 %

أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.3 % في العام المقبل 2024، بدعم النمو المتوقع للقطاعين النفطي وغير النفطي.

وقال المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، إن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن يحقق نمواً على أساس سنوي 3.3 % خلال 2023، بعد أن سجل معدل نمو 3.8 % خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يعكس نشاطاً اقتصادياً مرناً.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن ينمو 4.5 % في نهاية 2023، ترتفع إلى 4.6 % في نهاية عام 2024.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي، من المتوقع أن ينمو 3.5 % في العام المقبل 2024، حيث من المتوقع أن يحقق انتعاشاً مع استئناف الإنتاج، مع تخفيف التخفيضات المتفق عليها في منظمة ((أوبك+)).

إنشاءات

وذكر تقرير المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.5 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن قطاع الإنشاءات سجل من بين مختلف قطاعات الاقتصاد غير النفطي أكبر التوسعات، ونما على أساس سنوي بنسبة 9.2 %، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.4 %، والنقل والتخزين 10.9 %، والسكن والخدمات الغذائية 7.8 %.

ولفت إلى أن الرصيد المالي الموحد، سجل خلال الربع الأول من العام الجاري فائضاً قدره 23.2 مليار درهم، أو ما نسبته 5 % على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 7.9 % خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وأوضح أن الإيرادات الحكومية بلغت 116 مليار درهم، أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، خلال الربع الأول من عام 2023، بينما بلغ إجمالي المصروفات 92.5 مليار درهم، أو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، بزيادة 6.3 %، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

إنفاق

ولفت إلى ارتفاع الإنفاق الجاري بنسبة 7.6 %، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، إلى 92 مليار درهم أو 19.8 % من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، بعد زيادة 16.6 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2022.

وذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي، واصل مرونته، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 56.9 خلال شهر يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2019، مرتفعاً من 55.5 في مايو 2023، بسبب طلبات جديدة من الخارج، نتيجة للأسعار التنافسية والمبيعات الترويجية.

وأضاف أن البيانات تشير إلى أن الشركات تواصل قدرتها على خفض تكاليف البيع، بمساعدة مستويات كافية من المخزونات، وتخفيف أسعار السلع الأساسية، وتكاليف الشحن، موضحة أن مؤشر مديري المشتريات في دبي، كان بشكل مماثل محاكياً لمسار مؤشر مدير المشتريات على المستوى الاتحادي، فارتفاع إلى 56.9 في يونيو من 55.3 في مايو.

توظيف

وأكد تقرير المصرف المركزي أن التوظيف في القطاع الخاص واصل توسعه بشكل سريع، تزامناً مع مرونة النشاط الاقتصادي، وارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص في شهر يوليو بنسبة 16 %، مقارنة بالعام السابق، وعلى نحو مماثل، ارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بنسبة 18 % على أساس سنوي.

عقارات

ولفت التقرير إلى أن قطاع العقارات في الإمارات واصل أداءه الجيد في الفترة من أبريل إلى يوليو الماضي، وزادت قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 103 % على أساس سنوي، لتبلغ 6.1 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ووفق تقرير المصرف المركزي، أظهر قطاع العقارات السكنية في دبي أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

حيث ارتفع عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الستة أشهر الأولى من العام بنسبة 40 % على أساس سنوي، وارتفع عدد المستثمرين الجدد في سوق العقارات في دبي 15 % على أساس سنوي، ما يعكس جاذبية دبي الدائمة لمجموعة متنوعة من المستثمرين.

وذكر التقرير أن أسعار الفائدة لأجل في أسواق المال في الدولة، ارتفعت منذ نهاية الربع الأول، تماشياً مع توقعات أسعار الفائدة القوية في الولايات المتحدة، وفي الآونة الأخيرة، بدأت التوقعات القائمة على السوق في التسعير في ذروة دورة أسعار الفائدة الحالية، الأمر الذي أدى إلى استقرار مدة استحقاق سعر الإيبور منذ أواخر يوليو.

ائتمان

وقال إن استبيان توجهات الائتمان الذي أجراه المصرف المركزي للربع الثاني، أشار إلى استمرار الظروف الائتمانية القوية في الدولة حتي منتصف العام، مع نمو الطلب على قروض الأعمال والفروض الشخصية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسة، إلى جانب الرغبة المتزايدة للمؤسسات المالية للإقراض.

وبحسب التقرير، ظل النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات رسملة جيدة، أعلى بكثير من الحد للمتطلبات الرقابية، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال المجمعة بواقع 1.3 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ووصلت إلى 18.2 % خلال الربع الثاني، وواصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية، ما ساهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني.

وأشار إلى أن علاوة مبادلات مخاطر الائتمان بالنسبة لحكومة أبوظبي، واصلت انخفاضها من 43.1 نقطة أساس في الربع الأول، إلى 40.2 نقطة أساس في الربع الثاني، وإلى 36.6 نقطة أساس في يوليو، بما يعكس المركز المالي القوي، وصناديق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي.

تأمين

وأكد تقرير المصرف المركزي، أن حجم قطاع التأمين في الإمارات، ظل من حيث عدد الشركات دون تغيير، وذلك خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول، حيث كان هناك 60 شركة تأمين مرخصة تعمل في الدولة، منها 23 شركة وطنية تقليدية، و10 شركات وطنية تكافلية، و27 شركة أجنبية، فيما وصل عدد الكيانات والأفراد الذين يمارسون مهناً مرتبطة بالتأمين إلى 492 خلال الربع الثاني.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول 1.9 % على أساس سنوي، إلى 27.2 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى زيادة أقساط التأمين التي ارتفعت 22.8 %، كما زادت أقساط الممتلكات والمسؤوليات 1 %، في المقابل، انخفضت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 40 %، ما يعكس انخفاضاً في أقساط التأمين على الحياة.

ونما حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين إلى 72.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، من 71.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين 9.2 % على أساس سنوي، إلى 76.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح التقرير أن قطاع التأمين في الدولة ظل يتمتع برسملة جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وزادت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، إلى 349.8 % خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب زيادة في الأموال الخاصة المؤهلة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.x كما ارتفعت نسبة الأموال الخاصة إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية إلى 250.9 % خلال النصف الأول، ما يعكس زيادة في الأموال الخاصة، لتلبية متطلبات رأس المال للملاءة المالية، ووصلت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من أموال الضمان، إلى 393.4 %.

سياحة وضيافة

توقع مصرف الإمارات المركزي أن يواصل قطاع الضيافة والسياحة في الإمارات أداءه القوي خلال الفترة المتبقية من العام مدفوعاً بالفعاليات العالمية القادمة مثل جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ((cop28)) والعودة التدريجية لأسواق المصادر الرئيسية التي تمت إعادة فتحها بعد الجائحة مثل الصين.

رفع الإجراءات الرقابية المفروضة على بنك بالدولة



أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رفع الإجراءات الرقابية التي فرضها على بنك عامل في دولة الإمارات، نتيجة للتقدم الذي أحرزه في عملية إنفاذ التدابير المفروضة بشأن تعيين استشاري لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفرض المصرف المركزي بتاريخ 4 أغسطس 2021 إجراءات إدارية على البنك، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي، حيث واصل ((المركزي)) التنسيق مع البنك لاستكمال عملية معالجة وتصحيح أوجه القصور المحددة.