مطار دبي الأكثر إشغالاً عالمياً في 2023

كشف تقرير لشركة ((فوروارد كيز)) لتحليلات السفر، أن مطار دبي هو الأكثر إشغالاً في العالم، محافظاً على صدارته وريادته العالمية. ووفقاً لتقرير للشركة نشره موقع ((شينجن فيزا إنفو))، فإن مطار دبي حافظ على صدارته العالمية للمطارات الأكثر إشغالاً، ضمن القائمة التي تضم 20 مطاراً، من بينها 11 مطاراً في أوروبا فقط.

وبحسب التقرير، فإن مطار دبي استفاد أيضاً من انتعاش السفر من مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية والهند؛ إضافة إلى ذلك، تبدو التوقعات الخاصة بسعة المقاعد الخارجية واعدة، حيث من المتوقع أن يساهم التعافي التدريجي للسفر لمسافات طويلة من الصين في تعزيز أداء مطار دبي الدولي.

وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل 41.6 مليون زائر في النصف الأول 2023، ما يعني تجاوز المطار للأرقام التي حققها قبل جائحة كورونا. وقالت مارينا جوليانو، نائب الرئيس للعلامات التجارية وتجار التجزئة والإعلام في ((فوروارد كيز)): مع التطور المستمر لتفضيلات السفر، يعد الوصول إلى معلومات موثوقة وحديثة أمراً حيوياً لاتخاذ قرارات تتكيف مع الظروف.