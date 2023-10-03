خالد بن محمد: الإمارات قطعت شوطاً مهماً في مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض ((أديبك 2023))، الذي يقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك)).

وتفقَّد سموّه، في جولته في المعرض، عدداً من الأجنحة المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة، فاطّلع على أحدث التقنيات والحلول الرائدة التي تُسهم في تعزيز جهود العمل المناخي عبر تحوُّل الطاقة وإزالة الكربون، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للتحديات العالمية التي تواجه قطاع الطاقة.

واستمع سموّه من العارضين إلى شرح موجز عن أبرز المشروعات والمبادرات في مجال الطاقة وأحدث الأفكار والحلول المعنية باستدامتها.

رافق سموّه، في هذه الزيارة، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP 28).

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات قطعت شوطاً مهماً في مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، عبر استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال وإطلاقها مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

إضافة إلى إسهامها في طرح الأفكار والمبادرات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مشيراً سموّه إلى أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية في العالم لبناء مستقبل مستدام يخدم البشرية جمعاء.

وأشاد سموّه بدور معرض ((أديبك)) في دعم جهود العمل المناخي، إذ أصبح منصة عالمية لتبادل الأفكار والرؤى، ومناقشة أحدث التوجُّهات التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة لبناء مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة.

وتضمُّ نسخة ((أديبك)) هذا العام 4 مناطق متخصِّصة تهدف إلى تسهيل التعاون بين القطاعات والشراكات في مجال الطاقة لبناء مستقبل أكثر استدامة، وهي منطقة تسريع الحدِّ من الانبعاثات الكربونية، ومنطقة الأنشطة البحرية واللوجستية، ومنطقة الرقمنة في قطاع الطاقة، ومعرض ومؤتمر الصناعات التحويلية والتصنيع.

وتستمر فعاليات هذا الحدث العالمي، التي تُقام هذا العام تحت شعار ((خفض الانبعاثات. أسرع. معاً.)) حتى 5 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز الشراكات العالمية، وإيجاد الحلول المناسبة لإزالة الكربون، وضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة. ومن المتوقَّع أن يستقطب المعرض أكثر من 160 ألف زائر من 164 دولة، و2,200 شركة عارضة، ومشاركة 40 وزيراً من مختلف أنحاء العالم في أكبر دورة على الإطلاق.

سموه:

أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية في العالم لبناء مستقبل مستدام يخدم البشرية جمعاء

((أديبك)) منصة عالمية لتبادل الأفكار وإيجاد الحلول المناسبة لبناء مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة