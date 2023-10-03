بحث فرص توسيع الشراكات مع إنبكس - جودكو اليابانية

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، تاكايوكي أويدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة النفط اليابانية إنبكس - جودكو المتخصِّصة في تطوير حقول النفط.

وجرى في اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترَك في مجال أمن الطاقة، ودعم جهود التحوُّل في قطاع الطاقة إلى جانب فرص توسيع نطاق الشراكات الحالية، لتسريع جهود إيجاد حلول الطاقة منخفضة الانبعاثات.

وعُقِدَ اللقاء في زيارة سموّه مؤتمر ومعرض (أديبك) 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك)) والذي تستقطب فعالياته نخبة من الخبراء وقادة قطاع الطاقة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سُبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وإيجاد أحدث الحلول المناسبة لتسريع وتيرة إزالة الكربون، وضمان أمن قطاع الطاقة العالمي.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP 28) وسيف غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وهيروشي فوجي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة النفط اليابانية ((جودكو))، وعدد من المسؤولين في شركتي ((إنبكس)) و((جودكو)) اليابانية.