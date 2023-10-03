وزير النفط والبيئة يبحث في ((أديبك)) برامج تحول الطاقة واقتصاد الهيدروجين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)Uniper

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬المواضيع‭ ‬المشتركة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬وتحقيق‭ ‬ما‭ ‬تسعى‭ ‬له‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬نظيفة‭ ‬داعمة‭ ‬وأساسية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭ ‬بهدف‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭.‬

كما‭ ‬التقى‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬راشد‭ ‬الجروان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬دراجون‭ ‬أويل،‭ ‬وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬والتباحث‭ ‬حول‭ ‬فرص‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التنقيب‭ ‬والاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بها‭ ‬الشركة‭.‬

وثمّن‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬راشد‭ ‬الجروان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬دراجون‭ ‬أويل‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاستثماري‭ ‬والخدماتي‭ ‬والفني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬الداعمة‭ ‬لقطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمقومات‭ ‬التي‭ ‬تتمتّع‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬تجعلها‭ ‬محط‭ ‬جذب‭ ‬للاستثمارات‭ ‬العالمية‭.‬

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