وزير النفط والبيئة يبحث في ((أديبك)) برامج تحول الطاقة واقتصاد الهيدروجين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (اديبك 2023) مع كارستن بوبينجا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الطاقة الدولية
Uniper للاطلاع على ما تمتلكه الشركة من قدرات وامكانيات وخبرات في مجال تحول الطاقة واقتصاد الهيدروجين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المواضيع المشتركة ذات العلاقة وتحقيق ما تسعى له المملكة من تنفيذ مشاريع نظيفة داعمة وأساسية للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.
كما التقى الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتباحث حول فرص الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في برامج التنقيب والاستكشاف والإنتاج التي تعمل بها الشركة.
وثمّن المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الاستثماري والخدماتي والفني في مختلف المشاريع الداعمة لقطاع النفط والغاز، مشيداً بالبنية التحتية والمقومات التي تتمتّع بها المملكة والتي تجعلها محط جذب للاستثمارات العالمية.
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