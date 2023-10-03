قيادة خفر السواحل تنظم حملات توعوية لمرتادي البحر

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- Akhbar Al Khaleej) نظمت قيادة خفر السواحل حملات توعوية لمرتادي البحر ومستخدمي الدراجات المائية والقوارب، بهدف نشر الوعي بمتطلبات السلامة البحرية بين المواطنين والمقيمين ضمن إطار الشراكة المجتمعية .
وخلال الحملات، تم تسليط الضوء على أبرز إرشادات السلامة العامة الواجب اتباعها عند ارتياد السواحل والبحر، وضرورة متابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، والتأكيد على أهمية ارتداء سترة النجاة، وعدم السباحة في الأماكن غير المخصصة لذلك والمجهول عمق المياه فيها.
كما دعت قيادة خفر السواحل مستخدمي الدراجات المائية والقوارب إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة البحرية أثناء الإبحار، وأخذ الحيطة والحذر أثناء التقلبات الجوية، وعدم الاقتراب من المنشآت الحيوية، وعدم الدخول في الأماكن المخصصة للسباحة، وضرورة التأكد من وجود معدات السلامة كطفاية الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، وأهمية إبلاغ الأسرة أو الأصحاب عن الوجهة ووقت الرجوع، كما اشتملت الحملة على توزيع مطويات توعوية بعدة لغات على مرتادي السواحل.
وفي إطار الشراكة المجتمعية، استقبلت قيادة خفر السواحل عددا من طلبة وطالبات المدارس بهدف ترسيخ روح المواطنة والقيم والثوابت الوطنية.
وخلال الزيارة، استمع الطلبة إلى إيجاز عام عن مهام وواجبات خفر السواحل، وأهم إرشادات السلامة البحرية الواجب اتباعها عند ارتياد السواحل والبحر، من أبرزها عدم السباحة في الأماكن غير المخصصة تجنبًا لحوادث الغرق مع أهمية ارتداء سترة النجاة عند السباحة أو ركوب القوارب والدراجات المائية والحفاظ على البيئة البحرية، كما تم توزيع الهدايا التذكارية عليهم.
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