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قيادة خفر السواحل تنظم حملات توعوية لمرتادي البحر

10/3/2023 7:21:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬حملات‭ ‬توعوية‭ ‬لمرتادي‭ ‬البحر‭ ‬ومستخدمي‭ ‬الدراجات‭ ‬المائية‭ ‬والقوارب،‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بمتطلبات‭ ‬السلامة‭ ‬البحرية‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ .‬


‬وخلال‭ ‬الحملات،‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬إرشادات‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬الواجب‭ ‬اتباعها‭ ‬عند‭ ‬ارتياد‭ ‬السواحل‭ ‬والبحر،‭ ‬وضرورة‭ ‬متابعة‭ ‬الأطفال‭ ‬وعدم‭ ‬تركهم‭ ‬بمفردهم،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ارتداء‭ ‬سترة‭ ‬النجاة،‭ ‬وعدم‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬غير‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك‭ ‬والمجهول‭ ‬عمق‭ ‬المياه‭ ‬فيها‭.‬


‬كما‭ ‬دعت‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬مستخدمي‭ ‬الدراجات‭ ‬المائية‭ ‬والقوارب‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التقيد‭ ‬بإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬البحرية‭ ‬أثناء‭ ‬الإبحار،‭ ‬وأخذ‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭ ‬أثناء‭ ‬التقلبات‭ ‬الجوية،‭ ‬وعدم‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬الحيوية،‭ ‬وعدم‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬للسباحة،‭ ‬وضرورة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬معدات‭ ‬السلامة‭ ‬كطفاية‭ ‬الحريق‭ ‬وصندوق‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية،‭ ‬وأهمية‭ ‬إبلاغ‭ ‬الأسرة‭ ‬أو‭ ‬الأصحاب‭ ‬عن‭ ‬الوجهة‭ ‬ووقت‭ ‬الرجوع،‭ ‬كما‭ ‬اشتملت‭ ‬الحملة‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬مطويات‭ ‬توعوية‭ ‬بعدة‭ ‬لغات‭ ‬على‭ ‬مرتادي‭ ‬السواحل‭.‬


‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬استقبلت‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬وطالبات‭ ‬المدارس‭ ‬بهدف‭ ‬ترسيخ‭ ‬روح‭ ‬المواطنة‭ ‬والقيم‭ ‬والثوابت‭ ‬الوطنية‭.‬


‬وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬استمع‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬إيجاز‭ ‬عام‭ ‬عن‭ ‬مهام‭ ‬وواجبات‭ ‬خفر‭ ‬السواحل،‭ ‬وأهم‭ ‬إرشادات‭ ‬السلامة‭ ‬البحرية‭ ‬الواجب‭ ‬اتباعها‭ ‬عند‭ ‬ارتياد‭ ‬السواحل‭ ‬والبحر،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬عدم‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬غير‭ ‬المخصصة‭ ‬تجنبًا‭ ‬لحوادث‭ ‬الغرق‭ ‬مع‭ ‬أهمية‭ ‬ارتداء‭ ‬سترة‭ ‬النجاة‭ ‬عند‭ ‬السباحة‭ ‬أو‭ ‬ركوب‭ ‬القوارب‭ ‬والدراجات‭ ‬المائية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬الهدايا‭ ‬التذكارية‭ ‬عليهم‭. ‬

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