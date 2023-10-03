وزيرة الشباب تلتقي وزير الرياضة السعودي وتؤكد أهمية تقديم برامج شبابية مشتركة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وما تحملها من منجزات راسخة وتطلعات واعدة هي مبعث فخر واعتزاز، مؤكدة ما توليه مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من اهتمام بتعزيز علاقاتها المتميزة بأبعادها التاريخية التي تتسم في شتى محطاتها بالتنسيق المستمر في مختلف المجالات في ظل ما تلقاه من دعم ورعاية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله ورعاهما، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدة في ذات الوقت بما يشهده القطاع الشبابي في المملكة العربية السعودية من تطور كبير.
وأشارت إلى أن مسار العلاقات الشبابية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية يسير في نسق تصاعدي يعكس بالدرجة الأولى رغبة البلدين الشقيقين في تطوير هذه العلاقة بما يعود بالشكل الإيجابي على شباب المملكتين في ظل رؤية واستراتيجية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبدعم من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والرامية إلى زيادة حجم التعاون مع المملكة العربية السعودية في المجال الشبابي.
جاء ذلك لدى لقاء سعادة وزيرة شؤون الشباب مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية أثناء الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى المملكة العربية السعودية.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة شؤون الشباب أهمية مواصلة تأطير العمل الشبابي وزيادة حجم البرامج والمبادرات المشتركة خاصة في ظل تلاقي الأهداف بين البلدين الشقيقين والرامية إلى الارتقاء بالشباب والعمل على تمكينهم وتدريبهم بالصورة الصحيحة وتزويدهم بالخبرات العملية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دعم مشروعات وابتكارات الشباب بهدف بناء منظومة شبابية مستدامة تساهم في صناعة المستقبل لكلا البلدين الشقيقين.
واستعرضت وزيرة شؤون الشباب خلال اللقاء المبادرات والبرامج الشبابية التي تقدمها المملكة لشبابها والاستراتيجية المتبعة في تمكين الشباب وزيادة فرص تدريبهم في مختلف المجالات فضلاً عن رؤية الوزارة في اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية عبر مرتكزات شبابية واعدة.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة شؤون الشباب مع سمو وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الشبابي، وتطوير العلاقة الثنائية عبر برامج ومبادرات مشتركة، بالإضافة إلى استعراض العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم تطور القطاع الشبابي لدى الجانبين.
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