وزيرة الشباب تلتقي وزير الرياضة السعودي وتؤكد أهمية تقديم برامج شبابية مشتركة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬نسق‭ ‬تصاعدي‭ ‬يعكس‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬رغبة‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالشكل‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬شباب‭ ‬المملكتين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رؤية‭ ‬واستراتيجية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سعادة‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬الفيصل‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬أثناء‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تأطير‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬وزيادة‭ ‬حجم‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬المشتركة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تلاقي‭ ‬الأهداف‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالشباب‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تمكينهم‭ ‬وتدريبهم‭ ‬بالصورة‭ ‬الصحيحة‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالخبرات‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مشروعات‭ ‬وابتكارات‭ ‬الشباب‭ ‬بهدف‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬شبابية‭ ‬مستدامة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المستقبل‭ ‬لكلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

واستعرضت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الشبابية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المملكة‭ ‬لشبابها‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وزيادة‭ ‬فرص‭ ‬تدريبهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬رؤية‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬وإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬عبر‭ ‬مرتكزات‭ ‬شبابية‭ ‬واعدة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحثت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬سمو‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي،‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقة‭ ‬الثنائية‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬مشتركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬تطور‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬لدى‭ ‬الجانبين‭.‬

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