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وزير المالية: العلاقات مع الهند ترتكز على أسس متينة

10/3/2023 7:21:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عمق‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الهند،‭ ‬وما‭ ‬ترتكز‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أسسٍ‭ ‬متينة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬تنمية‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة،‭ ‬ويعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬‮

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أمس‭ ‬السفير‭ ‬فينود‭ ‬كوريان‭ ‬جاكوب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬سفيراً‭ ‬جديداً‭ ‬لبلاده‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬بالسفير‭ ‬منوهًا‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬من‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬متقدمة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬ونمو‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أرحب‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للسفير‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الجديدة‭.‬

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