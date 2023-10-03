وزير المالية: العلاقات مع الهند ترتكز على أسس متينة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الهند، وما ترتكز عليه من أسسٍ متينة من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات وخاصةً في المجالين المالي والاقتصادي، منوهاً بأهمية تنمية تلك العلاقات والدفع بها نحو مستوياتٍ أرحب بما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني أمس السفير فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند الصديقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده لدى المملكة، حيث رحب بالسفير منوهًا بما وصلت إليه مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين من مستوياتٍ متقدمة، وما تشهده على الدوام من تطورٍ ونمو على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى الحرص المتبادل على تنمية العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاقٍ أرحب تحقيقاً للأهداف والمصالح المشتركة، متمنيًا للسفير دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة.
كلمات دالة
MENAFN03102023000055011008ID1107183226
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.