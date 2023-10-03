وزير المالية: العلاقات مع الهند ترتكز على أسس متينة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أمس‭ ‬السفير‭ ‬فينود‭ ‬كوريان‭ ‬جاكوب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬سفيراً‭ ‬جديداً‭ ‬لبلاده‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬بالسفير‭ ‬منوهًا‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬من‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬متقدمة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬ونمو‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أرحب‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للسفير‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الجديدة‭.‬

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