الملتقى التشاوري الأول مع أهالي مـنـطـقـة الجـنـبـية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبدأت‭ ‬فعاليات‭ ‬الملتقى‭ ‬بكلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬النائب‭ ‬سرور،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬التواصل‭ ‬كوسيلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمواطنين،‭ ‬تلا‭ ‬ذلك‭ ‬عرض‭ ‬تفصيلي‭ ‬لأهداف‭ ‬الملتقى‭ ‬وأجندته،‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬مناقشة‭ ‬قضايا‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬وتنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬وشارك‭ ‬فيه‭ ‬شباب‭ ‬المنطقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭. ‬وعقد‭ ‬الملتقى‭ ‬لمناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬المحتملة‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المناسبة‭. ‬وتمحورت‭ ‬المناقشات‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬متنوعة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحسين‭ ‬خدمات‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للشباب،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭. ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الشؤون‭ ‬المحلية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬المجتمعية‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء،‭ ‬شهدت‭ ‬القاعة‭ ‬حضورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬الذين‭ ‬أكدوا‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الملتقيات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطور‭ ‬والرفاهية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المبادرات‭ ‬المحلية‭ ‬الناجحة‭ ‬بفضل‭ ‬هذا‭ ‬الشراكة‭ ‬وفاءً‭ ‬للعهود‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمجتمع‭.‬

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