الملتقى التشاوري الأول مع أهالي مـنـطـقـة الجـنـبـية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقد في منطقة الجنبية الملتقى التشاوري الأول مع الأهالي تحت عنوان «كلنا شركاء». وكان هذا الملتقى فرصة للتواصل المباشر بين النائب د. منير سرور والمواطنين، لمناقشة القضايا التي تهم المجتمع والعمل سويًا نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وتم تنظيم الملتقى بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني. واستفاد المشاركون من منتدى مفتوح يمكنهم فيه التعبير عن اهتماماتهم واقتراحاتهم، والاستماع إلى آراء وأفكار الآخرين، بما يعزز الشفافية والشراكة بين المؤسسات العامة والأهالي.
وبدأت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية النائب سرور، الذي أكد أهمية التواصل كوسيلة لتعزيز التفاهم والتعاون بين السلطات الحكومية والمواطنين، تلا ذلك عرض تفصيلي لأهداف الملتقى وأجندته، التي تضمنت مناقشة قضايا الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وتنمية المجتمع المحلي، وشارك فيه شباب المنطقة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأهالي. وعقد الملتقى لمناقشة القضايا المحتملة وتبادل الآراء لاستكشاف الحلول المبتكرة واتخاذ القرارات المناسبة. وتمحورت المناقشات حول قضايا متنوعة، بما في ذلك تحسين خدمات الصحة والتعليم في المنطقة، وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع المحلي. كما تمت مناقشة الشؤون المحلية وتعزيز الشفافية، مع التركيز على تعزيز العدالة المجتمعية.
وفي اللقاء، شهدت القاعة حضورًا كبيرًا من الأهالي الذين أكدوا أهمية هذا النوع من الملتقيات في تعزيز العمل المشترك لتحقيق التطور والرفاهية في المنطقة. كما تم تسليط الضوء على بعض المبادرات المحلية الناجحة بفضل هذا الشراكة وفاءً للعهود القائمة بين السلطات الحكومية والمجتمع.
كلمات دالة
MENAFN03102023000055011008ID1107183225
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.