Wednesday, 04 October 2023 03:57 GMT

الملتقى التشاوري الأول مع أهالي مـنـطـقـة الجـنـبـية

10/3/2023 7:21:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجنبية‭ ‬الملتقى‭ ‬التشاوري‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬كلنا‭ ‬شركاء‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬فرصة‭ ‬للتواصل‭ ‬المباشر‭ ‬بين‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬والمواطنين،‭ ‬لمناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬المجتمع‭ ‬والعمل‭ ‬سويًا‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬الملتقى‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭. ‬واستفاد‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬مفتوح‭ ‬يمكنهم‭ ‬فيه‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬اهتماماتهم‭ ‬واقتراحاتهم،‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬آراء‭ ‬وأفكار‭ ‬الآخرين،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الشفافية‭ ‬والشراكة‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬والأهالي‭.‬

وبدأت‭ ‬فعاليات‭ ‬الملتقى‭ ‬بكلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬النائب‭ ‬سرور،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬التواصل‭ ‬كوسيلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمواطنين،‭ ‬تلا‭ ‬ذلك‭ ‬عرض‭ ‬تفصيلي‭ ‬لأهداف‭ ‬الملتقى‭ ‬وأجندته،‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬مناقشة‭ ‬قضايا‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬وتنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬وشارك‭ ‬فيه‭ ‬شباب‭ ‬المنطقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭. ‬وعقد‭ ‬الملتقى‭ ‬لمناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬المحتملة‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المناسبة‭. ‬وتمحورت‭ ‬المناقشات‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬متنوعة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحسين‭ ‬خدمات‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للشباب،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭. ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الشؤون‭ ‬المحلية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬المجتمعية‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء،‭ ‬شهدت‭ ‬القاعة‭ ‬حضورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬الذين‭ ‬أكدوا‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الملتقيات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطور‭ ‬والرفاهية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المبادرات‭ ‬المحلية‭ ‬الناجحة‭ ‬بفضل‭ ‬هذا‭ ‬الشراكة‭ ‬وفاءً‭ ‬للعهود‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمجتمع‭.‬

كلمات دالة

MENAFN03102023000055011008ID1107183225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث