أمانة النواب: جاهزية تامة وجلسة محاكاة استعداداً لافتتاح دور الانعقاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب أن الاستعدادات لحفل افتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني من الفصل التشريعي السادس الذي سيتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بافتتاحه الاحد المقبل، تسير على قدم وساق ووفق آلية تنظيمية محددة بتنسيق ومتابعة مستمرة مع الجهات المعنية ذات العلاقة، من أجل ضمان نجاح هذه الفعالية المهمة.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع التنسيقي الثاني للجنة التحضيرية لحفل افتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني برئاسة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب، والذي عقد أمس في مركز الشيخ عيسى الثقافي، من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات بشأن إجراءات حفل الافتتاح وما يتطلبه ذلك من تعاون وتنسيق مشترك مع ذوي العلاقة.
وتم خلال الاجتماع إجراء محاكاة شاملة ليوم الافتتاح وتأكيد مهام كل جهة واختصاصاتها للقيام بدورها المنوط بها طبقاً لبرنامج العمل المتفق عليه، كما جرى التأكيد على ضرورة قيام الجهات المعنية بالتنسيق المستمر والتواصل الدائم مع الإدارات المختصة كل فيما يخصه بشأن برنامج الافتتاح والجلسات التي تليه.
ولفت الأمين العام انه وبتوجيهات من رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم تسير الأمانة العامة للمجلس نحو تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة بشأن تحقيق التطور في أداء الأمانة العامة وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة للارتقاء بالعمل البرلماني، والعمل على توفير أفضل البرامج والخدمات المساندة للنواب للقيام بدورهم التشريعي والرقابي على أكمل وجه بهدف الارتقاء بالتجربة الديمقراطية والبرلمانية والصعود بها إلى آفاق أرحب، وتحقيق أهداف وطموحات المواطن في التطور والتقدم.
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