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أمانة النواب: جاهزية تامة وجلسة محاكاة استعداداً لافتتاح دور الانعقاد

10/3/2023 7:21:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المستشار‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬بونجمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لحفل‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬السنوي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬الذي‭ ‬سيتفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بافتتاحه‭ ‬الاحد‭ ‬المقبل،‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬ووفق‭ ‬آلية‭ ‬تنظيمية‭ ‬محددة‭ ‬بتنسيق‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬المهمة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬انعقاد‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬الثاني‭ ‬للجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬لحفل‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬السنوي‭ ‬الثاني‭ ‬برئاسة‭ ‬المستشار‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬بو‭ ‬نجمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬الثقافي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬الاستعدادات‭ ‬بشأن‭ ‬إجراءات‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬وما‭ ‬يتطلبه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬ذوي‭ ‬العلاقة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إجراء‭ ‬محاكاة‭ ‬شاملة‭ ‬ليوم‭ ‬الافتتاح‭ ‬وتأكيد‭ ‬مهام‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬واختصاصاتها‭ ‬للقيام‭ ‬بدورها‭ ‬المنوط‭ ‬بها‭ ‬طبقاً‭ ‬لبرنامج‭ ‬العمل‭ ‬المتفق‭ ‬عليه،‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬قيام‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬والتواصل‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬الإدارات‭ ‬المختصة‭ ‬كل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬الافتتاح‭ ‬والجلسات‭ ‬التي‭ ‬تليه‭.‬

ولفت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬انه‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬تسير‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬نحو‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬متكاملة‭ ‬بشأن‭ ‬تحقيق‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬وتوظيف‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المتاحة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬البرامج‭ ‬والخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬للنواب‭ ‬للقيام‭ ‬بدورهم‭ ‬التشريعي‭ ‬والرقابي‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالتجربة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬والصعود‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬وطموحات‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭.‬

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