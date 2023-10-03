وزير العمل: تعاون فني مع ((الإسكوا)) :في مجال أنظمة التحليل والرصد لسوق العمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬التعاون‭ ‬الفني‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬واللجان‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬رسم‭ ‬السياسات‭ ‬والتوجهات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتأهيل‭ ‬وتوظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تحليل‭ ‬بيانات‭ ‬ومؤشرات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وإعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬العلمية‭ ‬ورسم‭ ‬التوجهات‭ ‬المستقبلية‭ ‬للمهارات،‭ ‬وتوظيفها‭ ‬لصالح‭ ‬تسهيل‭ ‬إدماج‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وكذلك‭ ‬تنمية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المستقطبة‭ ‬للوظائف‭.‬

وخلال‭ ‬الورشة،‭ ‬ألقى‭ ‬الوزير‭ ‬حميدان‭

‬كلمة‭ ‬أكد‭

‬فيها‭

‬أهمية‭

‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬الفنية‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ (‬الإسكوا‭) ‬في‭ ‬بحث‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدعم‭ ‬التقني‭ ‬والاستشارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتحليل‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬الأيدي‭ ‬العاملة‭

‬الفعلية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يأتي‭

‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لتطوير‭ ‬السياسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسة‭ ‬وتحليل‭ ‬بيانات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬ستسهم‭

‬في‭ ‬رفد‭ ‬المشاركين‭ ‬بأحدث‭

‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭

‬برامج‭ ‬تحليل‭ ‬مؤشرات‭

‬ومتغيرات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬وربطها‭ ‬بالتجارب‭ ‬والممارسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬والقدرات‭ ‬حول‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬لمؤشرات‭ ‬‮«‬راصد‭ ‬مهارات‭ ‬الإسكوا‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تتبع‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل،‭ ‬واستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬التصنيف‭ ‬والتجميع‭ ‬لإنتاج‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬إعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتوظيف‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬بمختلف‭ ‬مراحلها،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬الجهات‭ ‬المتعاونة‭ ‬في‭ ‬انجاح‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭.‬

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