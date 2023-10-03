وزير العمل: تعاون فني مع ((الإسكوا)) :في مجال أنظمة التحليل والرصد لسوق العمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتح جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أمس الثلاثاء بمبنى الوزارة، ورشة عمل برنامج التعاون الفني مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في مجال أنظمة التحليل والرصد لسوق العمل، والتي تعقد خلال الفترة ما بين 3-4 أكتوبر الجاري، بتنظيم من وزارة العمل، وبمشاركة ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومجلس التعليم العالي، والمجلس الأعلى للمرأة، وصندوق العمل (تمكين)، وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، ومهارات البحرين، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار برنامج التعاون الفني القائم بين وزارة العمل واللجان التابعة للأمم المتحدة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في عملية رسم السياسات والتوجهات المتعلقة بتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، وخاصة في مجال تحليل بيانات ومؤشرات سوق العمل، وإعداد الدراسات العلمية ورسم التوجهات المستقبلية للمهارات، وتوظيفها لصالح تسهيل إدماج الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك تنمية القوى العاملة الوطنية في المجالات المستقطبة للوظائف.
وخلال الورشة، ألقى الوزير حميدان
كلمة أكد
فيها
أهمية
هذه الورش الفنية المتخصصة التي تعقد بالتعاون مع (الإسكوا) في بحث أفضل الممارسات العالمية في مجال الدعم التقني والاستشارات المتعلقة بتحليل احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة
الفعلية والمستقبلية، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي
في ضوء الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة العمل لتطوير السياسات المتعلقة بتأهيل الكوادر الوطنية وتسريع وتيرة التوظيف في مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك من خلال دراسة وتحليل بيانات سوق العمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكداً بأن هذه الجهود المشتركة ستسهم
في رفد المشاركين بأحدث
التجارب الناجحة في
برامج تحليل مؤشرات
ومتغيرات سوق العمل على المستوى الدولي، وربطها بالتجارب والممارسات في مملكة البحرين، والعمل على تعزيز الجهود والقدرات حول الاستثمار الأمثل لمؤشرات «راصد مهارات الإسكوا»، وذلك من خلال تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لسوق العمل، واستخدام تقنيات التصنيف والتجميع لإنتاج المعلومات التي تهم المختصين في مجالات إعداد وتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية بمختلف مراحلها، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجهات المتعاونة في انجاح هذا البرنامج، وتحقيق الاستفادة على المستوى الوطني.
كلمات دالة
MENAFN03102023000055011008ID1107183223
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.