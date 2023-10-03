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16 أكتوبر موعدًا لسحب قرعة كأس جلالة الملك المعظم

10/3/2023 7:21:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬موعدًا‭ ‬لإجراء‭ ‬مراسم‭ ‬سحب‭ ‬قرعة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024‭.
‬وستقام‭ ‬مراسم‭ ‬سحب‭ ‬قرعة‭ ‬أغلى‭ ‬الكؤوس‭ ‬عند‭ ‬7‭ ‬مساءً‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الدبلومات‭. ‬ووجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬لحضور‭ ‬مراسم‭ ‬سحب‭ ‬القرعة‭. ‬

ومسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لها‭ ‬نكهة‭ ‬خاصة‭ ‬وخصوصا‭ ‬أنها‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ولها‭ ‬قيمة‭ ‬خاصة‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬الرياضيين‭. ‬ونادي‭ ‬الحالة‭ ‬هو‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭.‬

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