16 أكتوبر موعدًا لسحب قرعة كأس جلالة الملك المعظم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حدد الاتحاد البحريني لكرة القدم، يوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، موعدًا لإجراء مراسم سحب قرعة كأس جلالة الملك المعظم، للموسم الرياضي 2023-2024.
وستقام مراسم سحب قرعة أغلى الكؤوس عند 7 مساءً في فندق الدبلومات. ووجه الاتحاد البحريني لكرة القدم الدعوة إلى الأندية الأعضاء لحضور مراسم سحب القرعة.
ومسابقة كأس جلالة الملك المعظم لها نكهة خاصة وخصوصا أنها تحمل اسم الرياضي الأول في مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ولها قيمة خاصة لدى جميع الرياضيين. ونادي الحالة هو حامل لقب النسخة الأخيرة بعد فوزه في نهائي النسخة الماضية على النادي الأهلي.
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