18 قتيلا جراء حريق في مصفاة لتكرير النفط في نيجيريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بورت هاركورت (نيجيريا) – (أ ف ب): قتل 18 شخصا على الأقل بينهم حامل جراء انفجار وحريق في مصفاة نفط غير قانونية في جنوب شرق نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤول أمني أمس.
ووقع الحادث في وقت متأخر يوم الأحد في ولاية ريفرز في منطقة دلتا النيجر حيث تنتشر منذ عقود أعمال النهب والتخريب والاستغلال غير القانوني للموارد النفطية وأنابيب نقل الخام.
وأعلن أولوفيمي أيوديلي المتحدث باسم قوات الدفاع والأمن النيجيرية في الولاية في بيان أن «الحريق اندلع في ساعة متأخرة وأدى الى احتراق 18 شخصا بشكل يصعب التعرف على هوياتهم، بينما تم إنقاذ 25 مصابا».
وأوضح أن «غالبية الضحايا كانوا من اليافعين، بينهم امرأة حامل وشابة كانت تستعد لحفل زفافها الشهر المقبل».
وأفاد سكان وكالة فرانس برس بأن الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا إلى وجود العشرات في المكان لدى وقوع الحادث.
وتلجأ مجموعات مسلحة وسكان بشكل متكرر إلى سرقة النفط الخام من الأنابيب العائدة لشركات كبرى، ويقومون لاحقا بتكريره في مواقع ومصافٍ غير قانونية لبيعه في السوق السوداء.
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