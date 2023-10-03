18 قتيلا جراء حريق في مصفاة لتكرير النفط في نيجيريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بورت‭ ‬هاركورت‭ (‬نيجيريا‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬18‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬حامل‭ ‬جراء‭ ‬انفجار‭ ‬وحريق‭ ‬في‭ ‬مصفاة‭ ‬نفط‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬نيجيريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬أمس‭. ‬

ووقع‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ريفرز‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دلتا‭ ‬النيجر‭ ‬حيث‭ ‬تنتشر‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬أعمال‭ ‬النهب‭ ‬والتخريب‭ ‬والاستغلال‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬للموارد‭ ‬النفطية‭ ‬وأنابيب‭ ‬نقل‭ ‬الخام‭.

‬وأعلن‭ ‬أولوفيمي‭ ‬أيوديلي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬النيجيرية‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحريق‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬وأدى‭ ‬الى‭ ‬احتراق‭ ‬18‭ ‬شخصا‭ ‬بشكل‭ ‬يصعب‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬هوياتهم،‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬إنقاذ‭ ‬25‭ ‬مصابا‮»‬‭.

‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غالبية‭ ‬الضحايا‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬اليافعين،‭ ‬بينهم‭ ‬امرأة‭ ‬حامل‭ ‬وشابة‭ ‬كانت‭ ‬تستعد‭ ‬لحفل‭ ‬زفافها‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‮»‬‭.

‬وأفاد‭ ‬سكان‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأن‭ ‬الحصيلة‭ ‬مرشحة‭ ‬للارتفاع‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬لدى‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭.

‬وتلجأ‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬وسكان‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬إلى‭ ‬سرقة‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬من‭ ‬الأنابيب‭ ‬العائدة‭ ‬لشركات‭ ‬كبرى،‭ ‬ويقومون‭ ‬لاحقا‭ ‬بتكريره‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬ومصافٍ‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬لبيعه‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‭. ‬