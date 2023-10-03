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صربيا توقف المشتبه فيه بتزعم مجموعة قتلت الشرطي في كوسوفو

10/3/2023 7:20:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بلجراد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الصربية‭ ‬أمس‭ ‬توقيف‭ ‬ميلان‭ ‬رادويتشيتش‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬بتزعّمه‭ ‬مجموعة‭ ‬مسلّحة‭ ‬قتلت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬شرطيا‭ ‬ألبانيا‭ ‬في‭ ‬كوسوفو،‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬كان‭ ‬الأخطر‭ ‬منذ‭ ‬أعوام‭ ‬وأثار‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬عسكري‭. ‬

ولقي‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬شرطة‭ ‬كوسوفو‭ ‬مصرعه‭ ‬في‭ ‬كمين‭ ‬نفّذته‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصرب‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬سبتمبر،‭ ‬أعقبه‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬بين‭ ‬الشرطة‭ ‬والمجموعة‭ ‬المسلحة‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬الذين‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬دير‭ ‬أرثوذكسي‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬بانجسكا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬كوسوفو‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬صربيا‭. ‬

وأمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الصربية‭ ‬توقيف‭ ‬رادويتشيتش،‭ ‬موضحة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬وضعه‭ ‬قيد‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬وتسليمه‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬بلجراد،‭ ‬مؤكدة‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬دهم‭ ‬وتفتيش‭ ‬شقته‭ ‬وعقارات‭ ‬أخرى‭ ‬عائدة‭ ‬له‭. ‬

ولم‭ ‬تقدم‭ ‬الشرطة‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭ ‬بشأن‭ ‬مكان‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬المداهمات‭. ‬

ورادويتشيتش‭ ‬هو‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬وممثل‭ ‬سياسي‭ ‬سابق‭ ‬لصرب‭ ‬كوسوفو‭. ‬وقدم‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬القائمة‭ ‬الصربية‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬التشكيل‭ ‬السياسي‭ ‬الأساسي‭ ‬لصرب‭ ‬كوسوفو‭. ‬

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