صربيا توقف المشتبه فيه بتزعم مجموعة قتلت الشرطي في كوسوفو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بلجراد - (أ ف ب): أعلنت وزارة الداخلية الصربية أمس توقيف ميلان رادويتشيتش المشتبه فيه بتزعّمه مجموعة مسلّحة قتلت الشهر الماضي شرطيا ألبانيا في كوسوفو، في حادث كان الأخطر منذ أعوام وأثار مخاوف من تصعيد عسكري.
ولقي أحد عناصر شرطة كوسوفو مصرعه في كمين نفّذته مجموعة من الصرب في 24 سبتمبر، أعقبه إطلاق نار بين الشرطة والمجموعة المسلحة أودى بحياة ثلاثة من المسلحين الذين لجأوا إلى دير أرثوذكسي في قرية بانجسكا في شمال كوسوفو قرب الحدود مع صربيا.
وأمس الثلاثاء أعلنت وزارة الداخلية الصربية توقيف رادويتشيتش، موضحة في بيان أنه تمّ وضعه قيد الحبس الاحتياطي 48 ساعة وتسليمه إلى النيابة العامة في بلجراد، مؤكدة تنفيذ عمليات دهم وتفتيش شقته وعقارات أخرى عائدة له.
ولم تقدم الشرطة تفاصيل إضافية بشأن مكان إلقاء القبض عليه أو المداهمات.
ورادويتشيتش هو رجل أعمال وممثل سياسي سابق لصرب كوسوفو. وقدم الأسبوع الماضي استقالته من منصب نائب رئيس «القائمة الصربية»، وهي التشكيل السياسي الأساسي لصرب كوسوفو.
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