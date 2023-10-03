توقيف العشرات من الأكراد في تركيا بعد هجوم أنقرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

إسطنبول‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أوقفت‭ ‬تركيا‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬الأكراد‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬مجمعا‭ ‬أمنيا‭ ‬وسط‭ ‬أنقرة‭ ‬وتبناه‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬علي‭ ‬يرلي‭ ‬قايا‭ ‬أمس‭. ‬

ونفذت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬مداهمات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬تقطنها‭ ‬غالبية‭ ‬من‭ ‬الأكراد،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬مقرّ‭ ‬الشرطة‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الواقعين‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬نفسه‭ ‬وسط‭ ‬أنقرة‭ ‬قرب‭ ‬مبنى‭ ‬البرلمان‭. ‬

ونفّذ‭ ‬الهجوم‭ ‬شخصان‭ ‬قام‭ ‬أحدهما‭ ‬بتفجير‭ ‬نفسه‭ ‬بينما‭ ‬أردت‭ ‬الآخر‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬أصيب‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭ ‬بجروح‭. ‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬يرلي‭ ‬قايا‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬التركية‭ ‬أوقفت‭ ‬67‭ ‬‮«‬عضوا‭ ‬في‭ ‬منظمات‭ ‬إرهابية‮»‬‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬محافظة‭. ‬

وتصنّف‭ ‬تركيا‭ ‬ودول‭ ‬غربية‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭. ‬كما‭ ‬شنّت‭ ‬أنقرة‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬أهداف‮»‬‭ ‬للحزب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬