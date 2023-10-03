توقيف العشرات من الأكراد في تركيا بعد هجوم أنقرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
إسطنبول - (أ ف ب): أوقفت تركيا عشرات من الأكراد بعد الهجوم الذي استهدف يوم الأحد مجمعا أمنيا وسط أنقرة وتبناه حزب العمال الكردستاني، وفق ما أعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا أمس.
ونفذت السلطات التركية مداهمات في مناطق جنوب شرق البلاد التي تقطنها غالبية من الأكراد، بعد يومين من الهجوم الذي استهدف مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية الواقعين في المجمع نفسه وسط أنقرة قرب مبنى البرلمان.
ونفّذ الهجوم شخصان قام أحدهما بتفجير نفسه بينما أردت الآخر قوات الشرطة التي أصيب اثنان من عناصرها بجروح.
وقال الوزير يرلي قايا أمس إن قوات الأمن التركية أوقفت 67 «عضوا في منظمات إرهابية» في 16 محافظة.
وتصنّف تركيا ودول غربية حزب العمال منظمة «إرهابية». كما شنّت أنقرة بعد ساعات من الهجوم ضربات جوية ضد «أهداف» للحزب في شمال العراق.
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