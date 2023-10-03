صحيفة: بوتين قد يعلن الشهر المقبل ترشحه لانتخابات 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ - (‬رويترز‭): ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬كوميرسانت‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬قد‭ ‬يعلن‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬عزمه‭ ‬الترشح‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬أمامه‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬حتى‭ ‬2030‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الرئاسة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تسميها‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬يتوقعون‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬بوتين‭ ‬عزمه‭ ‬الترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭. ‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬الذائعة‭ ‬الصيت‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬سيناريوهات‭ ‬أخرى‭ ‬لما‭ ‬سيفعله‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬بيدي‭ ‬بوتين‭ ‬نفسه‭. ‬ولم‭ ‬يعلق‭ ‬الكرملين‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬الصحيفة‭ ‬على‭ ‬الفور‭. ‬

وتسلم‭ ‬بوتين‭ ‬الرئاسة‭ ‬من‭ ‬بوريس‭ ‬يلتسين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1999،‭ ‬وقاد‭ ‬روسيا‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬حاكم‭ ‬روسي‭ ‬آخر‭ ‬منذ‭ ‬جوزيف‭ ‬ستالين‭ ‬وتخطى‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬ليونيد‭ ‬بريجنيف‭ ‬الذي‭ ‬استمرت‭ ‬فترة‭ ‬حكمه‭ ‬18‭ ‬عاما‭. ‬وسيبلغ‭ ‬بوتين‭ ‬71‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬