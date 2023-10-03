Wednesday, 04 October 2023 03:57 GMT

دبي تساعد نـيـوزيلندا لـضبط 200 كيلوجرام مخدرات

10/3/2023 7:20:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أحبطت‭ ‬دائرة‭ ‬جمارك‭ ‬دبي‭ ‬إدخال‭ ‬200‭ ‬كيلوجرام‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬النيوزيلندية‭. ‬

وذكرت‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬قدمت‭ ‬معلومات‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬النيوزيلندية‭ ‬حول‭ ‬ضبط‭ ‬شحنة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬إقليمية‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬أوكلاند‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬آلات‭ ‬لحصاد‭ ‬القمح‭ ‬كانت‭ ‬تحوي‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬وتقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬السوقية‭ ‬بنحو‭ ‬70‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬

وقالت‭ ‬الدائرة‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬إحدى‭ ‬العمليات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬فيها‭ ‬إدارة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‮»‬‭. ‬

MENAFN03102023000055011008ID1107183217

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث