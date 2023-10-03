دبي تساعد نـيـوزيلندا لـضبط 200 كيلوجرام مخدرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبي – (د ب أ): أحبطت دائرة جمارك دبي إدخال 200 كيلوجرام من المخدرات إلى الأراضي النيوزيلندية.
وذكرت الدائرة في بيان أمس أنها قدمت معلومات إلى السلطات النيوزيلندية حول ضبط شحنة قادمة من دولة إقليمية إلى ميناء أوكلاند النيوزيلندي مكونة من آلات لحصاد القمح كانت تحوي المادة المخدرة وتقدر قيمتها السوقية بنحو 70 مليون دولار.
وقالت الدائرة: «تعتبر هذه العملية إحدى العمليات الدولية التي أسهمت فيها إدارة الاستخبارات على الصعيد العالمي من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة في مختلف دول العالم للحد من عمليات تهريب المخدرات».
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