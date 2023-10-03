دبي تساعد نـيـوزيلندا لـضبط 200 كيلوجرام مخدرات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أحبطت‭ ‬دائرة‭ ‬جمارك‭ ‬دبي‭ ‬إدخال‭ ‬200‭ ‬كيلوجرام‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬النيوزيلندية‭. ‬

وذكرت‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬قدمت‭ ‬معلومات‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬النيوزيلندية‭ ‬حول‭ ‬ضبط‭ ‬شحنة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬إقليمية‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬أوكلاند‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬آلات‭ ‬لحصاد‭ ‬القمح‭ ‬كانت‭ ‬تحوي‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬وتقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬السوقية‭ ‬بنحو‭ ‬70‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬

وقالت‭ ‬الدائرة‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬إحدى‭ ‬العمليات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬فيها‭ ‬إدارة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‮»‬‭. ‬