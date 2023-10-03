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الجيش السوداني يكثف هجماته على مواقع الدعم السريع باستخدام المسيرات

10/3/2023 7:20:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الخرطوم‭ ‬ ‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬كثّف‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬هجماته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬باستخدام‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭. ‬وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬قناة‭ ‬روسيا‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬ RT ‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بأن‭ ‬مسيرات‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬تقصف‭ ‬أهدافا‭ ‬للدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬النيل‭ ‬وتصاعد‭ ‬أعمدة‭ ‬الدخان‭ ‬حول‭ ‬محيط‭ ‬المكان‭. ‬كذلك‭ ‬قصفت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬مواقع‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬السوق‭ ‬العربي‭ ‬وسط‭ ‬الخرطوم،‭ ‬ومنطقة‭ ‬الرياض‭ ‬شرقي‭ ‬الخرطوم‭.‬

ومع‭ ‬تواصل‭ ‬الاشتباكات‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬وتبادل‭ ‬القصف‭ ‬استهدف‭ ‬الجيش‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬تجمعا‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬بوابة‭ ‬مصفاة‭ ‬الجيلي‭ ‬للنفط‭ ‬شمالي‭ ‬الخرطوم‭ ‬بحري‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬تشهد‭ ‬يوميا‭ ‬اشتباكات‭ ‬ومواجهات‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬شهره‭ ‬السادس‭.‬وفي‭ ‬تطور‭ ‬جديد،‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬ميداني‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬العربية‭/‬الحدث‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬دمرت‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬منصة‭ ‬مدفعية‭ ‬تابعة‭ ‬للدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المزارع‭ ‬بحي‭ ‬الحلفايا‭ ‬بمدينة‭ ‬الخرطوم‭ ‬بحري‭ ‬شمالي‭ ‬العاصمة‭.‬

وبين‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬ظلت‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭ ‬تواصل‭ ‬إطلاق‭ ‬قذائف‭ ‬مدفعية‭ ‬من‭ ‬مدافع‭ ‬متحركة‭ ‬صوب‭ ‬مناطق‭ ‬الكدرو‭ ‬وطيبة‭ ‬الأحامدة،‭ ‬حيث‭ ‬تتوزع‭ ‬وحدات‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬شخصين‭ ‬بالمنطقة‭ ‬نتيجة‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬مراسل‭ ‬العربية‭/‬الحدث‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬قصف‭ ‬موقعاً‭ ‬للدعم‭ ‬السريع‭ ‬بحي‭ ‬المجاهدين‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬الخرطوم،‭ ‬مستخدماً‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭. ‬وكان‭ ‬الجيش‭ ‬قصف‭ ‬أمس‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬وأهدافا‭ ‬تابعة‭ ‬للدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬بالخرطوم‭ ‬ومنطقة‭ ‬أم‭ ‬درمان‭ ‬القديمة،‭ ‬فيما‭ ‬ردت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بالمضادات‭.‬

وفي‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ ‬شهدت‭ ‬مدينة‭ ‬نيالا،‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬اشتباكات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬قيادة‭ ‬الجيش‭ ‬بوسط‭ ‬المدينة‭ ‬باستخدام‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الأسلحة‭ ‬وكذلك‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬باتجاه‭ ‬شمال‭ ‬المدينة‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬صد‭ ‬أعنف‭ ‬هجوم‭ ‬نفذته‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تعلق‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬عن‭ ‬اشتباكات‭. ‬كذلك‭ ‬شهدت‭ ‬مدينة‭ ‬زالنجي‭ ‬بولاية‭ ‬وسط‭ ‬دارفور‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬والدعم‭ ‬السريع‭. ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬روسيا‭ ‬اليوم‭ ‬بأن‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ ‬شبه‭ ‬منهار‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مستشفيات‭ ‬بمدينة‭ ‬نيالا‭ ‬ولجوء‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬داخل‭ ‬الأحياء‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬فقط‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بالملاريا‭. ‬يأتي‭ ‬استمرار‭ ‬الاشتباكات‭ ‬للشهر‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬منذ‭ ‬تفجر‭ ‬الصراع،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتأزم‭ ‬فيه‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والإنسانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬العاصمة‭ ‬وغيرها‭.‬

وفي‭ ‬نيروبي،‭ ‬حذّرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬اللاجئين‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬العائدين‭ ‬إلى‭ ‬بلدهم‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬يواجهون‭ ‬‮«‬الجوع‭ ‬الطارئ‮»‬‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬لأيام‭ ‬بدون‭ ‬وجبات‭. ‬وقالت‭ ‬ماري‭-‬إيلين‭ ‬مكغرورتي،‭ ‬مديرة‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬جوبا‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬عائلات‭ ‬تنتقل‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬أثناء‭ ‬فرارها‭ ‬من‭ ‬الخطر‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬لتجد‭ ‬اليأس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬قُتل‭ ‬حوالي‭ ‬7500‭ ‬شخص،‭ ‬وفق‭ ‬إحصاء‭ ‬لمنظمة‭ ‬أكلد‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭. ‬وقال‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬إن‭ ‬مواطني‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬الذين‭ ‬يشكّلون‭ ‬تقريبا‭ ‬جميع‭ ‬اللاجئين‭ ‬الذين‭ ‬يصلون‭ ‬إلى‭ ‬بلدهم‭ ‬‮«‬يعودون‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬تواجه‭ ‬أصلا‭ ‬حاجات‭ ‬إنسانية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭.‬

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