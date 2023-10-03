ألبرتو يمدد عقده مع لاتسيو حتى 2027

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬لاتسيو،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬تمديد‭ ‬عقد‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭

‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027

وقال‭ ‬لاتسيو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬ألبرتو‭ ‬مدد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬بيانكوسيليستي‭ ‬للسنوات‭ ‬الأربع‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

ويتواجد‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬30‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬لاتسيو‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬270‭ ‬مباراة‭ ‬وسجل‭ ‬49‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

ويحتل‭ ‬لاتسيو‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جمع‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬سبع‭ ‬مباريات،‭ ‬ما‭ ‬وضع‭ ‬مدربه‭ ‬ماوريتسيو‭ ‬ساري‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭.‬

ويحلّ‭ ‬لاتسيو‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬سلتيك‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انتزع‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬1‭-‬1‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬بفضل‭ ‬هدف‭ ‬لحارس‭ ‬مرماه‭ ‬إيفان‭ ‬بروفيديل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬











