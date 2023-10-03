ألبرتو يمدد عقده مع لاتسيو حتى 2027

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميلانو - أ ف ب: أعلن نادي لاتسيو، وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الموسم الماضي، تمديد عقد لاعب وسطه
حتى عام 2027
وقال لاتسيو في بيان صدر مساء الاثنين إن «لاعب الوسط الإسباني لويس ألبرتو مدد عقده مع نادي بيانكوسيليستي للسنوات الأربع المقبلة».
ويتواجد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في لاتسيو منذ انتقاله من ليفربول الإنكليزي في عام 2013، حيث لعب 270 مباراة وسجل 49 هدفًا في مختلف المسابقات.
ويحتل لاتسيو هذا الموسم المركز السادس عشر في الدوري بعد أن جمع سبع نقاط فقط من أول سبع مباريات، ما وضع مدربه ماوريتسيو ساري تحت الضغط.
ويحلّ لاتسيو ضيفا على سلتيك الاسكتلندي الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتزع التعادل في الجولة الافتتاحية من أتلتيكو مدريد الإسباني 1-1 قبل أسبوعين بفضل هدف لحارس مرماه إيفان بروفيديل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
MENAFN03102023000055011008ID1107183215
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.