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يويفا يبدأ اليوم بيع تذاكر يورو 2024 الرقمية

10/3/2023 7:20:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬بدأ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭) ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬تذاكر‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬أمس‭. ‬وحتى‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬سيتمكن‭ ‬المشجعون‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬تذاكر‭ ‬مباريات‭ ‬محددة،‭ ‬وسيجرى‭ ‬تخصيصها‭ ‬عبر‭ ‬قرعة‭. ‬وتطرح‭ ‬دفعة‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬2ر1‭ ‬مليون‭ ‬تذكرة‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬تذاكر‭ ‬البطولة‭.‬

وتتراوح‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬يورو‭ (‬43ر31‭ ‬دولارا‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬أقل‭ ‬سعر‭ ‬لتذكرة‭ ‬لمباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬وألف‭ ‬يورو،‭ ‬وهو‭ ‬سعر‭ ‬التذكرة‭ ‬المميزة‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وباستثناء‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬المستضيف‭ ‬للبطولة،‭ ‬لم‭ ‬يتأهل‭ ‬أي‭ ‬منتخب‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬للنهائيات‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وستجرى‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

ويخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬ميونخ‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬وشتوتجارت‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬يونيو‭ ‬وفرانكفورت‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه،‭ ‬وستحدد‭ ‬القرعة‭ ‬منافسيه‭. ‬ولن‭ ‬تطرح‭ ‬تذاكر‭ ‬ورقية‭ ‬لمباريات‭ ‬البطولة‭ ‬وإنما‭ ‬ستكون‭ ‬التذاكر‭ ‬رقمية‭. ‬


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