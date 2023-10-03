يويفا يبدأ اليوم بيع تذاكر يورو 2024 الرقمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت (ألمانيا) - (د ب أ): بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس الثلاثاء عملية بيع تذاكر كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا، اعتبارا من أمس. وحتى أكتوبر الجاري، سيتمكن المشجعون من طلب تذاكر مباريات محددة، وسيجرى تخصيصها عبر قرعة. وتطرح دفعة أولى من 2ر1 مليون تذكرة للبيع في المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر البطولة.
وتتراوح أسعار التذاكر بين 30 يورو (43ر31 دولارا)، وهو أقل سعر لتذكرة لمباريات دور المجموعات، وألف يورو، وهو سعر التذكرة المميزة للمباراة النهائية.
وباستثناء المنتخب الألماني المستضيف للبطولة، لم يتأهل أي منتخب من التصفيات للنهائيات حتى الآن، وستجرى قرعة البطولة في الثاني من ديسمبر المقبل.
ويخوض المنتخب الألماني مبارياته في دور المجموعات في ميونخ يوم 14 يونيو وشتوتجارت يوم 19 يونيو وفرانكفورت في يوم 23 من الشهر نفسه، وستحدد القرعة منافسيه. ولن تطرح تذاكر ورقية لمباريات البطولة وإنما ستكون التذاكر رقمية.
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