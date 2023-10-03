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سان جيرمان خارج القواعداختبارات صعبة لحامل اللقب وبرشلونة

10/3/2023 7:20:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تخوض‭ ‬أندية‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬وميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬اختبارات‭ ‬صعبة‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬خارج‭ ‬قواعدها،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

ويحلّ‭ ‬سيتي‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الالماني‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة،‭ ‬وبرشلونة‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬الثامنة،‭ ‬فيما‭ ‬سيزور‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سانت‭ ‬جيمس‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬لمواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الانجليزي‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة،‭ ‬ويحط‭ ‬ميلان‭ ‬الرحال‭ ‬بملعب‭ ‬‮«‬سيغنال‭ ‬سيدونا‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورتموند‭ ‬لمقابلة‭ ‬بوروسيا‭ ‬الألماني‭.‬

سيتي‭ ‬لتفادي‭ ‬خسارة‭ ‬ثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬

يعود‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الى‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬ظفر‭ ‬بلقبها‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬صفر‭-‬1‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬المحلية‭ ‬الاربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬خرج‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض،‭ ‬ثم‭ ‬أمام‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬عندما‭ ‬توقفت‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬عند‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬ينهزم‭ ‬فيها‭ ‬سيتي‭ ‬مرتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭.‬

وشدّد‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬للنادي‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬الذي‭ ‬تابع‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬من‭ ‬المدرجات‭ ‬بسبب‭ ‬الإيقاف‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬استعادة‭ ‬التوازن‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استعادته‭ ‬خدمات‭ ‬بعض‭ ‬المصابين‭ ‬وتحديدا‭ ‬مواطنه‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬رودري‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬بدوره‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬الدوري‭ ‬بسبب‭ ‬الايقاف‭.‬

والتقى‭ ‬الفريقان‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬ففرض‭ ‬لايبزيغ‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬1‭-‬1‭ ‬ذهابا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمنى‭ ‬بهزيمة‭ ‬مذلة‭ ‬بسباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬إيابا‭ ‬في‭ ‬مانشستر،‭ ‬بينها‭ ‬خماسية‭ ‬للمهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الهولندي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬الذي‭ ‬استبدل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬63‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬التي‭ ‬يلتقي‭ ‬فيها‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة،‭ ‬حيث‭ ‬تبادلا‭ ‬الفوز‭ ‬عام‭ ‬2021‭ (‬6-3‭ ‬لسيتي‭ ‬و2‭-‬1‭ ‬للايبزيغ‭).‬

ويتقاسم‭ ‬الفريقان‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

وقال‭ ‬غوارديولا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬سبورتس‮»‬‭: ‬‮«‬صحيح‭ ‬أننا‭ ‬خسرنا‭ ‬مباراتين‭ ‬لكننا‭ ‬كنا‭ ‬الافضل،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتعلم‭ ‬من‭ ‬أخطائنا‭ ‬وأن‭ ‬نستغل‭ ‬فرصنا‭ ‬أحسن‭ ‬استغلال‭ ‬لهز‭ ‬الشباك‭ ‬ووضع‭ ‬منافسينا‭ ‬في‭ ‬مهمات‭ ‬صعبة‭ ‬وليس‭ ‬العكس‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬أفضل‭ ‬الاربعاء‭ ‬بعودة‭ (‬البرتغالي‭ ‬برناردو‭) ‬سيلفا‭ ‬وجون‭ (‬ستونز‭) ‬قريبًا‭. ‬إنها‭ ‬مسابقة‭ ‬مختلفة‭ ‬وسنرى‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لدينا‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيها‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬رودري‭ ‬لاعب‭ ‬مهم‭ ‬وركيزة‭ ‬اساسية‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬مهمة‭ ‬سيتي‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬الفريق‭ ‬الألماني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬كون‭ ‬الأخير‭ ‬أعاد‭ ‬بناء‭ ‬فريقه‭ ‬ووضعه‭ ‬على‭ ‬السكة‭ ‬الصحيحة‭ ‬بنتائج‭ ‬لافتة‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬أبرز‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

وتخلى‭ ‬لايبزيغ،‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الأخيرين‭ ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المحلية‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬العملاق‭ ‬البافاري‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬عن‭ ‬مدافعه‭ ‬الدولي‭ ‬الكرواتي‭ ‬يوشكو‭ ‬غفارديول‭ ‬إلى‭ ‬سيتي‭ ‬بالذات،‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬المجري‭ ‬دومينيك‭ ‬سوبوسلاي‭ ‬إلى‭ ‬ليفربول‭ ‬الانجليزي،‭ ‬والهداف‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوفر‭ ‬نكونكو‭ ‬إلى‭ ‬تشلسي‭ ‬الانجليزي،‭ ‬جميعهم‭ ‬مقابل‭ ‬صفقات‭ ‬قياسية،‭ ‬بينما‭ ‬انضم‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬النمساوي‭ ‬كونراد‭ ‬لايمر‭ ‬إلى‭ ‬المنافس‭ ‬المحلي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬مجانًا‭.‬

لكن‭ ‬استمرارًا‭ ‬لقدرته‭ ‬الرائعة‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬وتطويرها،‭ ‬جلب‭ ‬فريق‭ ‬لايبزيغ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا،‭ ‬وتألق‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬بألوانه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬أبرزهم‭ ‬البلجيكي‭ ‬لويس‭ ‬أوبيندا‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬وصاحب‭ ‬21‭ ‬هدفا‭ ‬مع‭ ‬لنس‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬قاده‭ ‬الى‭ ‬وصافة‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي،‭ ‬والهولندي‭ ‬تشافي‭ ‬سيمونز‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬المعار‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬والفرنسي‭ ‬كاستيلو‭ ‬لوكيبا‭ (‬20‭ ‬عامًا‭) ‬والسلوفيني‭ ‬المعجزة‭ ‬بنيامين‭ ‬شيشكو‭ (‬20‭ ‬عامًا‭).‬

وحقق‭ ‬لايبزيغ‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬مني‭ ‬بخسارة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬وقهر‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر،‭ ‬وكان‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬تجديد‭ ‬فوزه‭ ‬عليه‭ ‬عندما‭ ‬التقيا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬بايرن‭ ‬ويخرج‭ ‬بتعادل‭ ‬ثمين‭ ‬2‭-‬2‭.‬

وعلق‭ ‬مدربه‭ ‬ماركو‭ ‬روزه‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬بايرن‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬حصلت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الامور‭ ‬في‭ ‬الصيف‮»‬‭ ‬لكنها‭ ‬دفعت‭ ‬النادي‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬التشكيلة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الفريق،‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي،‭ (‬اجتمع‭ ‬كمجموعة‭) ‬حقيقية‭. ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الكيمياء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفور،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الطاقة،‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭ ‬الأولاد‭ ‬معًا‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬إنها‭ ‬ممتعة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬روزه‭ ‬أن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬القوية‭ ‬ليس‭ ‬أمراً‭ ‬مفروغاً‭ ‬منه‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬لأنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تفقد‭ ‬شيئًا‭ ‬كهذا‭ ‬بسرعة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬حذرًا،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬مهملاً،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬الافراط‭ ‬بالثقة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها‭ ‬يلتقي‭ ‬الجريحان‭ ‬النجم‭ ‬الأحمر‭ ‬بلغراد‭ ‬الصربي‭ ‬مع‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭.‬


اختبار‭ ‬حقيقي‭ ‬لبرشلونة‭ ‬

يخوض‭ ‬برشلونة‭ ‬اختبارا‭ ‬حقيقيا‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬بورتو‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬ساخنة‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭.‬

ويسعى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭ ‬الى‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا،‭ ‬لكنهما‭ ‬يدخلان‭ ‬المواجهة‭ ‬بمعنويات‭ ‬متباينة،‭ ‬فالنادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬استعاد‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بفوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬اشبيلية‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الليغا،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬بورتو‭ ‬امام‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬بنفيكا‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭.‬

ويعاني‭ ‬برشلونة‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬نجم‭ ‬خط‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬الهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬المصاب‭ ‬وانضم‭ ‬اليه‭ ‬الجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬رافينيا،‭ ‬لكنه‭ ‬يملك‭ ‬ترسانة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬صنع‭ ‬الفار،ق‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬نجماه‭ ‬الواعدان‭ ‬غافي‭ ‬ولامين‭ ‬جمال‭ ‬والوافدان‭ ‬البرتغاليان‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الاعارة‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬وجواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الهداف‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬يلعب‭ ‬أنتويرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬مع‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الاوكراني‭.‬

وتنتظر‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬رحلة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬الى‭ ‬نيوكاسل‭ ‬المتألق‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بأربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭.‬

ويدخل‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭ ‬الذي‭ ‬يحلم‭ ‬بالظفر‭ ‬بلقب‭ ‬المسابقة‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تعادل‭ ‬سلبي‭ ‬مخيب‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬الغد‭ ‬فرصة‭ ‬لمصالحة‭ ‬جماهيره‭ ‬بعد‭ ‬عرضه‭ ‬الرائع‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬امام‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬مرسيليا‭ ‬عندما‭ ‬أكرم‭ ‬وفادته‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة،‭ ‬يسعى‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الى‭ ‬استغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الارض‭ ‬والجمهور‭ ‬لتعويض‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬استضافة‭ ‬ميلان‭ ‬العريق‭.‬

وفي‭ ‬الخامسة،‭ ‬يلتقي‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬مع‭ ‬فينورد‭ ‬الهولندي،‭ ‬وسلتيك‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬مع‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي‭. ‬

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