سان جيرمان خارج القواعداختبارات صعبة لحامل اللقب وبرشلونة

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (أ ف ب): تخوض أندية مانشستر سيتي حامل اللقب وبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي اختبارات صعبة اليوم الاربعاء خارج قواعدها، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
ويحلّ سيتي ضيفا على لايبزيغ الالماني ضمن منافسات المجموعة السابعة، وبرشلونة ضيفا على بورتو البرتغالي في الثامنة، فيما سيزور سان جرمان ملعب «سانت جيمس بارك» لمواجهة مضيفه نيوكاسل الانجليزي ضمن المجموعة السادسة، ويحط ميلان الرحال بملعب «سيغنال سيدونا بارك» في دورتموند لمقابلة بوروسيا الألماني.
سيتي لتفادي خسارة ثالثة تواليا
يعود مانشستر سيتي الى المسابقة التي ظفر بلقبها للمرة الاولى في تاريخه الموسم الماضي بعد خسارتين متتاليتين أمام نيوكاسل صفر-1 في كأس الرابطة المحلية الاربعاء الماضي عندما خرج خالي الوفاض، ثم أمام ولفرهامبتون 1-2 في الدوري عندما توقفت انطلاقته المثالية عند 6 انتصارات متتالية.
وهي المرة الاولى التي ينهزم فيها سيتي مرتين متتاليتين منذ يناير الماضي.
وشدّد المدرب الاسباني للنادي بيب غوارديولا الذي تابع المباراة ضد ولفرهامبتون من المدرجات بسبب الإيقاف على ضرورة استعادة التوازن وخصوصا في ظل استعادته خدمات بعض المصابين وتحديدا مواطنه لاعب الوسط رودري الذي غاب بدوره عن مواجهة الدوري بسبب الايقاف.
والتقى الفريقان الموسم الماضي في الدور ثمن النهائي، ففرض لايبزيغ التعادل على ارضه 1-1 ذهابا قبل أن يمنى بهزيمة مذلة بسباعية نظيفة إيابا في مانشستر، بينها خماسية للمهاجم الدولي الهولندي إرلينغ هالاند الذي استبدل في الدقيقة 63.
وهي المرة الثالثة تواليا التي يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية العريقة، حيث تبادلا الفوز عام 2021 (6-3 لسيتي و2-1 للايبزيغ).
ويتقاسم الفريقان صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.
وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «صحيح أننا خسرنا مباراتين لكننا كنا الافضل، يجب أن نتعلم من أخطائنا وأن نستغل فرصنا أحسن استغلال لهز الشباك ووضع منافسينا في مهمات صعبة وليس العكس».
وأضاف: «نتطلع إلى نتيجة أفضل الاربعاء بعودة (البرتغالي برناردو) سيلفا وجون (ستونز) قريبًا. إنها مسابقة مختلفة وسنرى عدد اللاعبين الذين لدينا للمشاركة فيها»، مضيفا: «رودري لاعب مهم وركيزة اساسية في خط الوسط».
لكن مهمة سيتي لن تكون سهلة أمام الفريق الألماني هذا الموسم كون الأخير أعاد بناء فريقه ووضعه على السكة الصحيحة بنتائج لافتة بعدما خسر أبرز أربعة لاعبين في صفوفه هذا الصيف.
وتخلى لايبزيغ، المتوج بلقب كأس ألمانيا في الموسمين الأخيرين والكأس السوبر المحلية هذا الصيف على حساب العملاق البافاري بايرن ميونيخ، عن مدافعه الدولي الكرواتي يوشكو غفارديول إلى سيتي بالذات، ولاعب الوسط الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي إلى ليفربول الانجليزي، والهداف الفرنسي كريستوفر نكونكو إلى تشلسي الانجليزي، جميعهم مقابل صفقات قياسية، بينما انضم لاعب الوسط الدولي النمساوي كونراد لايمر إلى المنافس المحلي بايرن ميونيخ مجانًا.
لكن استمرارًا لقدرته الرائعة على تحديد المواهب الشابة وتطويرها، جلب فريق لايبزيغ العديد من اللاعبين الجدد من جميع أنحاء أوروبا، وتألق العديد منهم بألوانه هذا الموسم، أبرزهم البلجيكي لويس أوبيندا البالغ من العمر 23 عاما وصاحب 21 هدفا مع لنس الموسم الماضي عندما قاده الى وصافة الدوري الفرنسي، والهولندي تشافي سيمونز (20 عاما) المعار من باريس سان جرمان، والفرنسي كاستيلو لوكيبا (20 عامًا) والسلوفيني المعجزة بنيامين شيشكو (20 عامًا).
وحقق لايبزيغ سبعة انتصارات في تسع مباريات حتى الان هذا الموسم حيث مني بخسارة واحدة فقط في جميع المسابقات، وقهر النادي البافاري في بداية الموسم عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في الكأس السوبر، وكان قاب قوسين أو أدنى من تجديد فوزه عليه عندما التقيا السبت في الدوري المحلي حيث تقدم بثنائية نظيفة قبل ان يعود بايرن ويخرج بتعادل ثمين 2-2.
وعلق مدربه ماركو روزه عقب المباراة ضد بايرن قائلا: «حصلت الكثير من الامور في الصيف» لكنها دفعت النادي الى إعادة بناء التشكيلة.
وأضاف: «الفريق، منذ اليوم الأول في المعسكر التدريبي، (اجتمع كمجموعة) حقيقية. كان هناك الكثير من الكيمياء من أجل الفور، والكثير من الطاقة، والطريقة التي يعمل بها الأولاد معًا كل يوم، إنها ممتعة».
وأوضح روزه أن الحفاظ على مثل هذه العلاقة القوية ليس أمراً مفروغاً منه: «نحن بحاجة إلى مواصلة العمل على ذلك، لأنه يمكن أن تفقد شيئًا كهذا بسرعة إذا لم تكن حذرًا، أو إذا كنت مهملاً، أو إذا بدأت في الافراط بالثقة».
وفي المجموعة ذاتها يلتقي الجريحان النجم الأحمر بلغراد الصربي مع يونغ بويز السويسري.
اختبار حقيقي لبرشلونة
يخوض برشلونة اختبارا حقيقيا عندما يحل ضيفا على بورتو في قمة ساخنة على صدارة المجموعة.
ويسعى كل من الفريقين الى فوزه الثاني تواليا، لكنهما يدخلان المواجهة بمعنويات متباينة، فالنادي الكاتالوني استعاد نغمة الانتصارات بفوز صعب على اشبيلية 1-0 في الليغا، فيما خسر بورتو امام غريمه التقليدي بنفيكا بالنتيجة ذاتها.
ويعاني برشلونة من غياب نجم خط وسطه الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ المصاب وانضم اليه الجناح البرازيلي رافينيا، لكنه يملك ترسانة مهمة من اللاعبين القادرين على صنع الفار،ق في مقدمتهم نجماه الواعدان غافي ولامين جمال والوافدان البرتغاليان على سبيل الاعارة جواو فيليكس وجواو كانسيلو الى جانب الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وفي المجموعة ذاتها، يلعب أنتويرب البلجيكي مع شاختار دانييتسك الاوكراني.
وتنتظر باريس سان جرمان رحلة محفوفة بالمخاطر الى نيوكاسل المتألق في الآونة الاخيرة بأربعة انتصارات في خمس مواجهات في مختلف المسابقات من دون خسارة.
ويدخل النادي الباريسي الذي يحلم بالظفر بلقب المسابقة للمرة الاولى في تاريخه، المباراة على وقع تعادل سلبي مخيب امام مضيفه كليرمون فيران، وبالتالي ستكون مواجهة الغد فرصة لمصالحة جماهيره بعد عرضه الرائع الاسبوع الماضي امام غريمه التقليدي مرسيليا عندما أكرم وفادته برباعية نظيفة.
وفي المجموعة السادسة، يسعى بوروسيا دورتموند الى استغلال عاملي الارض والجمهور لتعويض خسارته أمام سان جرمان 0-2 في الجولة الاولى، وذلك عند استضافة ميلان العريق.
وفي الخامسة، يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع فينورد الهولندي، وسلتيك الاسكتلندي مع لاتسيو الإيطالي.
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