خالد بن حمد: استضافة السوبر المصري لكرة السلة انعكاس للتعاون الرياضي البناء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرفاع – المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن استضافة مملكة البحرين كأس السوبر المصري لكرة السلة يوم 20 أكتوبر الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية، بين النادي الأهلي حامل لقبي الدوري وكأس مصر، ووصيفه نادي الزمالك يشكل علامة فارقة في تعزيز التعاون الرياضي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مشيرا سموه الى أن المملكة في الوقت الراهن باتت مقصدا رياضيا مهما على المستوى الإقليمي والقاري نظرا لاستضافتها وتنظيمها للعديد من الفعاليات الرياضية المتميزة والتي جعلت من المملكة في دائرة الأضواء العالمية الرياضية.
جاء ذلك بمناسبة استضافة مملكة البحرين لكأس السوبر المصري لكرة السلة والذي سيقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وقال سموه «أن التعاون البناء بين الحركة الرياضية في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية يرتكز على ركائز مهمة للغاية ساهم في الارتقاء بها على المستوى الفني والإداري وفي مقدمتها الدعم الكبير من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والذي دائما ما يوجهنا نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الرياضة المصرية على جميع الأصعدة في ظل دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واستراتيجية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في استضافة المملكة للمزيد من البطولات والفعاليات الرياضية التي تعزز من مكانتها باعتبارها قبلة مفضلة للاتحادات الرياضية التي تضع ثقتها الكاملة وتجد في البحرين المكان المناسب لإنجاح فعاليات على مختلف الأصعدة».
وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة «بطولة السوبر المصري لكرة السلة تعد ضمن أولويات اهتمام مملكة البحرين في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية، في ظل الشراكة والأولويات المتينة التي تجمع بين الاتحاد البحريني لكرة السلة ونظيره المصري، واللذان دائما ما يسعيان الى الارتقاء بكرة السلة وتطويرها ووصولها الى مستويات متقدمة جدا تضمن المنافسة الحقيقية لمنتخبات وأندية البلدين في مختلف البطولات الرياضية، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في رياضة كرة السلة بين البلدين».
وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة «نؤكد على الدوام بأن مملكة البحرين عاصمة للرياضة العالمية ووجهة مفضلة للعديد من الاتحادات الوطنية والقارية، وجاذبة للفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية وقد ترجمنا هذه العبارات على أرض الواقع من خلال استضافة المملكة لكم كبير من الفعاليات والبطولات الرياضية في الفترة الماضية، ليأتي كأس السوبر المصري لتواصل المملكة مساعيها الحقيقية الرامية الى تعزيز موقع البحرين على خارطة الدول الجاذبة للبطولات الرياضية المهمة التي تلقى رواجا كبيرا وحضورا جماهيريا عاليا ومتابعة واسعة من قبل محبي هذه الرياضة».
وبين سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة «تمتلك كرة السلة المصرية سمعة وشهرة واسعة نظرا لمستوياتها الفنية المتقدمة وما تحتويه الأندية الوطنية المصرية وخاصة النادي الأهلي ونادي الزمالك الغريمين التقليديين للرياضة المصرية من نجوم كبار قادرين على اثراء مباراة السوبر والتي نؤمن بأنها ستكون من المبادرات المتميزة فنيا وستتوافر في المباراة عناصر الاثارة والتي ستجعل من الجماهير تعيش الحماسة والندية طوال فترات المباراة».
واختتم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تصريحه بالقول «نرحب بالأشقاء من جمهورية مصر العربية في بلدهم الثاني مملكة البحرين، كما نزف التهنئة لعشاق كرة السلة وناديي الأهلي والزمالك من الجالية المصرية أنه بإمكانهم متابعة فرقهم عن قرب في مباراة السوبر ونوجه الدعوة الى الجماهير البحرينية وأبناء الجالية المصرية للاستمتاع بالمباراة كما وندعو الاتحاد البحريني لكرة السلة الى ضرورة استحضار كافة الإمكانيات وتسخير قدرات كوادره لإظهار المباراة بحلة تنظيمية زاهية تليق باسم مملكة البحرين».
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