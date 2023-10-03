خالد بن حمد: استضافة السوبر المصري لكرة السلة انعكاس للتعاون الرياضي البناء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرفاع‭ ‬ – ‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬بين‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬حامل‭ ‬لقبي‭ ‬الدوري‭ ‬وكأس‭ ‬مصر،‭ ‬ووصيفه‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬يشكل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الرياضي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬مشيرا‭ ‬سموه‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬باتت‭ ‬مقصدا‭ ‬رياضيا‭ ‬مهما‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والقاري‭ ‬نظرا‭ ‬لاستضافتها‭ ‬وتنظيمها‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬المتميزة‭ ‬والتي‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الأضواء‭ ‬العالمية‭ ‬الرياضية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬‮«‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬ركائز‭ ‬مهمة‭ ‬للغاية‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬والذي‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يوجهنا‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الرياضة‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬واستراتيجية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬باعتبارها‭ ‬قبلة‭ ‬مفضلة‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬ثقتها‭ ‬الكاملة‭ ‬وتجد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬المكان‭ ‬المناسب‭ ‬لإنجاح‭ ‬فعاليات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‮«‬بطولة‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬تعد‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬واستضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الشراكة‭ ‬والأولويات‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ونظيره‭ ‬المصري،‭ ‬واللذان‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يسعيان‭ ‬الى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بكرة‭ ‬السلة‭ ‬وتطويرها‭ ‬ووصولها‭ ‬الى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬جدا‭ ‬تضمن‭ ‬المنافسة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬وأندية‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‮«‬نؤكد‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاصمة‭ ‬للرياضة‭ ‬العالمية‭ ‬ووجهة‭ ‬مفضلة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والقارية،‭ ‬وجاذبة‭ ‬للفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬وقد‭ ‬ترجمنا‭ ‬هذه‭ ‬العبارات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لكم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬ليأتي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬لتواصل‭ ‬المملكة‭ ‬مساعيها‭ ‬الحقيقية‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الدول‭ ‬الجاذبة‭ ‬للبطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تلقى‭ ‬رواجا‭ ‬كبيرا‭ ‬وحضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬عاليا‭ ‬ومتابعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محبي‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‮«‬تمتلك‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬المصرية‭ ‬سمعة‭ ‬وشهرة‭ ‬واسعة‭ ‬نظرا‭ ‬لمستوياتها‭ ‬الفنية‭ ‬المتقدمة‭ ‬وما‭ ‬تحتويه‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬المصرية‭ ‬وخاصة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬ونادي‭ ‬الزمالك‭ ‬الغريمين‭ ‬التقليديين‭ ‬للرياضة‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬كبار‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬اثراء‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬والتي‭ ‬نؤمن‭ ‬بأنها‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المتميزة‭ ‬فنيا‭ ‬وستتوافر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬عناصر‭ ‬الاثارة‭ ‬والتي‭ ‬ستجعل‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬تعيش‭ ‬الحماسة‭ ‬والندية‭ ‬طوال‭ ‬فترات‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تصريحه‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬نرحب‭ ‬بالأشقاء‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬الثاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬نزف‭ ‬التهنئة‭ ‬لعشاق‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬وناديي‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬من‭ ‬الجالية‭ ‬المصرية‭ ‬أنه‭ ‬بإمكانهم‭ ‬متابعة‭ ‬فرقهم‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬ونوجه‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬وأبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المصرية‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالمباراة‭ ‬كما‭ ‬وندعو‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬استحضار‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬وتسخير‭ ‬قدرات‭ ‬كوادره‭ ‬لإظهار‭ ‬المباراة‭ ‬بحلة‭ ‬تنظيمية‭ ‬زاهية‭ ‬تليق‭ ‬باسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬