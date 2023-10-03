لدى استقبال سموه وزير التربية والتعليمخالد بن حمد يطلع على برامج الوزارة للارتقاء بالرياضة المدرسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرفاع - المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة: استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم وذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة.
رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بوزير التربية والتعليم، مشيدا بالجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل دعم الحركة الرياضية والعمل بتوافق تام مع سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة واستراتيجية الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية بما ينعكس إيجابا على مسيرة الرياضة البحرينية التي تعتمد بصورة أساسية على الرياضة المدرسية كركيزة لانطلاق المواهب والخامات الواعدة.
واطلع سموه على الخطط والبرامج التي تعتزم وزارة التربية والتعليم تطبيقها من أجل الارتقاء بالرياضة المدرسية والاستغلال الأمثل لحصة التربية الرياضية وبحث سموه مع الوزير البرامج المشتركة التي تهدف إلى اكتشاف المواهب وزرع الثقافة الرياضية بداخل الطلبة والطالبات، متمنيا سموه مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره أعرب وزير التربية والتعليم عن اعتزازه بالإنجازات التي حققتها الرياضة البحرينية بدعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مؤكدا حرص الوزارة على تبني مختلف المبادرات والمشاريع التي تنهض بهذا القطاع الحيوي لتكون جزءا من إنجازات فريق البحرين في مختلف المحافل الخارجية.
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