لدى استقبال سموه وزير التربية والتعليمخالد بن حمد يطلع على برامج الوزارة للارتقاء بالرياضة المدرسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‏ الرفاع‭ - ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬ ‏ استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭.‬

رحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بوزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬والعمل‭ ‬بتوافق‭ ‬تام‭ ‬مع‭ ‬سياسات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬واستراتيجية‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬بصورة‭ ‬أساسية‭ ‬على‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬كركيزة‭ ‬لانطلاق‭ ‬المواهب‭ ‬والخامات‭ ‬الواعدة‭.‬

واطلع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تعتزم‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬تطبيقها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬والاستغلال‭ ‬الأمثل‭ ‬لحصة‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬وبحث‭ ‬سموه‭ ‬مع‭ ‬الوزير‭ ‬البرامج‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬وزرع‭ ‬الثقافة‭ ‬الرياضية‭ ‬بداخل‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬

‏ بدوره‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بدعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تنهض‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬لتكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭. ‬