دراجة روسية تحرز ذهبية لأوزبكستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغتشو‭ (‬الصين‭) - (‬رويترز‭): ‬حصلت‭ ‬أولجا‭ ‬زابلينسكايا،‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬لأوزبكستان‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الدراجات‭ ‬ضد‭ ‬الساعة‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬آسيا‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وسبق‭ ‬لزابلينسكايا‭ (‬43‭ ‬عاما‭) ‬الفوز‭ ‬ببرونزية‭ ‬سباق‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬لندن‭ ‬2012‭ ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬تنافس‭ ‬آنذاك‭ ‬باسم‭ ‬روسيا‭.‬

وعوقبت‭ ‬زابلينسكايا‭ ‬بالإيقاف‭ ‬مدة‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفة‭ ‬لوائح‭ ‬المنشطات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬المشاركتين‭ ‬الأولمبيتين‭.‬

وحصلت‭ ‬زابلينسكايا‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والذهبية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهت‭ ‬المسافة‭ ‬البالغة‭ ‬20‭ ‬كيلومترا‭ ‬تقريبا‭ ‬متقدمة‭ ‬بفارق‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬دقيقة‭ ‬كاملة‭ ‬على‭ ‬اليابانية‭ ‬إيري‭ ‬يوناميني‭ ‬وريناتا‭ ‬سلطانوفا‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬قازاخستان‭.‬

وقالت‭ ‬زابلينسكايا‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬لتمثيل‭ ‬أوزبكستان‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬‮«‬تمثيل‭ ‬منتخبات‭ ‬مختلفة‭ ‬يرجع‭ ‬لأسباب‭ ‬عديدة‮»‬‭.‬

‮«‬لا‭ ‬يهم‭ ‬إن‭ ‬كنت‭ ‬شاركت‭ ‬باسم‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصيفية‭ ‬ومثلت‭ ‬أوزبكستان‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬المهم‭ ‬عندي‭ ‬دائما‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭. ‬لا‭ ‬أهتم‭ ‬كثيرا‭ ‬بموضوع‭ ‬الجنسية‭. ‬أرغب‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدي‮»‬‭.‬