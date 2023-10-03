دراجة روسية تحرز ذهبية لأوزبكستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغتشو (الصين) - (رويترز): حصلت أولجا زابلينسكايا، المولودة في روسيا، على الميدالية الذهبية لأوزبكستان في سباق الدراجات ضد الساعة للسيدات في ألعاب آسيا المقامة حاليا في هانغتشو الصينية يوم الثلاثاء.
وسبق لزابلينسكايا (43 عاما) الفوز ببرونزية سباق الطرق في أولمبياد لندن 2012 كما حصلت على الفضية في ريو دي جانيرو في 2016 بينما كانت تنافس آنذاك باسم روسيا.
وعوقبت زابلينسكايا بالإيقاف مدة 18 شهرا بسبب مخالفة لوائح المنشطات خلال الفترة بين المشاركتين الأولمبيتين.
وحصلت زابلينسكايا أمس الثلاثاء على المركز الأول والذهبية بعد أن أنهت المسافة البالغة 20 كيلومترا تقريبا متقدمة بفارق يقترب من دقيقة كاملة على اليابانية إيري يوناميني وريناتا سلطانوفا القادمة من قازاخستان.
وقالت زابلينسكايا التي تحولت لتمثيل أوزبكستان في 2018 «تمثيل منتخبات مختلفة يرجع لأسباب عديدة».
«لا يهم إن كنت شاركت باسم روسيا في الألعاب الأولمبية الصيفية ومثلت أوزبكستان في الألعاب الآسيوية». وأضافت «المهم عندي دائما هو تحقيق الفوز. لا أهتم كثيرا بموضوع الجنسية. أرغب فقط في تقديم أفضل ما لدي».
MENAFN03102023000055011008ID1107183210
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.