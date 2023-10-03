((فريق أحلام)) جديد عينه على ذهب أولمبياد باريس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عبّرت‭ ‬صفوة‭ ‬نجوم‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭) ‬عن‭ ‬نيتها‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل،‭ ‬مشكّلين‭ ‬نواة‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬أحلام‮»‬‭ ‬جديد‭.‬

بقيادة‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس،‭ ‬ستكون‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مرشّحة‭ ‬نارية‭ ‬لنيل‭ ‬ذهبية‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬توالياً‭.‬

بدأت‭ ‬المقارنات‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الأحلام‭ ‬‮«‬الأصلي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬مايكل‭ ‬جوردان‭ ‬وماجيك‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬برشلونة‭ ‬1992‭.‬

قال‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ (‬35‭ ‬عاماً‭) ‬موزّع‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز،‭ ‬المتوّج‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬بلقب‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬‮«‬ناقشت‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬مع‭ ‬المقربين‭ ‬مني،‭ ‬وإذا‭ ‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مخطط‭ ‬لها،‭ ‬أنوي‭ ‬التواجد،‭ ‬هذا‭ ‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬أقم‭ ‬به‮»‬‭.‬





جيمس‭ ‬سيشارك

توالى‭ ‬إعلان‭ ‬النوايا‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬الإثنين،‭ ‬بينما‭ ‬عقدت‭ ‬معظم‭ ‬الأندية‭ ‬ندواتها‭ ‬الإعلامية‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭.‬

أضاف‭ ‬كوري،‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الثلاثيات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬‮«‬أرى‭ ‬فرصة‭ ‬لفريق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لإعادة‭ ‬تأكيد‭ ‬هيمنته‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وأخفق‭ ‬المنتخب‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مكتفياً‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نجوم‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭.‬

مع‭ ‬اقتراب‭ ‬نهاية‭ ‬مسيرته‭ ‬الأسطورية،‭ ‬أعاد‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ (‬38‭ ‬عاماً‭) ‬تأكيد‭ ‬نواياه‭ ‬بالمشاركة،‭ ‬وطمأن‭ ‬حيال‭ ‬لياقته‭ ‬البدنية‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬مرهق‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬أدخل‭ ‬الشكوك‭ ‬حيال‭ ‬مستقبله‭ ‬الربيع‭ ‬الماضي،‭ ‬قال‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬‮«‬نظراً‭ ‬لنوعية‭ ‬اللاعبين‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬متاحة‭ ‬لنا،‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬ان‭ ‬الارهاق‭ ‬البدني‭ ‬سيكون‭ ‬كبيراً‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬نجم‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬‮«‬لن‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بالكثير‭. ‬بعض‭ ‬المتابعات،‭ ‬التمريرات،‭ ‬الدفاع،‭ ‬صدّ‭ ‬بعد‭ ‬الهجمات،‭ ‬سترون‭...‬‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬‮«‬انتداب‮»‬‭ ‬اللاعبين‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬قال‭ ‬ليبرون‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تواصلنا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بطل‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬قاد‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬ذهبية‭ ‬الأولمبياد‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬2008‭ ‬ولندن‭ ‬2012،‭ ‬عندما‭ ‬قورنت‭ ‬تشكيلته‭ ‬بفريق‭ ‬الأحلام،‭ ‬لضمّها‭ ‬أمثال‭ ‬الراحل‭ ‬كوبي‭ ‬براينت‭ ‬وكارميلو‭ ‬أنتوني‭.‬





جورج‭: ‬نشاط‭ ‬لتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬جهنمي

بعد‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬تشكيلات‭ ‬2012،‭ ‬2016‭ ‬ثم‭ ‬2021،‭ ‬قال‭ ‬المخضرم‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت،‭ ‬جناح‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬والراغب‭ ‬بحصد‭ ‬ذهبية‭ ‬رابعة‭ ‬قياسية‭ ‬للاعب‭ ‬أميركي‭ ‬‮«‬سأشارك‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

توالت‭ ‬الأسماء‭ ‬الرنانة‭ ‬المهتمة‭ ‬بالمشاركة،‭ ‬الإثنين،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كواهي‭ ‬لينارد،‭ ‬ديفن‭ ‬بوكر،‭ ‬جايلن‭ ‬براون،‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشل،‭ ‬بام‭ ‬أديبايو،‭ ‬ديمار‭ ‬ديروزان،‭ ‬برادلي‭ ‬بيل،‭ ‬بروك‭ ‬لوبيز،‭ ‬كريس‭ ‬ميدلتون،‭ ‬جوليوس‭ ‬راندل‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬زميل‭ ‬ليبرون‭ ‬في‭ ‬ليكرز،‭ ‬ما‭ ‬يرسم‭ ‬معالم‭ ‬تشكيلة‭ ‬مرعبة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الباريسية‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬كايري‭ ‬إرفينغ‭ ‬ودرايموند‭ ‬غرين‭ ‬أبديا‭ ‬الاهتمام‭ ‬سابقاً‭ ‬بالمشاركة‭.‬

قال‭ ‬بول‭ ‬جورج‭ ‬نجم‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬ان‭ ‬برون‭ (‬ليبرون‭) ‬ينشط‭ ‬لتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬جهنمي،‭ ‬لكن‭ ‬سنرى‭ ‬أوّلاً‭ ‬كيف‭ ‬أشعر‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬البدنية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬موقع‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الغموض‭ ‬يكتنف‭ ‬مصير‭ ‬مشاركة‭ ‬العملاق‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المنتظم‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

كرّر‭ ‬نجم‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬ثلاث‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ (‬الكاميرون،‭ ‬فرنسا،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭)‬،‭ ‬نيته‭ ‬الإثنين‭ ‬خوض‭ ‬الأولمبياد،‭ ‬ووعد‭ ‬بالاختيار‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬،‭ ‬ليضع‭ ‬حداً‭ ‬للتشويق‭.‬

يُمكن‭ ‬لإمبيد‭ ‬تدعيم‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬نهائي‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬أمام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويأمل‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬خيبة‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الموهبة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصاعدة‭ ‬بسرعة‭ ‬صاروخية‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬مواجهة‭ ‬نجوم‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬‮«‬سأكون‭ ‬متواجداً‭ ‬في‭ ‬الألعاب،‭ ‬ولا‭ ‬طموح‭ ‬لدينا‭ ‬سوى‭ ‬الذهب‮»‬‭.‬