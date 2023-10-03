Wednesday, 04 October 2023 03:56 GMT

((فريق أحلام)) جديد عينه على ذهب أولمبياد باريس

10/3/2023 7:20:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عبّرت‭ ‬صفوة‭ ‬نجوم‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭) ‬عن‭ ‬نيتها‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل،‭ ‬مشكّلين‭ ‬نواة‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬أحلام‮»‬‭ ‬جديد‭.‬

بقيادة‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس،‭ ‬ستكون‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مرشّحة‭ ‬نارية‭ ‬لنيل‭ ‬ذهبية‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬توالياً‭.‬

بدأت‭ ‬المقارنات‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الأحلام‭ ‬‮«‬الأصلي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬مايكل‭ ‬جوردان‭ ‬وماجيك‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬برشلونة‭ ‬1992‭.‬

قال‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ (‬35‭ ‬عاماً‭) ‬موزّع‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز،‭ ‬المتوّج‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬بلقب‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬‮«‬ناقشت‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬مع‭ ‬المقربين‭ ‬مني،‭ ‬وإذا‭ ‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مخطط‭ ‬لها،‭ ‬أنوي‭ ‬التواجد،‭ ‬هذا‭ ‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬أقم‭ ‬به‮»‬‭.‬


جيمس‭ ‬سيشارك

توالى‭ ‬إعلان‭ ‬النوايا‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬الإثنين،‭ ‬بينما‭ ‬عقدت‭ ‬معظم‭ ‬الأندية‭ ‬ندواتها‭ ‬الإعلامية‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭.‬

أضاف‭ ‬كوري،‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الثلاثيات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬‮«‬أرى‭ ‬فرصة‭ ‬لفريق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لإعادة‭ ‬تأكيد‭ ‬هيمنته‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وأخفق‭ ‬المنتخب‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مكتفياً‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نجوم‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭.‬

مع‭ ‬اقتراب‭ ‬نهاية‭ ‬مسيرته‭ ‬الأسطورية،‭ ‬أعاد‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ (‬38‭ ‬عاماً‭) ‬تأكيد‭ ‬نواياه‭ ‬بالمشاركة،‭ ‬وطمأن‭ ‬حيال‭ ‬لياقته‭ ‬البدنية‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬مرهق‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬أدخل‭ ‬الشكوك‭ ‬حيال‭ ‬مستقبله‭ ‬الربيع‭ ‬الماضي،‭ ‬قال‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬‮«‬نظراً‭ ‬لنوعية‭ ‬اللاعبين‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬متاحة‭ ‬لنا،‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬ان‭ ‬الارهاق‭ ‬البدني‭ ‬سيكون‭ ‬كبيراً‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬نجم‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬‮«‬لن‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بالكثير‭. ‬بعض‭ ‬المتابعات،‭ ‬التمريرات،‭ ‬الدفاع،‭ ‬صدّ‭ ‬بعد‭ ‬الهجمات،‭ ‬سترون‭...‬‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬‮«‬انتداب‮»‬‭ ‬اللاعبين‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬قال‭ ‬ليبرون‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تواصلنا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بطل‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬قاد‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬ذهبية‭ ‬الأولمبياد‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬2008‭ ‬ولندن‭ ‬2012،‭ ‬عندما‭ ‬قورنت‭ ‬تشكيلته‭ ‬بفريق‭ ‬الأحلام،‭ ‬لضمّها‭ ‬أمثال‭ ‬الراحل‭ ‬كوبي‭ ‬براينت‭ ‬وكارميلو‭ ‬أنتوني‭.‬


جورج‭: ‬نشاط‭ ‬لتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬جهنمي

بعد‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬تشكيلات‭ ‬2012،‭ ‬2016‭ ‬ثم‭ ‬2021،‭ ‬قال‭ ‬المخضرم‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت،‭ ‬جناح‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬والراغب‭ ‬بحصد‭ ‬ذهبية‭ ‬رابعة‭ ‬قياسية‭ ‬للاعب‭ ‬أميركي‭ ‬‮«‬سأشارك‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

توالت‭ ‬الأسماء‭ ‬الرنانة‭ ‬المهتمة‭ ‬بالمشاركة،‭ ‬الإثنين،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كواهي‭ ‬لينارد،‭ ‬ديفن‭ ‬بوكر،‭ ‬جايلن‭ ‬براون،‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشل،‭ ‬بام‭ ‬أديبايو،‭ ‬ديمار‭ ‬ديروزان،‭ ‬برادلي‭ ‬بيل،‭ ‬بروك‭ ‬لوبيز،‭ ‬كريس‭ ‬ميدلتون،‭ ‬جوليوس‭ ‬راندل‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬زميل‭ ‬ليبرون‭ ‬في‭ ‬ليكرز،‭ ‬ما‭ ‬يرسم‭ ‬معالم‭ ‬تشكيلة‭ ‬مرعبة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الباريسية‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬كايري‭ ‬إرفينغ‭ ‬ودرايموند‭ ‬غرين‭ ‬أبديا‭ ‬الاهتمام‭ ‬سابقاً‭ ‬بالمشاركة‭.‬

قال‭ ‬بول‭ ‬جورج‭ ‬نجم‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬ان‭ ‬برون‭ (‬ليبرون‭) ‬ينشط‭ ‬لتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬جهنمي،‭ ‬لكن‭ ‬سنرى‭ ‬أوّلاً‭ ‬كيف‭ ‬أشعر‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬البدنية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬موقع‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الغموض‭ ‬يكتنف‭ ‬مصير‭ ‬مشاركة‭ ‬العملاق‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المنتظم‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

كرّر‭ ‬نجم‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬ثلاث‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ (‬الكاميرون،‭ ‬فرنسا،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭)‬،‭ ‬نيته‭ ‬الإثنين‭ ‬خوض‭ ‬الأولمبياد،‭ ‬ووعد‭ ‬بالاختيار‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬،‭ ‬ليضع‭ ‬حداً‭ ‬للتشويق‭.‬

يُمكن‭ ‬لإمبيد‭ ‬تدعيم‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬نهائي‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬أمام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويأمل‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬خيبة‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الموهبة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصاعدة‭ ‬بسرعة‭ ‬صاروخية‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬مواجهة‭ ‬نجوم‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬‮«‬سأكون‭ ‬متواجداً‭ ‬في‭ ‬الألعاب،‭ ‬ولا‭ ‬طموح‭ ‬لدينا‭ ‬سوى‭ ‬الذهب‮»‬‭.‬

MENAFN03102023000055011008ID1107183209

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث