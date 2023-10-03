((فريق أحلام)) جديد عينه على ذهب أولمبياد باريس

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): عبّرت صفوة نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) عن نيتها المشاركة في أولمبياد باريس الصيف المقبل، مشكّلين نواة «فريق أحلام» جديد.
بقيادة «الملك» ليبرون جيمس، ستكون الولايات المتحدة مرشّحة نارية لنيل ذهبية كرة السلة لدى الرجال للمرة الخامسة توالياً.
بدأت المقارنات مع فريق الأحلام «الأصلي» الذي قاده مايكل جوردان وماجيك جونسون في أولمبياد برشلونة 1992.
قال ستيفن كوري (35 عاماً) موزّع غولدن ستايت ووريرز، المتوّج أربع مرات بلقب أن بي ايه «ناقشت هذه الفكرة مع المقربين مني، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، أنوي التواجد، هذا الشيء الوحيد الذي لم أقم به».
جيمس سيشارك
توالى إعلان النوايا للمشاركة مع منتخب السلة الأميركي الإثنين، بينما عقدت معظم الأندية ندواتها الإعلامية التقليدية في مختلف أنحاء البلاد.
أضاف كوري، صاحب الرقم القياسي في عدد الثلاثيات في تاريخ الدوري «أرى فرصة لفريق الولايات المتحدة لإعادة تأكيد هيمنته الدولية».
وأخفق المنتخب الأميركي في بطولة العالم الأخيرة، مكتفياً بالمركز الرابع من دون نجوم الصف الأول في دوري المحترفين.
مع اقتراب نهاية مسيرته الأسطورية، أعاد ليبرون جيمس (38 عاماً) تأكيد نواياه بالمشاركة، وطمأن حيال لياقته البدنية بعد موسم مرهق في الدوري.
بعد أن أدخل الشكوك حيال مستقبله الربيع الماضي، قال أفضل مسجل في تاريخ الدوري «نظراً لنوعية اللاعبين التي ستكون متاحة لنا، لا أعتقد ان الارهاق البدني سيكون كبيراً».
أضاف نجم لوس أنجلوس ليكرز «لن اضطر إلى القيام بالكثير. بعض المتابعات، التمريرات، الدفاع، صدّ بعد الهجمات، سترون...».
وعن دوره في «انتداب» اللاعبين لأولمبياد باريس 2024، قال ليبرون «لقد تواصلنا».
وكان بطل أن بي ايه أربع مرات، قاد منتخب بلاده إلى ذهبية الأولمبياد في بكين 2008 ولندن 2012، عندما قورنت تشكيلته بفريق الأحلام، لضمّها أمثال الراحل كوبي براينت وكارميلو أنتوني.
جورج: نشاط لتشكيل فريق جهنمي
بعد وجوده في تشكيلات 2012، 2016 ثم 2021، قال المخضرم كيفن دورانت، جناح فينيكس صنز والراغب بحصد ذهبية رابعة قياسية للاعب أميركي «سأشارك في الألعاب الأولمبية العام المقبل».
توالت الأسماء الرنانة المهتمة بالمشاركة، الإثنين، على غرار كواهي لينارد، ديفن بوكر، جايلن براون، دونوفان ميتشل، بام أديبايو، ديمار ديروزان، برادلي بيل، بروك لوبيز، كريس ميدلتون، جوليوس راندل أو حتى أنتوني ديفيس زميل ليبرون في ليكرز، ما يرسم معالم تشكيلة مرعبة على الأراضي الباريسية الصيف المقبل، علماً ان كايري إرفينغ ودرايموند غرين أبديا الاهتمام سابقاً بالمشاركة.
قال بول جورج نجم لوس أنجلوس كليبرز «أعرف ان برون (ليبرون) ينشط لتشكيل فريق جهنمي، لكن سنرى أوّلاً كيف أشعر من الناحية البدنية».
وفي موقع لاعب الارتكاز، لا يزال الغموض يكتنف مصير مشاركة العملاق الكاميروني جويل إمبيد، أفضل لاعب في الدور المنتظم الموسم الماضي.
كرّر نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي يحمل ثلاث جوازات سفر (الكاميرون، فرنسا، الولايات المتحدة)، نيته الإثنين خوض الأولمبياد، ووعد بالاختيار بين الدول الثلاث «في الأيام المقبلة»، ليضع حداً للتشويق.
يُمكن لإمبيد تدعيم منتخب فرنسا الذي خسر نهائي أولمبياد طوكيو صيف 2021 أمام الولايات المتحدة، ويأمل في تعويض خيبة خروجه من الدور الأول في كأس العالم.
من جهته، قال الموهبة الفرنسية الصاعدة بسرعة صاروخية فيكتور ويمبانياما الذي يبدأ مواجهة نجوم أن بي ايه نهاية الشهر مع فريقه الجديد سان أنتونيو سبيرز «سأكون متواجداً في الألعاب، ولا طموح لدينا سوى الذهب».
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