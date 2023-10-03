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جيمس يترك الموسم لرعاية نجله

10/3/2023 7:20:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

إل‭ ‬سغوندو،‭ ‬كاليفورنيا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أهدى‭ ‬نجم‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬موسمه‭ ‬الـ21‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬ان‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬لنجله‭ ‬البكر‭ ‬بروني‭ ‬الذي‭ ‬يتماثل‭ ‬للشفاء‭ ‬بنجاح‭ ‬من‭ ‬سكتة‭ ‬قلبية‭ ‬ألمت‭ ‬به‭. ‬

وراودت‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬جيمس‭ (‬38‭ ‬عاماً‭) ‬فكرة‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬هزيمة‭ ‬ليكرز‭ ‬أمام‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬عاد‭ ‬عن‭ ‬الفكرة‭ ‬ليستعد‭ ‬لموسم‭ ‬آخر‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬نهايته‭ ‬أن‭ ‬يتوج‭ ‬باللقب‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

قال‭ ‬جيمس‭ ‬إن‭ ‬العارض‭ ‬الصحي‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬نجله‭ ‬بروني‭ ‬وادي‭ ‬إلى‭ ‬انهياره‭ ‬بشكل‭ ‬فجائي‭ ‬أثناء‭ ‬التمارين‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يخوضها‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬كليته‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬في‭ ‬تموز،‭ ‬منحه‭ ‬نظرة‭ ‬متجددة‭ ‬للحياة‭.‬

شدد‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬تمارين‭ ‬ليكرز‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬إل‭ ‬سيغوندو‮»‬‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الإثنين،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬يهم‭ ‬سوى‭ ‬عائلتي‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنني‭ ‬سأخصّص‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬لبروني‭ ‬بسبب‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭. ‬فهم‭ ‬ذلك‭ ‬يضع‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬نصابه‭ ‬الصحيح‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عما‭ ‬يحدث،‭ ‬فإن‭ ‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يهم‭ ‬هو‭ ‬عائلتك‭. ‬ولرؤية‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ (‬بروني‭) ‬أن‭ ‬يمر‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا‭. ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أتخيل‭ ‬كيف‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬له،‭ ‬لأنه‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬صعبا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬ولعائلتنا‮«‬‭.‬

وأكد‭ ‬جيمس‭ ‬ان‭ ‬بروني‭ ‬‮«‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬الآن‭ ‬ويهدف‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجامعي‭ ‬كارولينا‭ ‬الجنوبية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬بدأ‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‮»‬‭. ‬

وختم‭ ‬قائلا‭ ‬بشأن‭ ‬نجله‭ ‬‮«‬حالته‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭. ‬إنها‭ ‬بالتأكيد‭ ‬زوبعة‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬المشاعر‭ ‬لعائلتنا‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‮»‬‭.‬

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