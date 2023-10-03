Wednesday, 04 October 2023 03:55 GMT

ســينر ينــافــس مدفيــديـف علــى الـلــــقـب

10/3/2023 7:20:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أطاح‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬المصنف‭ ‬سابعاً‭ ‬عالمياً،‭ ‬بالإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الثاني‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-4‭) ‬و6‭-‬1،‭ ‬ليبلغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لدورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭ ‬عند‭ ‬الرجال‭) ‬حيث‭ ‬سيتواجه‭ ‬مع‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬السيدات‭ ‬الألف،‭ ‬خلافاً‭ ‬للتونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬السابعة‭ ‬التي‭ ‬انتهى‭ ‬مشوارها‭ ‬باكراً‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬توقف‭ ‬مشوار‭ ‬ألكاراس‭ ‬عند‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ ‬مجدداً‭ ‬ليفشل‭ ‬بالتالي‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬مسعاه‭ ‬لإحراز‭ ‬لقبه‭ ‬السابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وتمكن‭ ‬سينر‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬سيناريو‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬الإسباني‭ ‬البالغ‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬حين‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬ميامي‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬للماسترز،‭ ‬محققاً‭ ‬بالمجمل‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ست‭ ‬مواجهات‭ ‬بينهما،‭ ‬ليبلغ‭ ‬بالتالي‭ ‬النهائي‭ ‬الخامس‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬والثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬المتوجة‭ ‬بثمانية‭ ‬ألقاب،‭ ‬بينها‭ ‬اثنان‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وعانى‭ ‬اللاعبان‭ ‬على‭ ‬إرسالهما‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بعدما‭ ‬كسر‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬إرسال‭ ‬الآخر‭ ‬مرتين‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬الشوط‭ ‬السادس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفرض‭ ‬التعادل‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬بعدها‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬بشوط‭ ‬إرساله‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬ما‭ ‬اضطرهما‭ ‬الى‭ ‬خوض‭ ‬شوط‭ ‬فاصل‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬الأفضلية‭ ‬لسينر‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬4‭-‬1‭ ‬ثم‭ ‬5‭-‬2‭ ‬حتى‭ ‬حسمه‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬7‭-‬4‭.‬

وبدأ‭ ‬سينر‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بقوة‭ ‬أيضاً،‭ ‬إذ‭ ‬انتزع‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬الإسباني‭ ‬ثم‭ ‬تقدم‭ ‬2‭-‬0‭ ‬بعد‭ ‬شوط‭ ‬ثان‭ ‬ماراثوني‭ ‬استغرق‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬دقائق‭ ‬بقليل،‭ ‬و3‭-‬1‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬لألكاراس‭ ‬بانتزاعه‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬الإسباني،‭ ‬ليتقدم‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لإنهاء‭ ‬المجموعة‭ ‬بسهولة‭ ‬6-1‭ ‬والمباراة‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و55‭ ‬دقيقة‭.‬

بدوره،‭ ‬بلغ‭ ‬مدفيديف‭ ‬النهائي‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬بفوزه‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬نظيفتين‭ ‬6-4‭ ‬و6‭-‬3،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬السادس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

وكان‭ ‬كسر‭ ‬واحد‭ ‬للإرسال‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬كافياً‭ ‬للمصنف‭ ‬ثالثاً‭ ‬عالمياً‭ ‬لإقصاء‭ ‬زفيريف،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يؤكد‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬تفوقه‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬المقبل‭ ‬سينر‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬جميع‭ ‬المواجهات‭ ‬الست‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬الروسي‭ ‬السعيد‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬بإرسالي‭ ‬المثالي‭. ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬بإمكاني‭ ‬قول‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬سيئ‭ ‬عن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬أرسلت‭ ‬بها‭. ‬اليوم‭ ‬كنت‭ ‬أسرع‭ ‬ولم‭ ‬أفكر‭ ‬حقاً‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬سوى‭ ‬الإرسال‮»‬‭.‬


تأهل‭ ‬سابالينكا‭ ‬وخروج‭ ‬جابر‭ ‬

وفي‭ ‬دورة‭ ‬السيدات‭ ‬الألف،‭ ‬تأهلت‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬سابالينكا‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬بفوزها‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬البريطانية‭ ‬كايتي‭ ‬بولتر‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-6‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬ودعت‭ ‬جابر‭ ‬السابعة‭ ‬بخسارتها‭ ‬أمام‭ ‬الاوكرانية‭ ‬مارتا‭ ‬كوستيوك‭ ‬6‭-‬7‭ (‬5-7‭) ‬و1‭-‬6‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬خسرت‭ ‬سابالينكا‭ ‬إرسالها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬وتخلفت‭ ‬3‭-‬4،‭ ‬لكنها‭ ‬ردت‭ ‬التحية‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬مدركة‭ ‬التعادل‭ ‬5‭-‬5،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنقذ‭ ‬سبع‭ ‬كرات‭ ‬لتفادي‭ ‬كسر‭ ‬إرسالها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬وتقدمت‭ ‬6‭-‬5‭ ‬ثم‭ ‬أجبرت‭ ‬البريطانية‭ ‬العنيدة،‭ ‬المصنفة‭ ‬56‭ ‬عالميا،‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬خطأ‭ ‬نادر‭ ‬بضربة‭ ‬خلفية‭ ‬وحسمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬صالحها‭ ‬7‭-‬5‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬خسرت‭ ‬سابالينكا‭ ‬إرسالها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬وتخلفت‭ ‬4‭-‬5،‭ ‬لكنها‭ ‬ردت‭ ‬التحية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬التالي‭ ‬مدركة‭ ‬التعادل‭ ‬5‭-‬5‭ ‬ثم‭ ‬6‭-‬6،‭ ‬ولجأت‭ ‬اللاعبتان‭ ‬الى‭ ‬شوط‭ ‬فاصل‭ ‬حسمته‭ ‬البيلاروسية‭ ‬في‭ ‬صالحها‭ ‬7‭-‬2،‭ ‬وبالتالي‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و32‭ ‬دقيقة‭.‬

وقالت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬أحدث‭ ‬الفارق‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬لعبت‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬منها‭ ‬قليلاً‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الحاسمة‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأشواط‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭. ‬لقد‭ ‬أتيحت‭ ‬لها‭ ‬الفرصة‭ ‬وأنا‭ ‬سعيدة‭ ‬للغاية‭ ‬لأنني‭ ‬لم‭ ‬أعطها‭ ‬تلك‭ ‬المجموعات‭ ‬بسهولة‮»‬‭.‬

وتلتقي‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬الإيطالية‭ ‬جازمين‭ ‬باوليني‭.‬

وفي‭ ‬الثانية،‭ ‬استهلت‭ ‬جابر‭ ‬المتوّجة‭ ‬باللقب‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬نينغبو‭ ‬الصينية‭ ‬بخسارة‭ ‬إرسالها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وانتظرت‭ ‬حتى‭ ‬الشوط‭ ‬العاشر‭ ‬كي‭ ‬ترد‭ ‬التحية‭ ‬مدركة‭ ‬التعادل‭ ‬5‭-‬5‭ ‬ثم‭ ‬6‭-‬6،‭ ‬لكنها‭ ‬خسرت‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬5‭-‬7‭ ‬وبالتالي‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬6-7‭.‬

ونجحت‭ ‬جابر‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬لكن‭ ‬الأخيرة‭ ‬ردت‭ ‬التحية‭ ‬مباشرة‭ ‬مدركة‭ ‬التعادل‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬كسب‭ ‬ستة‭ ‬أشواط‭ ‬متتالية‭ ‬وإنهاء‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬صالحها‭ ‬6‭-‬1‭ ‬والمباراة‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و17‭ ‬دقيقة‭.‬

فوز‭ ‬سهل‭ ‬لشفيونتيك‭ ‬

أما‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالمياً‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬فتفوّقت‭ ‬بدورها‭ ‬على‭ ‬الفرنسية‭ ‬فارفارا‭ ‬غراتشيفا‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬لتضرب‭ ‬موعداً‭ ‬مع‭ ‬مواطنتها‭ ‬ماغدا‭ ‬لينيت‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬حال‭ ‬الروسية‭ ‬داريا‭ ‬كاساتكينا‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬جابر‭ ‬وخرجت‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بخسارتها‭ ‬امام‭ ‬الصينية‭ ‬وانغ‭ ‬شينيو‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و2‭-‬6‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬بذلت‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬بطلة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬جهداً‭ ‬كبيراً‭ ‬لتتفوق‭ ‬على‭ ‬الكرواتية‭ ‬بيترا‭ ‬مارتيتش‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭.‬

وكانت‭ ‬مارتيتش‭ ‬ترسل‭ ‬للمباراة‭ ‬أمام‭ ‬غوف،‭ ‬لكن‭ ‬المصنفة‭ ‬ثالثة‭ ‬عالمياً‭ ‬قاومت‭ ‬لتفوز‭ ‬بالمباراة‭ ‬وواصلت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬لتنتصر‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و5‭-‬7‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7/2‭).‬

وقالت‭ ‬غوف‭ ‬التي‭ ‬ستواجه‭ ‬الروسية‭ ‬فيرونيكا‭ ‬كودرميتوفا‭ ‬في‭ ‬مباراتها‭ ‬المقبلة‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬كان‭ ‬انتصاراً‭ ‬ذهنياً‭. ‬كنت‭ ‬سعيدة‭ ‬لأنني‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تجاوزه‮»‬‭.‬

وبلغت‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬أيضا‭ ‬الأمريكية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬الرابعة‭ ‬بتغلبها‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬آنا‭ ‬بلينكوفا‭ ‬6‭-‬7‭ (‬2-7‭) ‬و6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬1،‭ ‬والفرنسية‭ ‬كارولين‭ ‬غارسيا‭ ‬التاسعة‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬يوليا‭ ‬بوتينتسيفا‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

MENAFN03102023000055011008ID1107183207

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث