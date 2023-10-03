ســينر ينــافــس مدفيــديـف علــى الـلــــقـب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أطاح‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬المصنف‭ ‬سابعاً‭ ‬عالمياً،‭ ‬بالإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الثاني‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-4‭) ‬و6‭-‬1،‭ ‬ليبلغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لدورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭ ‬عند‭ ‬الرجال‭) ‬حيث‭ ‬سيتواجه‭ ‬مع‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬السيدات‭ ‬الألف،‭ ‬خلافاً‭ ‬للتونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬السابعة‭ ‬التي‭ ‬انتهى‭ ‬مشوارها‭ ‬باكراً‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬توقف‭ ‬مشوار‭ ‬ألكاراس‭ ‬عند‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ ‬مجدداً‭ ‬ليفشل‭ ‬بالتالي‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬مسعاه‭ ‬لإحراز‭ ‬لقبه‭ ‬السابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وتمكن‭ ‬سينر‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬سيناريو‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬الإسباني‭ ‬البالغ‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬حين‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬ميامي‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬للماسترز،‭ ‬محققاً‭ ‬بالمجمل‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ست‭ ‬مواجهات‭ ‬بينهما،‭ ‬ليبلغ‭ ‬بالتالي‭ ‬النهائي‭ ‬الخامس‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬والثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬المتوجة‭ ‬بثمانية‭ ‬ألقاب،‭ ‬بينها‭ ‬اثنان‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وعانى‭ ‬اللاعبان‭ ‬على‭ ‬إرسالهما‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بعدما‭ ‬كسر‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬إرسال‭ ‬الآخر‭ ‬مرتين‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬الشوط‭ ‬السادس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفرض‭ ‬التعادل‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬بعدها‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬بشوط‭ ‬إرساله‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬ما‭ ‬اضطرهما‭ ‬الى‭ ‬خوض‭ ‬شوط‭ ‬فاصل‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬الأفضلية‭ ‬لسينر‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬4‭-‬1‭ ‬ثم‭ ‬5‭-‬2‭ ‬حتى‭ ‬حسمه‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬7‭-‬4‭.‬

وبدأ‭ ‬سينر‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بقوة‭ ‬أيضاً،‭ ‬إذ‭ ‬انتزع‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬الإسباني‭ ‬ثم‭ ‬تقدم‭ ‬2‭-‬0‭ ‬بعد‭ ‬شوط‭ ‬ثان‭ ‬ماراثوني‭ ‬استغرق‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬دقائق‭ ‬بقليل،‭ ‬و3‭-‬1‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬لألكاراس‭ ‬بانتزاعه‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬الإسباني،‭ ‬ليتقدم‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لإنهاء‭ ‬المجموعة‭ ‬بسهولة‭ ‬6-1‭ ‬والمباراة‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و55‭ ‬دقيقة‭.‬

بدوره،‭ ‬بلغ‭ ‬مدفيديف‭ ‬النهائي‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬بفوزه‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬نظيفتين‭ ‬6-4‭ ‬و6‭-‬3،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬السادس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

وكان‭ ‬كسر‭ ‬واحد‭ ‬للإرسال‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬كافياً‭ ‬للمصنف‭ ‬ثالثاً‭ ‬عالمياً‭ ‬لإقصاء‭ ‬زفيريف،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يؤكد‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬تفوقه‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬المقبل‭ ‬سينر‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬جميع‭ ‬المواجهات‭ ‬الست‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬الروسي‭ ‬السعيد‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬بإرسالي‭ ‬المثالي‭. ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬بإمكاني‭ ‬قول‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬سيئ‭ ‬عن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬أرسلت‭ ‬بها‭. ‬اليوم‭ ‬كنت‭ ‬أسرع‭ ‬ولم‭ ‬أفكر‭ ‬حقاً‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬سوى‭ ‬الإرسال‮»‬‭.‬





تأهل‭ ‬سابالينكا‭ ‬وخروج‭ ‬جابر‭ ‬

وفي‭ ‬دورة‭ ‬السيدات‭ ‬الألف،‭ ‬تأهلت‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬سابالينكا‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬بفوزها‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬البريطانية‭ ‬كايتي‭ ‬بولتر‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-6‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬ودعت‭ ‬جابر‭ ‬السابعة‭ ‬بخسارتها‭ ‬أمام‭ ‬الاوكرانية‭ ‬مارتا‭ ‬كوستيوك‭ ‬6‭-‬7‭ (‬5-7‭) ‬و1‭-‬6‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬خسرت‭ ‬سابالينكا‭ ‬إرسالها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬وتخلفت‭ ‬3‭-‬4،‭ ‬لكنها‭ ‬ردت‭ ‬التحية‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬مدركة‭ ‬التعادل‭ ‬5‭-‬5،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنقذ‭ ‬سبع‭ ‬كرات‭ ‬لتفادي‭ ‬كسر‭ ‬إرسالها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬وتقدمت‭ ‬6‭-‬5‭ ‬ثم‭ ‬أجبرت‭ ‬البريطانية‭ ‬العنيدة،‭ ‬المصنفة‭ ‬56‭ ‬عالميا،‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬خطأ‭ ‬نادر‭ ‬بضربة‭ ‬خلفية‭ ‬وحسمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬صالحها‭ ‬7‭-‬5‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬خسرت‭ ‬سابالينكا‭ ‬إرسالها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬وتخلفت‭ ‬4‭-‬5،‭ ‬لكنها‭ ‬ردت‭ ‬التحية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬التالي‭ ‬مدركة‭ ‬التعادل‭ ‬5‭-‬5‭ ‬ثم‭ ‬6‭-‬6،‭ ‬ولجأت‭ ‬اللاعبتان‭ ‬الى‭ ‬شوط‭ ‬فاصل‭ ‬حسمته‭ ‬البيلاروسية‭ ‬في‭ ‬صالحها‭ ‬7‭-‬2،‭ ‬وبالتالي‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و32‭ ‬دقيقة‭.‬

وقالت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬أحدث‭ ‬الفارق‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬لعبت‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬منها‭ ‬قليلاً‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الحاسمة‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأشواط‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭. ‬لقد‭ ‬أتيحت‭ ‬لها‭ ‬الفرصة‭ ‬وأنا‭ ‬سعيدة‭ ‬للغاية‭ ‬لأنني‭ ‬لم‭ ‬أعطها‭ ‬تلك‭ ‬المجموعات‭ ‬بسهولة‮»‬‭.‬

وتلتقي‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬الإيطالية‭ ‬جازمين‭ ‬باوليني‭.‬

وفي‭ ‬الثانية،‭ ‬استهلت‭ ‬جابر‭ ‬المتوّجة‭ ‬باللقب‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬نينغبو‭ ‬الصينية‭ ‬بخسارة‭ ‬إرسالها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وانتظرت‭ ‬حتى‭ ‬الشوط‭ ‬العاشر‭ ‬كي‭ ‬ترد‭ ‬التحية‭ ‬مدركة‭ ‬التعادل‭ ‬5‭-‬5‭ ‬ثم‭ ‬6‭-‬6،‭ ‬لكنها‭ ‬خسرت‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬5‭-‬7‭ ‬وبالتالي‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬6-7‭.‬

ونجحت‭ ‬جابر‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬لكن‭ ‬الأخيرة‭ ‬ردت‭ ‬التحية‭ ‬مباشرة‭ ‬مدركة‭ ‬التعادل‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬كسب‭ ‬ستة‭ ‬أشواط‭ ‬متتالية‭ ‬وإنهاء‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬صالحها‭ ‬6‭-‬1‭ ‬والمباراة‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و17‭ ‬دقيقة‭.‬

فوز‭ ‬سهل‭ ‬لشفيونتيك‭ ‬

أما‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالمياً‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬فتفوّقت‭ ‬بدورها‭ ‬على‭ ‬الفرنسية‭ ‬فارفارا‭ ‬غراتشيفا‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬لتضرب‭ ‬موعداً‭ ‬مع‭ ‬مواطنتها‭ ‬ماغدا‭ ‬لينيت‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬حال‭ ‬الروسية‭ ‬داريا‭ ‬كاساتكينا‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬جابر‭ ‬وخرجت‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بخسارتها‭ ‬امام‭ ‬الصينية‭ ‬وانغ‭ ‬شينيو‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و2‭-‬6‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬بذلت‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬بطلة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬جهداً‭ ‬كبيراً‭ ‬لتتفوق‭ ‬على‭ ‬الكرواتية‭ ‬بيترا‭ ‬مارتيتش‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭.‬

وكانت‭ ‬مارتيتش‭ ‬ترسل‭ ‬للمباراة‭ ‬أمام‭ ‬غوف،‭ ‬لكن‭ ‬المصنفة‭ ‬ثالثة‭ ‬عالمياً‭ ‬قاومت‭ ‬لتفوز‭ ‬بالمباراة‭ ‬وواصلت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬لتنتصر‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و5‭-‬7‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7/2‭).‬

وقالت‭ ‬غوف‭ ‬التي‭ ‬ستواجه‭ ‬الروسية‭ ‬فيرونيكا‭ ‬كودرميتوفا‭ ‬في‭ ‬مباراتها‭ ‬المقبلة‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬كان‭ ‬انتصاراً‭ ‬ذهنياً‭. ‬كنت‭ ‬سعيدة‭ ‬لأنني‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تجاوزه‮»‬‭.‬

وبلغت‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬أيضا‭ ‬الأمريكية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬الرابعة‭ ‬بتغلبها‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬آنا‭ ‬بلينكوفا‭ ‬6‭-‬7‭ (‬2-7‭) ‬و6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬1،‭ ‬والفرنسية‭ ‬كارولين‭ ‬غارسيا‭ ‬التاسعة‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬يوليا‭ ‬بوتينتسيفا‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭.‬