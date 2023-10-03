ســينر ينــافــس مدفيــديـف علــى الـلــــقـب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بكين - (أ ف ب): أطاح الإيطالي يانيك سينر، المصنف سابعاً عالمياً، بالإسباني كارلوس ألكاراس الثاني بالفوز عليه 7-6 (7-4) و6-1، ليبلغ المباراة النهائية لدورة الصين المفتوحة لكرة المضرب (500 عند الرجال) حيث سيتواجه مع الروسي دانييل مدفيديف على اللقب، فيما بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً الدور الثالث من دورة السيدات الألف، خلافاً للتونسية أنس جابر السابعة التي انتهى مشوارها باكراً.
وعلى غرار مشاركته الأخيرة في بطولة فلاشينغ ميدوز حين خسر في الثامن من الشهر الماضي أمام مدفيديف في نصف النهائي، توقف مشوار ألكاراس عند دور الأربعة مجدداً ليفشل بالتالي في مواصلة مسعاه لإحراز لقبه السابع هذا الموسم.
وتمكن سينر من تكرار سيناريو المواجهة الأخيرة مع الإسباني البالغ 20 عاماً حين تغلب عليه في نصف نهائي دورة ميامي الألف نقطة للماسترز، محققاً بالمجمل فوزه الثالث عليه من أصل ست مواجهات بينهما، ليبلغ بالتالي النهائي الخامس له في 2023 والثاني عشر في مسيرته المتوجة بثمانية ألقاب، بينها اثنان هذا الموسم.
وعانى اللاعبان على إرسالهما في مستهل المجموعة الأولى بعدما كسر كل منهما إرسال الآخر مرتين وصولاً الى الشوط السادس، قبل أن يفرض التعادل نفسه من بعدها بعد فوز كل منهما بشوط إرساله وصولاً الى الشوط الثاني عشر، ما اضطرهما الى خوض شوط فاصل كانت فيه الأفضلية لسينر الذي تقدم 4-1 ثم 5-2 حتى حسمه في النهاية 7-4.
وبدأ سينر المجموعة الثانية بقوة أيضاً، إذ انتزع الشوط الأول على إرسال منافسه الإسباني ثم تقدم 2-0 بعد شوط ثان ماراثوني استغرق أقل من 7 دقائق بقليل، و3-1 قبل أن يوجه الضربة القاضية لألكاراس بانتزاعه الشوط الخامس أيضاً على إرسال الإسباني، ليتقدم 4-1 في طريقه لإنهاء المجموعة بسهولة 6-1 والمباراة في ساعة و55 دقيقة.
بدوره، بلغ مدفيديف النهائي الثامن في 2023 بفوزه السهل على الألماني ألكسندر زفيريف نظيفتين 6-4 و6-3، على أمل الفوز باللقب السادس هذا الموسم والحادي والعشرين في مسيرته.
وكان كسر واحد للإرسال في كل مجموعة كافياً للمصنف ثالثاً عالمياً لإقصاء زفيريف، على أمل أن يؤكد في النهائي تفوقه التام على منافسه المقبل سينر الذي خسر جميع المواجهات الست السابقة مع الروسي السعيد: «اليوم بإرسالي المثالي. لا أعتقد أنه بإمكاني قول أي شيء سيئ عن الطريقة التي أرسلت بها. اليوم كنت أسرع ولم أفكر حقاً بأي شيء آخر سوى الإرسال».
تأهل سابالينكا وخروج جابر
وفي دورة السيدات الألف، تأهلت المصنفة أولى سابالينكا الى الدور الثالث بفوزها الصعب على البريطانية كايتي بولتر 7-5 و7-6 (7-6)، فيما ودعت جابر السابعة بخسارتها أمام الاوكرانية مارتا كوستيوك 6-7 (5-7) و1-6 في الدور الثاني.
في المباراة الأولى، خسرت سابالينكا إرسالها في الشوط السابع وتخلفت 3-4، لكنها ردت التحية في العاشر مدركة التعادل 5-5، قبل أن تنقذ سبع كرات لتفادي كسر إرسالها في الشوط الحادي عشر وتقدمت 6-5 ثم أجبرت البريطانية العنيدة، المصنفة 56 عالميا، على ارتكاب خطأ نادر بضربة خلفية وحسمت المجموعة الأولى في صالحها 7-5.
وفي المجموعة الثانية، خسرت سابالينكا إرسالها في الشوط التاسع وتخلفت 4-5، لكنها ردت التحية في الشوط التالي مدركة التعادل 5-5 ثم 6-6، ولجأت اللاعبتان الى شوط فاصل حسمته البيلاروسية في صالحها 7-2، وبالتالي المباراة في ساعتين و32 دقيقة.
وقالت البيلاروسية سابالينكا في مؤتمر صحفي بعد المباراة: «أعتقد أن ما أحدث الفارق هو أنني لعبت بشكل أفضل منها قليلاً في اللحظات الحاسمة».
وأضافت: «أعتقد أن الأمر كان يتعلق بالأشواط الأخيرة في كل مجموعة. لقد أتيحت لها الفرصة وأنا سعيدة للغاية لأنني لم أعطها تلك المجموعات بسهولة».
وتلتقي سابالينكا في الدور المقبل مع الإيطالية جازمين باوليني.
وفي الثانية، استهلت جابر المتوّجة باللقب الخامس في مسيرتها الاحترافية السبت في دورة نينغبو الصينية بخسارة إرسالها في الشوط الأول، وانتظرت حتى الشوط العاشر كي ترد التحية مدركة التعادل 5-5 ثم 6-6، لكنها خسرت الشوط الفاصل 5-7 وبالتالي المجموعة الاولى 6-7.
ونجحت جابر في كسر إرسال الأوكرانية في الشوط الاول من المجموعة الثانية، لكن الأخيرة ردت التحية مباشرة مدركة التعادل 1-1 في طريقها الى كسب ستة أشواط متتالية وإنهاء المجموعة في صالحها 6-1 والمباراة في ساعة و17 دقيقة.
فوز سهل لشفيونتيك
أما المصنفة ثانية عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك فتفوّقت بدورها على الفرنسية فارفارا غراتشيفا 6-4 و6-1 لتضرب موعداً مع مواطنتها ماغدا لينيت.
ولم تكن حال الروسية داريا كاساتكينا الحادية عشرة أفضل من جابر وخرجت من الدور الثاني بخسارتها امام الصينية وانغ شينيو 4-6 و2-6.
في المقابل، بذلت الأمريكية كوكو غوف بطلة فلاشينغ ميدوز، جهداً كبيراً لتتفوق على الكرواتية بيترا مارتيتش في مواجهة استمرت أكثر من ثلاث ساعات.
وكانت مارتيتش ترسل للمباراة أمام غوف، لكن المصنفة ثالثة عالمياً قاومت لتفوز بالمباراة وواصلت السيطرة على الشوط الفاصل لتنتصر 7-5 و5-7 و7-6 (7/2).
وقالت غوف التي ستواجه الروسية فيرونيكا كودرميتوفا في مباراتها المقبلة: «اليوم كان انتصاراً ذهنياً. كنت سعيدة لأنني تمكنت من تجاوزه».
وبلغت الدور الثالث أيضا الأمريكية جيسيكا بيغولا الرابعة بتغلبها على الروسية آنا بلينكوفا 6-7 (2-7) و6-2 و6-1، والفرنسية كارولين غارسيا التاسعة بفوزها على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و3-6 و6-3.
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