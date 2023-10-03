وصف استعدادات فريقه بالإيجابيةالحربان: انضمام لاعبي الأولمبي أعطانا دفعة كبيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد المدرب الوطني خالد الحربان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مدينة عيسى أن انضمام لاعبي المنتخب الأولمبي حسين عبدالكريم والحارس سلمان عادل إلى التدريبات الجماعية بعد عودتهما من المشاركة مع المنتخب في آسياد الصين أعطت الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل خوض مواجهة اليوم في افتتاح الجولة الثالثة بدوري الدرجة الثانية أمام فريق اتحاد الريف.
وقال الحربان في تصريح هاتفي أجراه معه الملحق الرياضي بأخبار الخليج: استعداداتنا إيجابية لهذه المباراة، ونأمل الخروج بالنتيجة المطلوبة بعد خسارتين في أول جولتين، وكلنا ثقة بأن يظهر لاعبونا أفضل ما لديهم في لقاء اليوم، ويقدموا الأداء المنتظر الذي يقودنا إلى النقاط الكاملة.
وعن الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع مجلس الإدارة وجهاز الكرة، وشهد حضور اللاعبين، قال الحربان: كان اجتماعا مهما ومثمرا، وقد لقينا كل الدعم من رئيس النادي أحمد جاسم العكبري، وقد تعاهد اللاعبون على إظهار الصورة المتميزة لأدائهم، مؤكدا أن الفريق جاهز لتصحيح مساره في المسابقة.
وعن أبرز اللاعبين الغائبين عن تشكيلته في مواجهة الليلة قال خالد الحربان: سنفتقد جهود بعض اللاعبين مثل محمد سعد طرار وعبدالله عاشور للإصابة، إضافة إلى اللاعب راكان مفلح الذي انضم إلينا في الفترة الماضية، ويحتاج إلى الوقت الكافي لرفع حالته البدنية، مشيرا إلى أنه قد يشارك في فترة ما بعد التوقف القادمة.
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