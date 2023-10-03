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وصف استعدادات فريقه بالإيجابيةالحربان: انضمام لاعبي الأولمبي أعطانا دفعة كبيرة

10/3/2023 7:20:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬خالد‭ ‬الحربان‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬أن‭ ‬انضمام‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم‭ ‬والحارس‭ ‬سلمان‭ ‬عادل‭ ‬إلى‭ ‬التدريبات‭ ‬الجماعية‭ ‬بعد‭ ‬عودتهما‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬الصين‭ ‬أعطت‭ ‬الفريق‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬كبيرة‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬مواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭.‬

وقال‭ ‬الحربان‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬هاتفي‭ ‬أجراه‭ ‬معه‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬بأخبار‭ ‬الخليج‭: ‬استعداداتنا‭ ‬إيجابية‭ ‬لهذه‭ ‬المباراة،‭ ‬ونأمل‭ ‬الخروج‭ ‬بالنتيجة‭ ‬المطلوبة‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جولتين،‭ ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬يظهر‭ ‬لاعبونا‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم،‭ ‬ويقدموا‭ ‬الأداء‭ ‬المنتظر‭ ‬الذي‭ ‬يقودنا‭ ‬إلى‭ ‬النقاط‭ ‬الكاملة‭.‬

وعن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬مؤخرا‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وجهاز‭ ‬الكرة،‭ ‬وشهد‭ ‬حضور‭ ‬اللاعبين،‭ ‬قال‭ ‬الحربان‭: ‬كان‭ ‬اجتماعا‭ ‬مهما‭ ‬ومثمرا،‭ ‬وقد‭ ‬لقينا‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬أحمد‭ ‬جاسم‭ ‬العكبري،‭ ‬وقد‭ ‬تعاهد‭ ‬اللاعبون‭ ‬على‭ ‬إظهار‭ ‬الصورة‭ ‬المتميزة‭ ‬لأدائهم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬جاهز‭ ‬لتصحيح‭ ‬مساره‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

وعن‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬الغائبين‭ ‬عن‭ ‬تشكيلته‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الليلة‭ ‬قال‭ ‬خالد‭ ‬الحربان‭: ‬سنفتقد‭ ‬جهود‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬مثل‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬طرار‭ ‬وعبدالله‭ ‬عاشور‭ ‬للإصابة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللاعب‭ ‬راكان‭ ‬مفلح‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬ويحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬لرفع‭ ‬حالته‭ ‬البدنية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التوقف‭ ‬القادمة‭.‬

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