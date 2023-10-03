بثلاث مباريات في وقت واحداليوم.. انطلاقة الجولة الثالثة بدوري الدرجة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثالثة بدوري الدرجة الثانية بإقامة ثلاث مباريات في وقت واحد عند الساعة السابعة مساء، حيث يلتقي على ملعب نادي النجمة فريقا أم الحصم ثالث الترتيب برصيد (4 نقاط) مع قلالي صاحب المركز السابع برصيد (3 نقاط)، ويلعب الجريحان مدينة عيسى صاحب المركز الثاني عشر والأخير (دون رصيد من النقاط) مع اتحاد الريف صاحب المركز الحادي عشر وقبل الأخير (دون رصيد من النقاط أيضا) وذلك على ملعب النادي الأهلي بالماحوز. في حين يشد ملعب مدينة حمد إقامة لقاء يجمع بين التضامن صاحب المركز العاشر برصيد (نقطة واحدة) مع البحرين صاحب المركز الرابع برصيد (4 نقاط).
التقدم للأمام
يبحث أم الحصم في مواجهته أمام قلالي عن تحقيق النقاط الثلاث التي ستجعله في صدارة الترتيب ولو بصورة مؤقتة، ولا يريد أبناء أم الحصم تفويت هذه الفرصة من أجل مواصلة التألق بعد جولتين على انطلاقة المسابقة، وقد فاز الفريق في الجولة الأخيرة على حساب اتحاد الريف بهدفين لواحد. في المقابل يسعى قلالي لاستعادة توازنه من جديد وتحقيق الفوز من أمام منافس صعب، ولاسيما انه قادم من خسارة في الجولة الماضية أمام الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
التعويض أولاً
يبحث كلا الفريقين مدينة عيسى واتحاد الريف عن مسألة التعويض أولاً، ومحاولة الخروج بالنقاط الكاملة من هذه المواجهة مهما كلّف الأمر، لأنهما حاليا في ترتيب متأخر، ولا يحتمل الأخطاء إطلاقا، فالمدينة بقيادة خالد الحربان خالف التوقعات، وظهر مهزوزا في أول جولتين بتعرضه للخسارة فيهما، والبقاء دون رصيد نقطي، وهو ما استدعى مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الظروف والتحديات المحيطة. في المقابل فإن اتحاد الريف يدرك بأن مهمته لن تكون سهلة من أمام فريق المدينة الساعي للفوز بكل قوته، ولذلك ينتظر أن نشهد مواجهة مفتوحة بين الجانبين.
البحث عن الصدارة
سيكون البحرين على موعد مهم لاقتناص الصدارة ولو بشكل مؤقت عندما يواجه فريق التضامن صاحب المركز العاشر برصيد نقطة واحدة، كان قد حققها بعد تعادله المهم أمام المالكية في الجولة الماضية. البحرين لا يريد الوقوع في أية أخطاء خصوصا وأنه فاز على واحد من الفرق المنافسة مباشرة في المسابقة، بعد تفوقه على مدينة عيسى في الجولة الأخيرة بهدف دون مقابل، ولذلك سيكون البحرين أمام فرصة ذهبية لا تفوّت من أجل بلوغ النقطة السابعة، والتقدم أكثر للأمام في سلم الترتيب العام، وذلك قبل انطلاقة مباريات الخميس التي ستشهد صراعا مثيرا بين الأندية المتبارية.
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