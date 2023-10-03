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بثلاث مباريات في وقت واحداليوم.. انطلاقة الجولة الثالثة بدوري الدرجة الثانية

10/3/2023 7:20:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬فريقا‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬ثالث‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬قلالي‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ (‬3‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬ويلعب‭ ‬الجريحان‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬والأخير‭ (‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭) ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬وقبل‭ ‬الأخير‭ (‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬أيضا‭) ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬يشد‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬إقامة‭ ‬لقاء‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬التضامن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬برصيد‭ (‬نقطة‭ ‬واحدة‭) ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭).‬


التقدم‭ ‬للأمام

يبحث‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬أمام‭ ‬قلالي‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬ستجعله‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬ولو‭ ‬بصورة‭ ‬مؤقتة،‭ ‬ولا‭ ‬يريد‭ ‬أبناء‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬تفويت‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬التألق‭ ‬بعد‭ ‬جولتين‭ ‬على‭ ‬انطلاقة‭ ‬المسابقة،‭ ‬وقد‭ ‬فاز‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بهدفين‭ ‬لواحد‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يسعى‭ ‬قلالي‭ ‬لاستعادة‭ ‬توازنه‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬صعب،‭ ‬ولاسيما‭ ‬انه‭ ‬قادم‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭.‬

التعويض‭ ‬أولاً

يبحث‭ ‬كلا‭ ‬الفريقين‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف‭ ‬عن‭ ‬مسألة‭ ‬التعويض‭ ‬أولاً،‭ ‬ومحاولة‭ ‬الخروج‭ ‬بالنقاط‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬مهما‭ ‬كلّف‭ ‬الأمر،‭ ‬لأنهما‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬متأخر،‭ ‬ولا‭ ‬يحتمل‭ ‬الأخطاء‭ ‬إطلاقا،‭ ‬فالمدينة‭ ‬بقيادة‭ ‬خالد‭ ‬الحربان‭ ‬خالف‭ ‬التوقعات،‭ ‬وظهر‭ ‬مهزوزا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جولتين‭ ‬بتعرضه‭ ‬للخسارة‭ ‬فيهما،‭ ‬والبقاء‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬نقطي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمناقشة‭ ‬الظروف‭ ‬والتحديات‭ ‬المحيطة‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬فإن‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬يدرك‭ ‬بأن‭ ‬مهمته‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬المدينة‭ ‬الساعي‭ ‬للفوز‭ ‬بكل‭ ‬قوته،‭ ‬ولذلك‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬مواجهة‭ ‬مفتوحة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬


البحث‭ ‬عن‭ ‬الصدارة

سيكون‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مهم‭ ‬لاقتناص‭ ‬الصدارة‭ ‬ولو‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬حققها‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬المهم‭ ‬أمام‭ ‬المالكية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭. ‬البحرين‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬أية‭ ‬أخطاء‭ ‬خصوصا‭ ‬وأنه‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬المنافسة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬ولذلك‭ ‬سيكون‭ ‬البحرين‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لا‭ ‬تفوّت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬النقطة‭ ‬السابعة،‭ ‬والتقدم‭ ‬أكثر‭ ‬للأمام‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬مباريات‭ ‬الخميس‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬صراعا‭ ‬مثيرا‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬المتبارية‭.‬

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