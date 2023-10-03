علي بن خليفة يترأس اجتماع لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد البحريني لكرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الاتحاد البحريني لكرة القدم: ترأس رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، اجتماعًا دوريًا للجنة المنتخبات، الذي عقد الإثنين 2 أكتوبر 2023 في مقر الاتحاد بالرفاع، بحضور أعضاء اللجنة: نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، محمد بن جلال وممثل الشؤون الفنية في الاتحاد عابد الأنصاري، كما حضر الاجتماع الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي، ومدير المنتخب الوطني الأول راشد الزياني.
وفي بداية الاجتماع، رحب الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، بأعضاء اللجنة، معربًا عن التقدير للجهود المبذولة، بما يسهم في تعزيز توجهات الاتحاد نحو الارتقاء بعمل المنتخبات الوطنية.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على المواضيع المدرجة بجدول الأعمال، وناقشت التقرير المقدم من الجهاز الإداري للمنتخب الوطني الأول عن الفترة الماضية، التي اشتملت على معسكر خارجي، ومباريات ودية دولية، كما اطلعت على تقارير الأجهزة الإدارية للمنتخب الأولمبي ومنتخبات الفئات العمرية المختلفة للفترة الماضية أيضًا.
وقررت اللجنة رفع عدد من التوصيات إلى مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم؛ تمهيدًا لاتخاذ جملة من القرارات بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
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