علي بن خليفة يترأس اجتماع لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد البحريني لكرة القدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬ترأس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬اجتماعًا‭ ‬دوريًا‭ ‬للجنة‭ ‬المنتخبات،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬الإثنين‭ ‬2‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالرفاع،‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭: ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬وممثل‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬عابد‭ ‬الأنصاري،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بأعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬توجهات‭ ‬الاتحاد‭ ‬نحو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بعمل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

واطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬بجدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬وناقشت‭ ‬التقرير‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬التي‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬معسكر‭ ‬خارجي،‭ ‬ومباريات‭ ‬ودية‭ ‬دولية،‭ ‬كما‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإدارية‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬ومنتخبات‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬المختلفة‭ ‬للفترة‭ ‬الماضية‭ ‬أيضًا‭.‬

وقررت‭ ‬اللجنة‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم؛‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لاتخاذ‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬بعد‭ ‬اعتمادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬