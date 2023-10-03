عبدالحسين: ظهرنا بشخصية البطل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬حارس‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬ظهر‭ ‬بشخصية‭ ‬البطل‭ ‬أمام‭ ‬اليابان،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الدورة‭ ‬ونحن‭ ‬يد‭ ‬واحدة‭ ‬ونركز‭ ‬على‭ ‬هدفنا‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬الإعداد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬اكتمال‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬الدورة،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يثن‭ ‬عزيمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬تصاعدية‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬لأخرى،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬فيه‭ ‬المنتخب‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬قوية‭ ‬وصعبة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬ظهر‭ ‬المنتخب‭ ‬بشخصية‭ ‬البطل‭ ‬وسيطر‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬ولغاية‭ ‬النهاية،‭ ‬وهذا‭ ‬يؤكد‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الدورة‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬الطموحات‭ ‬بتحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬لهذا‭ ‬الجيل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬قال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ينتظر‭ ‬الذهب،‭ ‬فقد‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬آخر‭ ‬نسخة‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الاسيوية،‭ ‬ونطمح‭ ‬لتحقيق‭ ‬الذهب‭ ‬ليكون‭ ‬بوابة‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬انجازات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬مضاعفتها‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬