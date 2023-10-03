Wednesday, 04 October 2023 03:55 GMT

عبدالحسين: ظهرنا بشخصية البطل

10/3/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬حارس‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬ظهر‭ ‬بشخصية‭ ‬البطل‭ ‬أمام‭ ‬اليابان،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الدورة‭ ‬ونحن‭ ‬يد‭ ‬واحدة‭ ‬ونركز‭ ‬على‭ ‬هدفنا‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬الإعداد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬اكتمال‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬الدورة،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يثن‭ ‬عزيمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬تصاعدية‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬لأخرى،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬فيه‭ ‬المنتخب‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬قوية‭ ‬وصعبة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬ظهر‭ ‬المنتخب‭ ‬بشخصية‭ ‬البطل‭ ‬وسيطر‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬ولغاية‭ ‬النهاية،‭ ‬وهذا‭ ‬يؤكد‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الدورة‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬الطموحات‭ ‬بتحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬لهذا‭ ‬الجيل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬قال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ينتظر‭ ‬الذهب،‭ ‬فقد‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬آخر‭ ‬نسخة‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الاسيوية،‭ ‬ونطمح‭ ‬لتحقيق‭ ‬الذهب‭ ‬ليكون‭ ‬بوابة‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬انجازات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬مضاعفتها‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

MENAFN03102023000055011008ID1107183203

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث