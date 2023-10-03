عبدالحسين: ظهرنا بشخصية البطل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد حارس منتخبنا الوطني لكرة اليد محمد عبدالحسين أن المنتخب ظهر بشخصية البطل أمام اليابان، وقال: «منذ بداية الدورة ونحن يد واحدة ونركز على هدفنا رغم صعوبة الإعداد في ظل عدم اكتمال صفوف المنتخب إلا في وقت متأخر قبل انطلاقة الدورة، لكن ذلك لم يثن عزيمة اللاعبين عن تقديم مستويات تصاعدية من مباراة لأخرى، انطلاقاً من الدور الرئيسي الذي خاض فيه المنتخب ثلاث مباريات قوية وصعبة».
وتابع: «اليوم ظهر المنتخب بشخصية البطل وسيطر على المباراة منذ البداية ولغاية النهاية، وهذا يؤكد المستوى الذي وصل إليه المنتخب في الدورة».
وعن الطموحات بتحقيق الميدالية الذهبية لهذا الجيل من اللاعبين قال: «نحن أكثر من ينتظر الذهب، فقد تكون هذه النسخة آخر نسخة لمجموعة من اللاعبين في دورات الألعاب الاسيوية، ونطمح لتحقيق الذهب ليكون بوابة للأجيال القادمة من اللاعبين في مواصلة ما تحقق من انجازات والعمل على مضاعفتها في المستقبل».
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