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خطوة واحدة تفصل ((المحاربين)) عن الذهبمنتخب اليد يقهر اليابان ويتأهل لنهائي الآسياد

10/3/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تأهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬آسياد‭ ‬هانغتشو،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬قهر‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬الياباني‭ ‬والانتصار‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بنتيجة‭ ‬30/28،‭ ‬ليحجز‭ ‬منتخبنا‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بدورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬ويؤكد‭ ‬نواياه‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬بالذهبية‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬بآسياد‭ ‬جاكرتا،‭ ‬وقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬عرضاً‭ ‬قوياً‭ ‬منذ‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬متقدماً‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬بواقع‭ ‬17/13‭.‬

خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬باتت‭ ‬تفصل‭ ‬منتخب‭ ‬المحاربين‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬الانجاز‭ ‬المنشود‭ ‬والعودة‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬سوى‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري،‭ ‬ليكتب‭ ‬منتخب‭ ‬المحاربين‭ ‬تاريخاً‭ ‬جديداً‭ ‬لمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بدورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭.‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬المباراة،‭ ‬فقد‭ ‬قدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬إذ‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬أخذ‭ ‬الأفضلية‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬بفضل‭ ‬الأداء‭ ‬القوي‭ ‬والتركيز‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬اللاعبون‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬اللقاء،‭ ‬حيث‭ ‬برز‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬بتصدياته‭ ‬الرائعة‭ ‬وساهمت‭ ‬أهداف‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬ومحمد‭ ‬حبيب‭ ‬في‭ ‬أخذ‭ ‬الأسبقية‭ ‬بفارق‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬عاد‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬النقص‭ ‬العددي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخبنا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أعاد‭ ‬النتيجة‭ ‬إلى‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

وفي‭ ‬الدقائق‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬استطاع‭ ‬منتخبنا‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بأداء‭ ‬جماعي،‭ ‬وتنويع‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬إنهاء‭ ‬الهجمات،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬استعاد‭ ‬المنتخب‭ ‬قوته‭ ‬الدفاعية‭ ‬وواصل‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬تألقه‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬بتقدم‭ ‬الأحمر‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬أهداف‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬حاول‭ ‬منتخبنا‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬مبكراً،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬رأي‭ ‬آخر‭ ‬بالعودة‭ ‬للمباراة‭ ‬وتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬أحمر‭ ‬اليد‭ ‬يمسك‭ ‬بيده‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العودة‭ ‬اليابانية‭ ‬لم‭ ‬تستمر‭ ‬طويلاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التغيرات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬آرون‭ ‬كريستيانسون‭ ‬وإشراك‭ ‬محمد‭ ‬حميد‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬المنتخب‭ ‬للتقدم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬استعاد‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬وحسين‭ ‬الصياد‭ ‬سيطرتهما‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الهجومية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬بفارق‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬وبتألق‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬الشق‭ ‬الدفاعي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لينهي‭ ‬أحمر‭ ‬اليد‭ ‬المباراة‭ ‬بالانتصار‭ ‬ويصعد‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭.‬

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