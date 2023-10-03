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منتخب اليد يتأهل لنهائي آسياد هانغتشو من بوابة اليابانأولكيمي تصعد بحصاد البحرين إلى 7 ذهبيات

10/3/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغتشو‭ - ‬الوفد‭ ‬الإعلامي‭:‬

تصوير‭: ‬علي‭ ‬الحلواجي‭ ‬وأحمد‭ ‬الهدار


رفعت‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬الحصاد‭ ‬البحريني‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية،‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالترتيب‭ ‬العام‭ ‬للميداليات،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬الصين‭ ‬مستضيف‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمكنت‭ ‬العداءة‭ ‬أولكيمي‭ ‬اديكويا‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬حواجز‭ ‬سيدات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قطعت‭ ‬المسافة‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬54‭.‬45‭ ‬ثانية‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬تأهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لملاقاة‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬بنتيجة‭ ‬30‭/‬28‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬لحساب‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬لتتبقى‭ ‬خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أحمر‭ ‬اليد‭ ‬إنجازا‭ ‬كبيرا‭ ‬بالتتويج‭ ‬بأول‭ ‬ذهبية‭ ‬جماعية‭ ‬بالألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة‭.‬


‭ ‬اولكيمي‭ ‬تظفر‭ ‬بذهبية‭ ‬400‭ ‬حواجز

كانت‭ ‬العداءة‭ ‬اولكيمي‭ ‬اديكويا‭ ‬عند‭ ‬الموعد‭ ‬بعدما‭ ‬حققت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬حواجز‭ ‬للسيدات‭ ‬وقطعت‭ ‬مسافة‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬54‭:‬45‭ ‬ثانية‭ ‬لتحرز‭ ‬الذهبية‭ ‬الثالثة‭ ‬لها‭ ‬بالدورة‭ ‬بعدما‭ ‬فازت‭ ‬بذهبية‭ ‬سباق‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬ذهبية‭ ‬التتابع‭ ‬المختلط‭ ‬4 x ‭ ‬400‭.‬


اليوم‭ ‬أربع‭ ‬نهائيات‭ ‬بأم‭ ‬الألعاب

وتتواصل‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬عندما‭ ‬تخوض‭ ‬العداءة‭ ‬مارتا‭ ‬هيرباتو‭ ‬نهائي‭ ‬سباق‭ ‬800‭ ‬متر‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬25‭ (‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين2‭:‬25‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سيخوض‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬العداءين‭ ‬بيرهانو‭ ‬بيلاو‭ ‬وداويت‭ ‬فيكادو‭ ‬نهائي‭ ‬سباق‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬40‭ (‬2:40‭ ‬مساء‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وسيخوض‭ ‬فريق‭ ‬السيدات‭ ‬نهائي‭ ‬سباق‭ ‬التتابع‭ ‬4 x 400‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬20‭ (‬3:15‭ ‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭) ‬وأخيرا‭ ‬سيخوض‭ ‬فريق‭ ‬الرجال‭ ‬نهائي‭ ‬سباق‭ ‬التتابع‭ ‬4 x 400‭ ‬الساعة‭ ‬8:35‭ (‬الساعة‭ ‬3‭:‬35‭ ‬مساء‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭).‬


عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يهنئ‭ ‬منتخب‭ ‬اليد

شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بآسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‭ ‬تأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬وفي‭ ‬تاريخ‭ ‬الألعاب‭ ‬الجماعية‭ ‬بالمملكة‭ ‬بدورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬أحمر‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬بنتيجة‭ ‬30‭/‬28‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬ليحجز‭ ‬منتخبنا‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬ويؤكد‭ ‬نواياه‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬التاريخية‭.‬

وحرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الوقوف‭ ‬خلف‭ ‬اللاعبين‭ ‬ومساندتهم‭ ‬أثناء‭ ‬وبعد‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬تواجد‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬تبديل‭ ‬الملابس‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة،‭ ‬ونقل‭ ‬للاعبين‭ ‬تحيات‭ ‬وتهاني‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بتأهل‭ ‬منتخب‭ ‬المحاربين‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالمستوى‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قدموه‭ ‬والروح‭ ‬القتالية‭ ‬التي‭ ‬تحلوا‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬أثبتوا‭ ‬مرة‭ ‬أخرة‭ ‬أنهم‭ ‬محاربون‭ ‬وعلى‭ ‬قدر‭ ‬المسؤولية‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتقهم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المنتخب‭ ‬جعل‭ ‬طموحات‭ ‬البحرين‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالفوز‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬قوي‭ ‬كاليابان،‭ ‬نجح‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬وجوده‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭.‬

وحثّ‭ ‬سموه‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التألق‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الفرحة‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أمنيات‭ ‬كل‭ ‬البحرينيين‭ ‬ودعواتهم‭ ‬لهذا‭ ‬المنتخب‭ ‬التتويج‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تبقي‭ ‬خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭.‬

وشهد‭ ‬سموه‭ ‬اللقاء‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والسيد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬اسحاقي‭ ‬ومدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬وأعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭.‬

واحتفل‭ ‬اللاعبون‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬فرحتهم‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬وعاهدوا‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬أقص‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المملكة‭ ‬والعودة‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭.‬

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