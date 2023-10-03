منتخب اليد يتأهل لنهائي آسياد هانغتشو من بوابة اليابانأولكيمي تصعد بحصاد البحرين إلى 7 ذهبيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغتشو - الوفد الإعلامي:
تصوير: علي الحلواجي وأحمد الهدار
رفعت ألعاب القوى الحصاد البحريني بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية حتى 8 أكتوبر الجاري إلى 7 ميداليات ذهبية، في صدارة الدول العربية بالترتيب العام للميداليات، وفي المركز الثاني خلف الصين مستضيف الدورة في منافسات ألعاب القوى، وذلك بعد أن تمكنت العداءة أولكيمي اديكويا من إحراز الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز سيدات، بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 54.45 ثانية.
ومن جانب آخر تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى المباراة النهائية لملاقاة المنتخب القطري، بعد أن تمكن من الانتصار على المنتخب الياباني بنتيجة 30/28 في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين يوم أمس لحساب الدور نصف النهائي، لتتبقى خطوة واحدة نحو تحقيق أحمر اليد إنجازا كبيرا بالتتويج بأول ذهبية جماعية بالألعاب الآسيوية في تاريخ المملكة.
اولكيمي تظفر بذهبية 400 حواجز
كانت العداءة اولكيمي اديكويا عند الموعد بعدما حققت المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز للسيدات وقطعت مسافة السباق بزمن 54:45 ثانية لتحرز الذهبية الثالثة لها بالدورة بعدما فازت بذهبية سباق 400 متر وساهمت في إحراز ذهبية التتابع المختلط 4 x 400.
اليوم أربع نهائيات بأم الألعاب
وتتواصل منافسات ألعاب القوى اليوم الأربعاء عندما تخوض العداءة مارتا هيرباتو نهائي سباق 800 متر الساعة 7:25 (بتوقيت مملكة البحرين2:25)، فيما سيخوض كل من العداءين بيرهانو بيلاو وداويت فيكادو نهائي سباق 5 آلاف متر الساعة 7:40 (2:40 مساء بتوقيت البحرين)، وسيخوض فريق السيدات نهائي سباق التتابع 4 x 400 الساعة 8:20 (3:15 بتوقيت مملكة البحرين) وأخيرا سيخوض فريق الرجال نهائي سباق التتابع 4 x 400 الساعة 8:35 (الساعة 3:35 مساء بتوقيت البحرين).
عيسى بن علي يهنئ منتخب اليد
شهد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس وفد مملكة البحرين بآسياد هانغتشو 2022 تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه وفي تاريخ الألعاب الجماعية بالمملكة بدورات الألعاب الآسيوية، وذلك بعد فوز أحمر اليد على المنتخب الياباني بنتيجة 30/28 في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين يوم أمس في الدور نصف النهائي، ليحجز منتخبنا مقعده في النهائي ويؤكد نواياه الكبيرة في تحقيق الميدالية الذهبية التاريخية.
وحرص سموه على الوقوف خلف اللاعبين ومساندتهم أثناء وبعد المباراة، حيث تواجد سموه في غرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة، ونقل للاعبين تحيات وتهاني سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتأهل منتخب المحاربين إلى المباراة النهائية، كما هنأ اللاعبين بالمستوى الكبير الذي قدموه والروح القتالية التي تحلوا بها خلال المباراة.
وأكد سموه أن اللاعبين أثبتوا مرة أخرة أنهم محاربون وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشيراً إلى أن هذا المنتخب جعل طموحات البحرين عالية في منافسات كرة اليد، مشيداً بالفوز الكبير الذي تحقق على منتخب قوي كاليابان، نجح من خلاله الأحمر في إثبات وجوده القوي في قارة آسيا.
وحثّ سموه اللاعبين على مواصلة التألق والتركيز على المباراة النهائية بعد هذه الفرحة بالوصول إلى النهائي، مشيراً إلى أن أمنيات كل البحرينيين ودعواتهم لهذا المنتخب التتويج بالميدالية الذهبية، في ظل تبقي خطوة واحدة فقط.
وشهد سموه اللقاء بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية فارس مصطفى الكوهجي وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة والسيد علي محمد عيسى اسحاقي ومدير البعثة أحمد عبدالغفار وأعضاء الوفد الإداري.
واحتفل اللاعبون بعد نهاية المباراة تعبيراً عن فرحتهم بالوصول إلى المباراة النهائية، وعاهدوا سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على بذل أقص ما لديهم من أجل المملكة والعودة بالميدالية الذهبية في هذه الدورة.
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