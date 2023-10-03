الحالة يتعاقد مع ((يونغ)) و((ناش))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬مع‭ ‬المحترفين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬الكسندر‭ ‬يونغ‭ ‬تايرون‭ ‬ناش،‮

‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وسبق‭ ‬للأمريكي‭ ‬يونغ‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬حيث‭ ‬مثل‭ ‬نادي‭ ‬الشارقة،‭ ‬كما‭ ‬خاض‭ ‬تجربة‭ ‬احترافية‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬ويبلغ‭ ‬عمره‭ ‬33‭ ‬سنة‭ ‬وطوله‭ ‬1 ‭,‬ 98‭ ‬متر‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬مواطنه‭ ‬تايرون‭ ‬ناش‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬التجربة‭ ‬الأولى‭ ‬بالنسبة‭ ‬له،‭ ‬ويبلغ‭ ‬عمره‭ ‬35‭ ‬سنة‭ ‬وطوله‭ ‬2 ‭,‬ 03‭ ‬متر،‭ ‬ويمتلك‭ ‬اللاعبان‭ ‬الخبرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحاته‭ ‬وأهدافه‭ ‬وأهمها‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬متأهلا‭ ‬للدورة‭ ‬السداسية‭ ‬ويتفادى‭ ‬الهبوط‭ ‬الى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الذي‭ ‬سيطبق‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬القادم‭.‬