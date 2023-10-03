الحالة يتعاقد مع ((يونغ)) و((ناش))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعاقد نادي الحالة مع المحترفين الأمريكيين الكسندر يونغ تايرون ناش،
لتمثيل الفريق الأول لكرة السلة في الموسم القادم 2023-2024.
وسبق للأمريكي يونغ اللعب في الخليج في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حيث مثل نادي الشارقة، كما خاض تجربة احترافية مع النادي الأهلي المصري، ويبلغ عمره 33 سنة وطوله 1 , 98 متر.
في حين ان مواطنه تايرون ناش لم يسبق له اللعب في المنطقة وهذه هي التجربة الأولى بالنسبة له، ويبلغ عمره 35 سنة وطوله 2 , 03 متر، ويمتلك اللاعبان الخبرة الكبيرة التي يحتاجها الحالة في هذا الموسم لتحقيق طموحاته وأهدافه وأهمها ان يكون متأهلا للدورة السداسية ويتفادى الهبوط الى الدرجة الثانية الذي سيطبق بدءا من الموسم بعد القادم.
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