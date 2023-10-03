حلبة البحرين تقيم فعالية ((الحلبة لك)) يومي الجمعة والسبت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تقيم حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» لمحبي وعشاق رياضة السيارات يومي الجمعة والسبت 6 و7 أكتوبر فعاليات الحلبة لك التي تقام برعاية . Orange media
وخلال فعالية الحلبة لك يوم الجمعة والتي ستنطلق من 11 صباحا حتى 8 مساء، سيكون بإمكان عشاق ومحبي السرعة ورياضة السيارات قيادة سياراتهم ودراجتهم النارية الخاصة على مضمار الحلبة الداخلية، حيث ستكون هذه التجربة لا تنسى مع إعطائهم جوا من الإثارة التي لا يمكن وصفها.
وسيتمكن محبو وعشاق رياضة السيارات من الاستمتاع بهذه الفعاليات وذلك بدفع مبلغ قدره 82.5 دينارا بحرينيا وذلك ليوم كامل، ونصف يوم بـ 55 دينارا بحرينيا، والجولة الواحدة بـ22 دينارا بحرينيا فقط، وذلك خلال الحجز المسبق، أما الحجز بنفس اليوم فستكون الأسعار كالتالي حيث ستكون بـ93.5 دينارا بحرينيا ليوم كامل، و66 دينارا بحرينيا لنصف يوم، 27.5 دينارا بحرينيا للحصة الواحدة.
وذكرت الحلبة ان الحجز المسبق سيكون ضروريا للمشاركة في الفعالية، حيث إن المقاعد محدودة.
وأشارت الحلبة الى ان الإثارة والفعاليات التي يعشقها محبو رياضة السيارات ستقام بانطلاق فعاليات تجارب القيادة المثيرة، وذلك يوم السبت من 8 صباحا حتى 3 مساء. وتنطلق هذه الفعالية على مضمار الحلبة الداخلية، وتتيح الحلبة في هذه الفعالية لعشاق السرعة فرصة تجربة وقيادة سيارات ذات أداء قوي. حيث تقدم الحلبة تجربة كليو كب، وسيارة راديكال اس ار1، وتجربة ركوب سيارة راديكال اس ار 3.
وسيتمكن عشاق السرعة من تجربة قيادة سيارة الكليو كب، الاختبار الأول في عالم رياضة السيارات، على مضمار الحلبة لجولتين، وكل جولة تتضمن 6 لفات، أي ما مجموعة 12 لفة وذلك بـ121 دينارا بحرينيا ومدة التجربة ساعتان و30 دقيقة. أما تجربة ركوب الكليو كب والتي ستكون المحطة الأولى في رحلة مفعمة بالإثارة في عالم رياضة السيارات، والتي تعتبر من أشهر السيارات الرياضية ذات قوة 220 حصانا وذلك فقط بـ27.5 دينارا بحرينيا لمدة 40 دقيقة.
كما سيتمكن محبو وعشاق رياضة السيارات من تجربة قيادة الراديكال اس ار 1 والتي ستتمكن من اختبار قدراتك خلال تجربة قيادة هذه السيارة الرياضية التي تعتبر من أسرع السيارات في العالم، وذلك بجولتين وتتضمن كل جولة 5 لفات، أي ما مجموعة 10 لفات على مضمار الحلبة العالمي وذلك بـ132 دينارا بحرينيا ومدة التجربة ساعتان و30 دقيقة.
وبإمكان محبي السرعة أيضا تجربة ركوب سيارة الراديكال اس ار 3 والتي تنطلق من 0 حتى 100 كم في 3.4 ثوان فقط! وذلك بثلاث لفات على المضمار العالمي وذلك بـ38.5 دينارا بحرينيا لمدة 40 دقيقة، محبو السرعة سيستمتعون حقا بهذه التجربة الفريدة من نوعها.
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