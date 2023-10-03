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في حوار خاص مع أخبار الخليج الرياضيمحمد العجمي: مشاريع كبيرة قادمة ستفاجئ الشارع السلاوي

10/3/2023 7:20:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬مستشار‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬خاص‭ ‬مع‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مشاريع‭ ‬كبرى‭ ‬قادمة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬ستفاجئ‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬السلاوي،‭ ‬وقد‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عنها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬مشروع‭ ‬سيتم‭ ‬إعلانه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬إذا‭ ‬رأى‭ ‬النور‭.‬


المنتخب‭ ‬الرديف

وحول‭ ‬فكرة‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الرجال‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬أوضح‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬هذا‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬واشراكه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هو‭ ‬تطعيم‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بلاعبين‭ ‬جاهزين‭ ‬مستقبلا‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة،‭ ‬وبين‭ ‬ان‭ ‬البرنامج‭ ‬المعد‭ ‬لهذا‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬يتضمن‭ ‬اقامة‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريبية‭ ‬خارجية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬ودية‭.‬

وأكد‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬كثرة‭ ‬المباريات‭ ‬للاحتكاك‭ ‬والتطوير،‭ ‬وبين‭ ‬ان‭ ‬القائمة‭ ‬الحالية‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬لاعبا‭ ‬والباب‭ ‬مفتوح‭ ‬لضم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬بعد‭ ‬انطلاق‭ ‬الدوري‭.‬‮

وكشف‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬ان‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬الرجال‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬ريكارد‭ ‬كاساس‭ ‬مع‭ ‬الطاقم‭ ‬المعاون‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬سيقود‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري،‭ ‬وسيتواجد‭ ‬كاساس‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬وضمهم‭ ‬الى‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭.‬

وتابع‭: ‬سيتم‭ ‬ادراج‭ ‬اسماء‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الـ24‭ ‬لاعبا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مشاركاته‭ ‬الخارجية‭ ‬القادمة‭.‬

وبين‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬كاساس‭ ‬نفسه‭ ‬مهمة‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬هو‭ ‬تأهيل‭ ‬لاعبين‭ ‬بنفس‭ ‬الفلسفة‭ ‬والطريقة‭ ‬والاسلوب‭ ‬الذي‭ ‬يتبعه،‭ ‬بمعنى‭ ‬آخر‭ ‬يكون‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبون‭ ‬جاهزون‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬عند‭ ‬استدعاء‭ ‬اي‭ ‬منهم‭ ‬لأي‭ ‬ظروف‭ ‬قد‭ ‬تحصل‭ ‬مثل‭ ‬الاصابات‭ ‬او‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬ظروف‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬اللاعبين‭ ‬سيتدربون‭ ‬بشكل‭ ‬اعتيادي‭ ‬مع‭ ‬انديتهم،‭ ‬وسيكون‭ ‬لهم‭ ‬تجمع‭ ‬واحد‭ ‬اسبوعيا‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬يلعبها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جولة‭. ‬وأكد‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬ان‭ ‬التنسيق‭ ‬سيكون‭ ‬موجودا‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬بشأن‭ ‬تدريباتها‭ ‬وحاجتها‭ ‬للاعبين‭.‬

وتابع‭: ‬لن‭ ‬تحتسب‭ ‬نتائج‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬انما‭ ‬المشاركة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الاحتكاك‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة،‭ ‬وتبادل‭ ‬المنفعة‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جولة‭.‬


دافع‭ ‬للتطوير

وأكد‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬ان‭ ‬فكرة‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬ستعزز‭ ‬من‭ ‬الدافعية‭ ‬للتطوير‭ ‬عند‭ ‬اللاعبين‭ ‬المختارين،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬لديهم‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لإثبات‭ ‬امكانياتهم‭ ‬لتمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬واضاف‭: ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬الفرصة‭ ‬للعب‭ ‬مع‭ ‬انديتهم،‭ ‬ولكن‭ ‬حينما‭ ‬يحصلون‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬سيبذلون‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬للظهور‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬وتابع‭: ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬سيخوضها‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬ستكون‭ ‬مفيدة‭ ‬جدا‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬غالبية‭ ‬الفرق‭ ‬لديها‭ ‬محترفون،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيسهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الخبرة‭ ‬والاحتاك‭ ‬للاعبين‭.‬


آسياد‭ ‬هانغتشو‮

وعن‭ ‬المشاركة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬ان‭ ‬منتخبنا‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬نطمح‭ ‬إليها،‭ ‬واضاف‭: ‬فوجئنا‭ ‬ان‭ ‬معظم‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬استعانت‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬محترف،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬منتخبنا‭ ‬شارك‭ ‬بمحترف‭ ‬واحد‭ ‬وهو‭ ‬الأمريكي‭ ‬واين‭ ‬تشيزم،‭ ‬وتابع‭: ‬لم‭ ‬نبلغ‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭ ‬ولذلك‭ ‬تأثر‭ ‬منتخبنا‭ ‬واكتفى‭ ‬بالعبور‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬والخروج‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬امام‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بنتيجة‭ ‬88‭/‬73‭.‬

وبين‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬ان‭ ‬منتخبنا‭ ‬كان‭ ‬يطمح‭ ‬الى‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الأدوار‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬اسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬لكن‭ ‬الظروف‭ ‬لم‭ ‬تخدمه،‭ ‬واضاف‭: ‬كانت‭ ‬المشاركة‭ ‬مفيدة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الاحتكاك‭ ‬وزيادة‭ ‬الانسجام‭ ‬للاعبين‭.‬‮


تصفيات‭ ‬باريس

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬انتهى‭ ‬إليه‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬اسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬يجب‭ ‬يبدأ‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬القادمة‭ ‬وأبرزها‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬وكذلك‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬2025‭.‬

وبين‭ ‬ان‭ ‬حظوظ‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬ستقع‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المنتخبات‭ ‬العالمية‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬ستخوض‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستكون‭ ‬المباريات‭ ‬صعبة‭ ‬جدا،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نكون‭ ‬جاهزين‭ ‬ونرفع‭ ‬راية‭ ‬التحدي‭ ‬ونسعى‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭.‬‮

وأضاف‭: ‬القفزة‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬منتخبنا‭ ‬بوصوله‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬69‭ ‬عالميا‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬من‭ ‬فراغ،‭ ‬انما‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬جهد‭ ‬وعمل‭ ‬كبير،‭ ‬ونحن‭ ‬مستمرون‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ولن‭ ‬نضع‭ ‬سقفا‭ ‬للطموح‭.‬


مشروع‭ ‬مزمل‮

وعن‭ ‬التجربة‭ ‬الاحترافية‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬نجم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬مزمل‭ ‬أمير‭ ‬المبتعث‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬اكد‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬ان‭ ‬مزمل‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬النجاح‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الحلم‭ ‬البحريني‭ ‬بأن‭ ‬نرى‭ ‬لاعبا‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬أقوى‭ ‬دوريات‭ ‬العالم‭(‬ NBA ‭) ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬بين‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اسماء‭ ‬لاعبين‭ ‬مطروحة‭ ‬للابتعاث‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬يرتبط‭ ‬بالعروض‭ ‬الجادة‭ ‬التي‭ ‬نحصل‭ ‬عليها،‭ ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬ونادي‭ ‬المنامة‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬مازالت‭ ‬لديه‭ ‬عروض‭ ‬للاحتراف‭ ‬والموضوع‭ ‬سيعرض‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬واللاعب‭ ‬نفسه‭ ‬وعائلته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اختيار‭ ‬العرض‭ ‬الأنسب‭.‬

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