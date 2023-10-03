في حوار خاص مع أخبار الخليج الرياضيمحمد العجمي: مشاريع كبيرة قادمة ستفاجئ الشارع السلاوي

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد محمد العجمي مستشار سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد البحريني لكرة السلة في حوار خاص مع أخبار الخليج الرياضي ان هناك مشاريع كبرى قادمة في المستقبل ستفاجئ الشارع الرياضي السلاوي، وقد رفض الكشف عنها، مؤكدا أن كل مشروع سيتم إعلانه في الوقت المناسب إذا رأى النور.
المنتخب الرديف
وحول فكرة مشاركة المنتخب الرديف في دوري الرجال للموسم القادم 2023-2024 أوضح محمد العجمي ان الهدف من تشكيل هذا المنتخب الرديف واشراكه في الدوري هو تطعيم المنتخب الوطني بلاعبين جاهزين مستقبلا متى ما دعت الحاجة، وبين ان البرنامج المعد لهذا المنتخب الرديف يتضمن اقامة معسكرات تدريبية خارجية والمشاركة في بطولات ودية.
وأكد محمد العجمي أن هذا المنتخب الرديف يحتاج الى كثرة المباريات للاحتكاك والتطوير، وبين ان القائمة الحالية تضم أكثر من 20 لاعبا والباب مفتوح لضم المزيد من اللاعبين بعد انطلاق الدوري.
وكشف محمد العجمي ان الجهاز الفني لمنتخب الرجال بقيادة المدرب الاسباني ريكارد كاساس مع الطاقم المعاون هو من سيقود المنتخب الرديف في بطولة الدوري، وسيتواجد كاساس في مباريات الدوري للبحث عن لاعبين من الأندية وضمهم الى المنتخب الرديف.
وتابع: سيتم ادراج اسماء لاعبي المنتخب الرديف في قائمة الـ24 لاعبا للمنتخب الوطني في مشاركاته الخارجية القادمة.
وبين محمد العجمي ان الهدف من تولي كاساس نفسه مهمة قيادة المنتخب الرديف هو تأهيل لاعبين بنفس الفلسفة والطريقة والاسلوب الذي يتبعه، بمعنى آخر يكون جميع اللاعبون جاهزون للمشاركة مع المنتخب عند استدعاء اي منهم لأي ظروف قد تحصل مثل الاصابات او غيرها من ظروف.
وأوضح ان اللاعبين سيتدربون بشكل اعتيادي مع انديتهم، وسيكون لهم تجمع واحد اسبوعيا مع المنتخب الرديف، اضافة الى المباراة التي يلعبها في كل جولة. وأكد محمد العجمي ان التنسيق سيكون موجودا مع الأندية بشأن تدريباتها وحاجتها للاعبين.
وتابع: لن تحتسب نتائج المنتخب الرديف في الترتيب العام، انما المشاركة فقط من اجل الاحتكاك واكتساب الخبرة، وتبادل المنفعة مع الأندية في كل جولة.
دافع للتطوير
وأكد محمد العجمي ان فكرة المنتخب الرديف ستعزز من الدافعية للتطوير عند اللاعبين المختارين، حيث ستكون لديهم فرصة ذهبية لإثبات امكانياتهم لتمثيل المنتخب الوطني، واضاف: الكثير من اللاعبين قد لا يحصلون على الفرصة للعب مع انديتهم، ولكن حينما يحصلون عليها مع المنتخب الرديف سيبذلون قصارى جهدهم للظهور بأفضل صورة، وتابع: المباريات التي سيخوضها المنتخب الرديف ستكون مفيدة جدا خاصة ان غالبية الفرق لديها محترفون، وبالتالي سيسهم ذلك في زيادة الخبرة والاحتاك للاعبين.
آسياد هانغتشو
وعن المشاركة الأخيرة لمنتخبنا الوطني لكرة السلة في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022 المقامة في جمهورية الصين الشعبية قال محمد العجمي ان منتخبنا لم يظهر بالصورة التي نطمح إليها، واضاف: فوجئنا ان معظم المنتخبات المشاركة استعانت بأكثر من محترف، في حين ان منتخبنا شارك بمحترف واحد وهو الأمريكي واين تشيزم، وتابع: لم نبلغ بهذا الأمر ولذلك تأثر منتخبنا واكتفى بالعبور الى الدور الثاني والخروج بعد ذلك من دور الـ16 بعد الخسارة امام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 88/73.
وبين محمد العجمي ان منتخبنا كان يطمح الى الوصول الى الأدوار المتقدمة في اسياد هانغتشو لكن الظروف لم تخدمه، واضاف: كانت المشاركة مفيدة من ناحية الاحتكاك وزيادة الانسجام للاعبين.
تصفيات باريس
وفي سياق متصل أكد محمد العجمي ان ما انتهى إليه منتخبنا في اسياد هانغتشو يجب يبدأ به في الاستحقاقات القادمة وأبرزها التصفيات النهائية لأولمبياد باريس 2024، وكذلك التصفيات المؤهلة الى بطولة آسيا 2025.
وبين ان حظوظ منتخبنا في التصفيات النهائية تعتمد على المنتخبات التي ستقع معه في المجموعة، مؤكدا ان هناك كثير من المنتخبات العالمية القوية في اللعبة ستخوض التصفيات النهائية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وبالتالي ستكون المباريات صعبة جدا، لكن يجب ان نكون جاهزين ونرفع راية التحدي ونسعى الى تحقيق أهدافنا.
وأضاف: القفزة الهائلة التي حققها منتخبنا بوصوله الى المركز 69 عالميا لم تأت من فراغ، انما جاءت بعد جهد وعمل كبير، ونحن مستمرون في ذلك ولن نضع سقفا للطموح.
مشروع مزمل
وعن التجربة الاحترافية التي يخوضها نجم منتخبنا الوطني مزمل أمير المبتعث الى الولايات المتحدة الأمريكية اكد محمد العجمي ان مزمل يسير في طريق النجاح نحو تحقيق الحلم البحريني بأن نرى لاعبا يلعب في أقوى دوريات العالم( NBA ) ، وفي السياق ذاته بين محمد العجمي ان هناك اسماء لاعبين مطروحة للابتعاث الى الخارج غير ان ذلك يرتبط بالعروض الجادة التي نحصل عليها، واوضح ان لاعب منتخبنا الوطني ونادي المنامة مصطفى حسين مازالت لديه عروض للاحتراف والموضوع سيعرض على اللجنة الفنية واللاعب نفسه وعائلته من أجل اختيار العرض الأنسب.
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