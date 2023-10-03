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في ثاني مبارياته بالبطولة العربية للأندية المحرق يواجه خدمات البريج الفلسطيني اليوم

10/3/2023 7:20:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00



يخوض‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬خدمات‭ ‬البريج‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬عصرا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنسختها‭ ‬الـ35‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬بمشاركة‭ ‬18‭ ‬ناديا‭ ‬يمثلون‭ ‬13‭ ‬دولة‭.‬‮

ويتطلع‭ ‬المحرق‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬لقاء‭ ‬الافتتاح‭ ‬امام‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ ‬82‭/‬61،‭ ‬وتبدو‭ ‬ظروف‭ ‬المحرق‭ ‬أفضل‭ ‬الان‭ ‬بعد‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬بديل‭ ‬للمصاب‭ ‬تايلور‭.‬‮

وكان‭ ‬الفريق‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬الانسجام‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الكويت‭ ‬نظرا‭ ‬لمشاركة‭ ‬محترف‭ ‬جديد‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬المواجهة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬شارك‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يتدرب‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬كما‭ ‬ارتكب‭ ‬اللاعبون‭ ‬أخطأ‭ ‬كثيرة،‭ ‬يضاف‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬الكويتي‭ ‬هو‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬القوية‭ ‬والمرشحة‭ ‬للقب‭.‬‮

ويقود‭ ‬المحرق‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬ويساعده‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أيمن‭ ‬حمزة‭ ‬وجاسم‭ ‬محمد‭ ‬وتضم‭ ‬تشكيلته‭ ‬المتوقعة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬سلمان‭ ‬وبدر‭ ‬عبدالله‭ ‬جاسم‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬والأمريكي‭ ‬جوليس‭ ‬كولز‭ ‬و‭ ‬دينغ‭ ‬أكيوث‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يتحسن‭ ‬اداء‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬لاعبه‭ ‬الدولي‭ ‬علي‭ ‬شكرالله‭ ‬واكتمال‭ ‬الصفوف،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الأوراق‭ ‬اصبحت‭ ‬مكشوفة‭ ‬الان‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭.‬

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