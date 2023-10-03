في ثاني مبارياته بالبطولة العربية للأندية المحرق يواجه خدمات البريج الفلسطيني اليوم

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يخوض ممثل الوطن فريق المحرق اليوم الاربعاء على صالة نادي الغرافة مباراته الثانية حينما يواجه فريق خدمات البريج الفلسطيني في تمام الساعة الرابعة عصرا في البطولة العربية للأندية لكرة السلة بنسختها الـ35 التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 حتى 12 أكتوبر بمشاركة 18 ناديا يمثلون 13 دولة.
ويتطلع المحرق الى تحقيق فوزه الأول بعد خسارته لقاء الافتتاح امام حامل اللقب فريق الكويت الكويتي بنتيجة 82/61، وتبدو ظروف المحرق أفضل الان بعد التعاقد مع محترف بديل للمصاب تايلور.
وكان الفريق بحاجة الى الانسجام في لقاء الكويت نظرا لمشاركة محترف جديد تم التعاقد معه قبل ساعات فقط من انطلاق المواجهة، وبالتالي شارك دون ان يتدرب مع اللاعبين، كما ارتكب اللاعبون أخطأ كثيرة، يضاف الى ذلك ان الفريق الكويتي هو حامل اللقب من الفرق القوية والمرشحة للقب.
ويقود المحرق المدرب الوطني أحمد جان ويساعده كل من أيمن حمزة وجاسم محمد وتضم تشكيلته المتوقعة كل من حسين سلمان وبدر عبدالله جاسم ومحمد ناصر والأمريكي جوليس كولز و دينغ أكيوث من جنوب السودان.
ومن المتوقع ان يتحسن اداء المحرق في المباريات القادمة، خاصة بعد وصول لاعبه الدولي علي شكرالله واكتمال الصفوف، كما ان الأوراق اصبحت مكشوفة الان لجميع الفرق المشاركة.
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