العراقي قاسم يكتفي بالبرونزية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) - (أ ف ب): أخفق الملاكم العراقي علي قاسم في بلوغ نهائي وزن 63 كلغ ليكتفي بالميدالية البرونزية، أمس الثلاثاء، ضمن دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية. وخسر قاسم (20 عاماً) نزاله في نصف النهائي أمام تشو إن لاي من الصين تايبيه الذي تفوق عليه في الجولات الثلاث ليخرج فائزا 5-0.
وهي الميدالية الثانية للعراق في النسخة الحالية بعد برونزية سيف طاهر في مسابقة التايكواندو لوزن ما دون 80 كلغ. وكان قاسم فاز على اسكات كولتاييف من قيرغيزستان 3-2 في نزاله في ربع النهائي. ورفع قاسم عدد ميداليات العراق في تاريخ مشاركاته في الألعاب الآسيوية إلى 49، بينها سبع ذهبيات و17 فضية.
MENAFN03102023000055011008ID1107183196
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.