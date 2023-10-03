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العراقي قاسم يكتفي بالبرونزية

10/3/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أخفق‭ ‬الملاكم‭ ‬العراقي‭ ‬علي‭ ‬قاسم‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬نهائي‭ ‬وزن‭ ‬63‭ ‬كلغ‭ ‬ليكتفي‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭. ‬وخسر‭ ‬قاسم‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬نزاله‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬تشو‭ ‬إن‭ ‬لاي‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬الذي‭ ‬تفوق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬ليخرج‭ ‬فائزا‭ ‬5‭-‬0‭.‬

وهي‭ ‬الميدالية‭ ‬الثانية‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬بعد‭ ‬برونزية‭ ‬سيف‭ ‬طاهر‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬التايكواندو‭ ‬لوزن‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬80‭ ‬كلغ‭. ‬وكان‭ ‬قاسم‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬اسكات‭ ‬كولتاييف‭ ‬من‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬نزاله‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭. ‬ورفع‭ ‬قاسم‭ ‬عدد‭ ‬ميداليات‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬إلى‭ ‬49،‭ ‬بينها‭ ‬سبع‭ ‬ذهبيات‭ ‬و17‭ ‬فضية‭.‬

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